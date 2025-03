Elektromos oldalról fejlődött igazán a modellváltással a külső töltésű hibrid hajtáslánc. Sokat bővült a nagyfeszültségű akkumulátor kapacitása, a 350 voltos lítiumion telep 22,7 kilowattórás, ami a bruttó érték. A 132 kilowattos teljesítményleadásra képes akku temperálását továbbfejlesztett folyadékhűtés végzi.

Említésre méltó a hőszivattyús klimatizálás és a kipufogógáz hőenergiájának kinyerése az autó fűtésére. Az elektromos hajtású klímakompresszornak köszönhetően leálló benzines motorral sem szűnik meg a légkondicionálás.

40 százalékkal erősebb az elődéhez képest az első villamos gép, amely 255 Nm-t és 85 kilowattot vagy 116 lóerőt ad le. Hátul 43 százalék a javulás a 136 lóerős és 195 Nm nyomatékcsúcsú villanymotorral.

Ez a 136 lóerő épp annyi, mint a 4B12 kódjelű, 2360 köbcentis, változó szelepvezérléses benzines szívómotor csúcsteljesítménye. Az elődből kisebb fejlesztésekkel átvett Otto-motor hosszú löketű, furata 88,0, lökete 97,0 milliméter és 11,8:1 arányú sűrítési viszony teszi takarékosabbá.

A benzines nyomatékmaximuma 203 newtonméter, a teljes hibrid hajtásrendszeré 450 Nm. Annak ellenére, hogy a gyártó következetesen 302 lóerősnek mondja az autót, a hajtásrendszer 226 kilowattos csúcsteljesítménye valójában 306 lóerő.

Egyre ritkább lehetőség a konnektoros hibridekben a benzines motor járatásával feltölteni az akkumulátort.

Ez valóban pazarló és környezetszennyező módja az áramtermelésnek, de vannak helyzetek, amikor pont erre van szükség. Például egy kies erdei lak energiaellátásához vagy hosszabb kempingezéskor nagyon jól jöhet, hogy az 53 literre bővített tankot áramtermeléssel is apaszthatjuk.

Természetesen van töltöttség-megőrzési funkció is, ha az adott akkutöltöttségre később szükségünk lesz egy helyben zéró emissziós autóknak fenntartott zóna átszelésére.

Az autó soros hibridként is képes működni, amikor a benzines csak áramot terel és az egyik vagy mindkét villamos gép mozgatja az autót. A gyakoribb üzemmód a párhuzamos hibrid, amikor az 1+2 motor közösen hajtja az Outlandert.

Értékes szolgáltatás az akku egyenáramú töltése, bár sebessége nem mondható villámtöltésnek. A mifelénk megszokott CCS helyett az Ázsiában elterjedt ChaDeMo-csatlakozó szokatlan egy európai verzión, de ennek az aljzatnak inkább a hálózati visszatöltésben van szerepe. Fukusima óta a japán villanyautókban és a nagy akkus hibridekben nagyra nőtt a hálózatba való áram-visszatöltési képesség helyi értéke.

Két konnektor is van az autóban, a középkonzoli és a csomagtéri is 1500-1500 wattos. A váltóáramú fedélzeti töltő mindössze 3,5 kilowattos, ami nagyon lelassítja a töltést a ma elvárható 7-11 kilowatthoz képest.

Híresen fejlett összkerekes hajtásrendszereket adott a világnak a Mitsubishi. Az Outlander alatt is átlagon felüli szisztéma dolgozik hardveroldalról és szoftveresen is. Az S-AWC vagy Super All Wheel Control célja az erőátadás javításán kívül az autó kezelhetőségének tökéletesítése is, többek között a perdület szabályozásával az oldalankénti nyomatékeloszlás variálásával.

Az AYC, az Active Yaw Control a fékek működtetésével változtatja a jobb és a bal oldali kerekek hajtóerejét. Az első-hátsó nyomatékarányt a hajtó villanymotorokkal sokkal gyorsabban és finomabban lehet szabályozni, mint első és hátsó kardántengelyes belső égésű motoros hajtáslánccal.

Új fejlesztés a futómű, de sem adaptív lengéscsillapítás, sem légrugózás nem érhető el hozzá. Az első kerékfelfüggesztés MacPherson, a hátsó több lengőkaros. Nagyon igényes részletmegoldás a kovácsolt alumínium keresztlengőkar elöl alul és hátul felül.