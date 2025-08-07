A luxusautók világában egyre gyakrabban kezdi azzal a beszélgetést az ügyfél, hogy a pénz nem számít. A nagy kérdés, hogy mit kap ezért cserébe. Vannak, akik beérik egyedi színekkel, speciális dekorációkkal, grafikákkal, extravagáns anyagokkal, de akarnak olyanok is, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy senki másnak ne legyen olyan autója, mint nekik.

19 fotó

A Rolls-Royce már többször bizonyította, hogy hajlandó az alapokig visszamenni, és teljesen egyedi autót tervezni a kedves vevőnek – ez a Coachbuild program. Bár a Bugattinak is voltak rendkívül kis szériában gyártott típusai – a Centodieci (2022, 10 db), a Divo (2019, 40 db) vagy a Bolide versenyautó (2021, 40 db) – , ilyen szintá exkluzivitást ezidáig nem tudott kínálni a vevőknek.

Ez azonban a múlt, a jövő pedig a Bugatti Programme Solitaire, amely természetesen rögtön példával is szolgált arra, hogy mire számíthatnak az ügyfelek.

A Bugatti Brouillard Ettore Bugatti kevenc telivéréről kapta a nevét. Bugatti annyira imádta Brouillard-t, hogy még egy karámnyitó szerkezetet is tervezett neki, hogy a hófehér ló saját maga nyithassa ki az ajtót, és ügethessen ki a szabadba.

A Bugatti Brouillard műszakilag az előző generációs, W16-os belső égésű motorral szerelt platformra épül, annak is az 1600 lóerős változatár – ez érthető, hiszen a V16-os hibrid Bugatti Tourbillon alig egy éve mutatkozott be, a Bugatti Brouillard fejlesztése pedig vélhetően ennél jelentősen több időt vett igénybe – arról nem is beszélve, hogy elképzelhető, az ügyfél ragaszkodott a villamosítás nélküli hajtáslánchoz.

Az orrkialakítás a Mistral roadstertől származik, ahogy a hátsó lámpák rajzolata is, az eltérő aerodinamikai koncepció miatt (hiszen itt kupéról van szó) egészen más a vonalvezetés.

Az autó alsó harmadát sötét színekre fényezték, míg felül világos tónusok uralkodnak; ez dinamikusabbá, kecsesebbé teszi, optikailag megnyújtja a karosszériát.

Az utastérben (az ajtókon, a kormánykeréken, az ülések betétjén) párizsi szabóságból származó, kifejezetten ide tervezett és készített, skót kockás szövet kokettál a zöldes árnyalatú szénszálas kompozitokkal és az esztergált alumíniummal. Az egész fölé üvegtető borul. Az üléskárpitot és az ajtóbetéteket hímzett lómotívumok díszítik.

Az ülések szerkezete és párnázata egyébként kifejezetten a megrendelő személyes elképzeléseit követi. A váltókart egyetlen alumíniumtömbből esztergálták, benne üvegbetét, azon belül pedig Brouillard, a ló miniatűr mellszobrocskája látható.

Sejthető, hogy a vevőnek nem ez az első Bugattija. Annyira nem, hogy a számtalan régi és új autó mellett Carlo Bugatti bútoraiból és Rembrandt Bugatti bronzszobraiból is bőven akad a gyűjteményében.

A Bugatti Programme Solitaire évente legfeljebb két autót fog építeni, az alapokat mindig létező hajtásláncok és vázszerkezetek adják, de a karosszéria és a belső tér kialakításában szabad kezet adnak az ügyfélnek.

Egy dolgot nem árultak el, tudniillik, hogy mennyibe került a Bugatti Brouillard. A kérdés persze rossz, hiszen a cikk elején már elárultuk: a pénz ebben az esetben egyáltalán nem számít.

