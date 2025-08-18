Aki nem követte az eseményeket, azt gondolhatná, negyedik generációjában jár a Ford GT. Erről persze szó sincs, a Ford GT Mk IV egy emlékszéria, amelyet a Ford 1967-es Le Mans-i győzelmének tiszteletére építettek, és amelyet az akkori Ford GT40 Mk IV ihletett. A sorozatot kizárólag versenypálya-használatra szánták, 800 lóerőt meghaladó csúcsteljesítményéhez 1,7 millió dolláros (mai árfolyamon 576 millió Ft) vételár társult. A hatvanhét darabos szériát nem egyszerre gyártották le: korábban kifutott már két kör, most pedig jön a harmadik, és amikor ezzel végeztek, a teljes modern kori GT-programot lezárja a Ford.

9 fotó

A Ford október derekáig fogadja a megrendeléseket a fennmaradó darabokra. A Multimatic Motorsports istállóval közösen fejlesztett GT Mk IV műszaki tartalma meghaladja az átlagos GT versenyautók adottságait, ami egyben azt is jelenti, hogy egyetlen szériában sem versenyezhez. De nem is ennek szánja a Ford, hanem gyűjtői darabnak, amelyet időnként privát pályán hajtanak meg a tulajdonosok.

Habár túlmutat minden FIA specifikáción, a GT Mk IV alapjait az a Ford GT versenyautó adta, amely 2016-ban arany- és bronzéremmel zárta a Le Mans-i 24 órás futamot. Az autó karosszériája, hajtáslánca és felfüggesztése ezért radikálisan eltér a mezei, utcai GT kupéktól.

A harmadik generációs, 3,8 literes, V6-os turbómotor teljesítményét nem korlátozzák szabályok, így a mérnökök 820 lóerő fölé hangolták azt. A tengelykapcsoló és a hatfokozatú sebességváltó szintén fölötte áll a Le Mans-i versenyautó technikájának.

Az adaptív lengéscsillapítókat a pilóta a cockpitből, menet közben tudja állítani, nem kell kiállni a boxba a manuális áthangoláshoz. A szénszálas vázszerkezet a GT-széria korábbi versenyautóival azonos, de a felső bukócső egyedi kialakítású.

A speciális aerodinamika jóvoltából 240 km/óránál több mint egy tonna préseli az aszfaltra az autót, az elérhető kanyargyorsulás meghaladja a 3g-t! Ez azt jelenti, hogy ugyanazon a versenypályán amatőr pilóták jobb köridőt tudtak elérni vele, mint a Ford GT GTLM versenyautó a gyári profi pilótákkal.

A Ford GT Mk IV tulajdonosai nem csak autót kapnak rengeteg pénzükért, hanem egyedi, személyre szabott tulajdonosi élményt is, ahol profi oktatást követően gyári támogatással csapathatnak a Multimatic tesztpályáján, majd a széthajtott autót visszaállítják tökéletes állapotába, hogy készen várja a következő bevetést, ha lesz egyáltalán olyan.

