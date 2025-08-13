A napokban egy izgalmas új, középkategóriás szabadidőjárművet mutatott be a Mitsubishi. A középkategóriás Destinator délkelet-Ázsiától kezdve Észak-Afrikán és a Közel-Keleten át egészen Latin-Amerikáig forgalomba kerül, 1,5 literes motorjának legnagyobb teljesítménye 163 lóerő, az erőátvitel fokozatmentes automata (CVT). A 4680 mm hosszú autó tengelytávja 2815 mm, így három üléssort alakítottak ki utasterében.

11 fotó

A képeinken látható Destinator elsőkerék-hajtású, így komolyabb terepképességekre nem számítunk a részéről, amin még a murvára és saras útfelületre optimalizált, választható üzemmódok sem változtatnak érdemben. Megjelenése ugyanakkor kellően robusztus ahhoz, hogy előkészítse a Dakar-ralik legsikeresebb típusának, a legendás Mitsubishi Pajerónak (más piacokon Montero, illetve Shogun) a visszatérését.

Ha optikájában a Destinatorra hajaz is majd, a Pajero nem lehet más, mint valódi mechanikus összkerékhajtással szerelt, potenciálisan alvázas terepjáró, máskülönben egy negyvenéves legendát taposna a sárba a Mitsubishi.

Ilyen technikával pedig a Mitsubishi egyik konszerntársa, a Nissan pont rendelkezik. A tavaly bemutatott, új generációs Nissan Patrol egy kivételével minden szempontból alkalmas volna arra, hogy kiindulási alapként szolgáljon a Mitsubishi Pajeróhoz.

Ez az egy szempont az erőforrás: a Közel-Keleten és Észak-Amerikában (ott Armada néven) forgalmazott nagy 4×4-est nagy lökettérfogatú V6-os benzinmotorok hajtják.

A Pajero egyik nagy piaca viszont Európa lehetne, ahol ennek nincs létjogosultsága. Ide sokkal inkább valamilyen hibrid hajtásláncra volna szüksége az autónak.

Ez lehet a Mitsubishi Outlander 2,4 literes, 306 lóerős plug-in egysége, vagy a Nissan 1,5 literes benzinmotorra épülő e-Power soros hibridje, ami villanymotorral hajt, a belső égésű erőforrást pedig áramfejlesztőként használja.

