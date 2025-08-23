Most, hogy a Ford GT modellprogramja örökre és végérvényesen kifut, a Mustang GTD veszi át a helyét, mint a márka legkifinomultabb, legerősebb és legdrágább alkotása. A motorsport-technológiákat alkalmazó, elképesztően drága (persze még így is négyszer olcsóbb a Ford GT-nél), és erősen korlátozott példányszámban gyártandó autó tökéletes versenyautó-alap zárt körpályás futamokra.

A Ford elnöke, Jim Farley azonban úgy gondolja, hiba volna megállni ezen a ponton.

„Még soha nem készült murvás, homokos talajra, földútra optimalizált szupersportkocsi. Komolyan gondolkozom a kérdésen, és ebből általában kisül valami.” – mondta Farley az Automotive News szerkesztőinek. Egészen konkrét elképzelései vannak az egyelőre csak az álmaiban létező autóról: egy „ezer lóerős, legalább részben villamosított, és teljesen digitalizált, hálózatba kapcsolt” fenevad víziójával kereste meg a mérnökeit. Példaképként a Raptor modellcsaládot: a Bronco terepjáró és az F-150 pickup (valamint Európában a Ranger pickup) nagy teljesítményű, fokozott terepalkalmasság változatait hozta fel.

Terepképes szupersportkocsi? Fogd meg a söröm! Tisztelettel megjegyeznénk, hogy Mr. Farley téved, amikor azt állítja, soha senkinek nem jutott még eszébe offroad sportautót építeni. Ott van rögtön az örök klasszikus, az etalon, a Porsche 911 Dakar, amely nem csak nevében utal a világ legismertebb terepralijára, hiszen egy összkerékhajtású 911-es (911 SC/RS 4×4) 1984-ben megnyerte a Dakar-ralit, és ennek pár éve megépítette a modern utódját a cég. 5 fotó Aztán ott volt a Lamborghini Huracán Sterrato, amely ugyan nem versenyzett, de 44 mm-rel megemelt szabad hasmagasságával megnyugtatóan vitte gazdáját a birtokra vezető földúton – kivéve, ha az a bizonyos gazda inkább a retró stílust kedveli, mert akkor egy Morgan Plus Four CX-T kupét málház fel a hétvégi csomagokkal. Ne feledkezzünk meg az Ariel Nomadról, amelyben a fényűzésnek a legapróbb morzsáját sem találnánk meg, és hát nem volna teljes a sor (így sem az) a Prodrive Hunter nélkül, amely egy konkrét Dakar-versenyautó (2022, Sebastien Loeb) civileknek szánt, rendszámozható átirata.

Farley ambícióira jellemző, hogy máris a Dakar-rali meghódítását fontolgatja, azaz nem egyszerű ügyfélautóban gondolkozik. A Ford idén először indított gyári csapatot a Dakaron, és rögtön dobogós helyen, harmadikként zárták a versenyt, ami segíthet Farley-nak abban, hogy keresztülvigye elképzelését az igazgató tanácson.

A tervezett offroad szupersportautó a gyártási mennyiséget és a piaci értéket tekintve hasonló szinten lehetne, mint a Mustang GTD, ami nagyjából egy 300 darabos szériát, és 300 ezer dollár (101 millió Ft) körüli árat jelentene.

Nem valószínű, hogy ez az elképzelés hívta életre, mindenesetre a Ford már ma is rendelkezik egy murva-barát Mustanggal: a Mustang Mach-E Rally fejlesztésében ralimérnökök is részt vettek, és az autó kapott egy egyedi raliüzemmódot, amivel keresztben csapatva lehet autózni murván.

Vajon mire volna képes egy terep-sportkocsi a BYD grandiózus offroad örömparkjában?