Mindössze három alkatrészt örökölt meg elődjétől az Ariel Nomad 2, az Atom közúti rakétáról elhíresült brit manufaktúra terepképes sportkocsija. Azt sajnos nem árulták el, hogy melyik ez a három, ám a lényegi részek – a csőváz, a Honda helyett Ford eredetű motor és a futómű – mind vadonatúj fejlesztések, így vélhetően komoly funkcióval nem bíró apróságokról van szó.

Ami maradt, az a koncepció: egy könnyű és erős (jelen esetben 715 kilós és akár 309 lóerős) jármű, amely strapabíró, emelt futóművel, extrém terepszögekkel, ütésálló komponensekkel és slaggal tisztítható utastérrel csábítja földutakra a pilótát.

A térhálós csőváz koncepciója megmaradt, ám vastagabb csövekkel dolgoztak, és teljesen újratervezték a geometriát. Így 60%-kal javult a torziós szilárdság, ráadásul a Nomad 2 megfelel a legfontosabb ütközésbiztonsági előírásoknak. A számítógépes tervezésű, lézerhegesztéssel előállított vázszerkezet tetszetősebb is, mint az előny pragmatikus megoldása, és főleg ergonomikusabb: a tágasabb oldalsó nyíláson keresztül könnyebb beszállni a kocsiba.

A tengelytáv 48, a nyomtáv 50 mm-rel nőtt, ami a stabilitást javítja. Elöl 48, hátul 64 fokos a terepszög, azaz a 3,4 méteres Nomad 2 jóformán bármit leiskoláz terepen, amire rendszámot szerelnek.

Az erőforráshoz a Ford Focus ST 2,3 literes turbómotorját vették kezelésbe, a szabályozható motorvezérlés révén 264 és 309 lóerő között három lépcsőben állítható a csúcsteljesítmény. A legnagyobb forgatónyomaték akár 518 Nm.

A váltó alaphelyzetben hatfokozatú kézi, de rendelhető kormányról kapcsolható szekvenciális versenyváltó, valamint a hátsó kerekek megcsúsztatására szolgáló, hidraulikus kézifék is. A differenciálmű részlegesen önzáró.

A motor egy magasra emelt offroad sznorkelen keresztül szívja a friss levegőt; a várható porszennyezést többlépcsős filterrendszer szűri ki, de rendelhető WRC specifikációjú versenyszűrő is, amivel tényleg gátlástalanul csapathatunk minden környezetben – a mókának csak az emberi légzőrendszer portűrő képessége szabhat határt, hiszen a Nomad 2, mint az Ariel összes gyártmánya, nem rendelkezik zárt utastérrel.

Nem csak rövid mókázásra szánták a Nomad 2-est, hanem akár hosszabb kalandokra, expedíciókra is. Ennek egyik jele, hogy két és félszer nagyobb hűtőt építettek be, illetve 70 literesre növelték az üzemanyagtartályt, ami akár 880 kilométeres hatótávolságot tesz lehetővé. A másik, hogy rengeteg kiegészítő rendelhető a kocsihoz – ilyen például az utastér mögötti tetőcsomagtartó-rendszer, amire kerékpártartót, zárt dobozokat vagy pótkereket is szerelhetünk.

A futómű eleve igényes lengéscsillapítókat és hosszú rugóutakat alkalmaz, de kérhető versenyfelfüggesztés is. A fékeket az AP motorsport-specialista szállítja, az állítható ABS külön terepfokozattal rendelkezik. Számos kerékméret és abroncstípus rendelhető, amelyek minden lehetséges használati profilt lefednek, a zárt aszfaltpályától a kemény terepig, beleértve persze a hétköznapi, közúti közlekedést.

Karosszériáról felesleges beszélni, de ami kevés van, az mint ütésálló, anyagában színezett műanyagból készült – aki szeretne, szénszálas kompozit paneleket is rendelhet.

Az utascella spártai, ülésből kétféle szélességű rendelhető, a padlón vízleeresztő lyukak segítik a tisztán tartást. A kormány parányi (305 mm) és rendkívül közvetlen (2 fordulat ütközéstől ütközésig), a digitális műszeregység lényegre törő.

Az Ariel Nomad 2 álló helyzetből 3,4 másodperc alatt gyorsul 96 km/órára, végsebessége 216 km/óra. Nettó vételára 56660 angol font, azaz 26 millió Ft.