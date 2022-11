Ezek 2023 legfontosabb autós újdonságai

Már kapható az újságárusoknál a Vezess Katalógus legújabb, 2023-as száma. Tavaly útjára indított kiadványunk a Vezess első nyomtatott sajtóterméke, amely a weboldalunk olvasói számára ismerős stílusban és alapossággal veszi sorra Magyarország, Európa és a világ autóiparának aktuális termékeit.

Alfa Romeo Tonale

A Tonale nem egyszerűen egy divatos, kompakt szabadidőjármű. Ez az első olyan Alfa Romeo, amely villamosított (előbb mild hibrid benzines, majd összkerékhajtású plug-in hibrid) hajtásláncot kapott, és az egyik első autó a világon, amelynek azonosító és szervizadatait feltörhetetlen, hamisíthatatlan blokklánc-technológiával védett adatbázis őrzi. A 4,5 méteres szabadidőjármű klasszikus, alfás műszerárnyékolója digitális kijelzőt rejt, az autó többek között fejlett 2. szintű autonóm vezetési funkciókkal is bír.

BMW XM

A BMW úgy döntött, első plug-in hibrid sportmodellje nem szedán, nem is kupé, hanem felső kategóriás szabadidőjármű lesz. Ráadásul a BMW XM nem egy létező modell M-es átirata, hanem teljesen önálló fejlesztés. Orrában a BMW M5-ből ismerős 4.4 V8-as blokk áthangolt verziója dolgozik 489 lóerővel és 650 Nm-rel, a váltóba pedig egy 197 lóerős, 280 Nm nyomatéki csúcsú villanymotor került. A rendszerteljesítmény így 653 LE és 800 Nm, de később lesz egy Red Label kivitel is 748 lóerővel és 100 Nm-rel, aminél még nem készült erősebb utcai BMW.

Citroën C4 X

A kompakt modell egyszerre szedán, ferdehátú és crossover, amely a C5 X-nél arasznyival rövidebb karosszéria ellenére bőséges helyet ígér utasoknak és csomagoknak egyaránt. A C4 X motorpalettáján benzines, dízel és elektromos egységek egyaránt szerepelnek; utóbbi bemutatásakor 136 lóerős volt, de nagy az esélye annak, hogy ezt idővel lecserélik az új generációs, immár házon belül fejlesztett és gyártott, 156 lóerős egységre.

Ferrari Purosangue

A négyajtós Ferrari önmagában véve is hatalmas szenzáció, ám a Purosangue (azaz ’telivér’) esetében ehhez sportkocsihoz mérten magas építésmód is társul – a Ferrari szerint nem szabadidőjármű, a vevők azonban várhatóan így is bolondulni fognak érte. Az ajtók számán és a hasmagasságon kívül más újdonság is van az autóban: ilyen az aktív felfüggesztés, amely ráadásul állítható hasmagasságot is eredményez. A hátsó oldalajtók hátrafelé nyílnak, a csomagtartó közel 500 literes, az erőforrás viszont klasszikus V12-es szívómotor, 725 lóerővel.

Ford Mustang

A megszokott, eltéveszthetetlen formajegyeket vadonatúj stíluselemekkel társítja a Ford Mustang hetedik szériája. 2,3 literes, soros négyhengeres turbómotorja új fejlesztés, az 5.0 V8-ast pedig nem csak átdolgozták, de két teljesítményszinten fogják kínálni – az erősebbik abban a Dark Horse kivitelben teljesít majd szolgálatot, amely a motorsport világába visszatérő Mustang versenyverziójának alapjául is szolgál majd. A 12,4 colos digitális műszeregység akár régi Mustangok analóg óráit idéző grafikával is meg tudja jeleníti az adatokat, a központi érintőképernyő 13,2 colos.

Honda Civic Type R

Noha már 2023 elején forgalomba kerül, egyelőre semmilyen konkrét információnk nincs a Honda ikonikus családi sportautójáról. Annyit azért elárultak, hogy műszaki tartalom terén a közvetlen előd alapos továbbfejlesztéséről van szó: javult a fékrendszer, a hűtés, és persze a motor is. A vázszerkezet, a karosszéria, az aerodinamika és az ergonómia azonban új, így a Civic Type R nemcsak erősebb lesz, mint valaha, hanem várhatóan vezetni is élvezetesebb, könnyebb lesz.

Hyundai Ioniq 6

A Hyundai elektromos platformjára épülő második modell megosztó formaterve a ma kapható egyik legáramvonalasabb karosszériát eredményezi, ez pedig csendes és hosszú utazást ígér. A hatótávolság akár 614 kilométer, az energiafogyasztás mérhetően kedvezőbb az Ioniq 5-ösénél. A retrofuturisztikus Ioniq 6-os az első Hyundai, amelynek fedélzeti rendszereit vezeték nélküli szoftverfrissítés tartja naprakészen.

Maserati GranTurismo

A két teljesítményszinten (490 vagy 550 LE) elérhető 3.0 V6-os benzinmotor mellett az elektromos GranTurismo Folgore verzió az új generációs túrakupé legnagyobb szenzációja. A 800 lóerős csúcsteljesítményt három villanymotor dobja össze. A fejlett vezérlés jóvoltából a közel ötméteres autó hátsó- és összkerékhajtásúként egyaránt viselkedhet. A padlóalagútban felhalmozott akkucsomag jóvoltából az üléseket sportosan mélyre tudták beépíteni.

Peugeot 408

Karakterében a Citroën C4 X-et idézi, ám hangsúlyait máshová helyezi a Peugeot. Később készül majd belőle tisztán elektromos verzió is, a Peugeot 408 azonban egyelőre kétféle plug-in hibriddel indít a piacon, 180 és 225 lóerővel. Ezen kívül lesz egy 1,2 literes benzinmotor is 130 lóerővel. Sem sportverzió, sem összkerékhajtás nem szerepel a tervek között.

Toyota Corolla Cross

A CH-R és a RAV4 közé méretezett crossover szögletes formatervével és sallangmentes megoldásaival kifejezetten a praktikumot keresők autója lehet. A Corolla Cross hajtáslánca a legújabb öntöltő hibrid, 1,8 literes, 140 lóerős, vagy 2,0 literes, 197 lóerős változatban; Európán kívül szóló benzinmotorral is elérhető lesz.

