Honfitárs riválist kap a múlt héten bemutatott Peugeot 408 a Citroën C4 X és annak elektromos változata, az ë-C4 X képében. Ugyanakkor a két modell között fontos különbség, hogy amíg a Peugeot az EMP2 PSA-platform alapjaira építette a 408-at, a Citroën az olcsóbb CMP-platformot alkalmazta, csakúgy, mint annak idején a C4 esetében.

A benzin- és dízelmotoros, illetve elektromos hajtású Citroën C4 X esetében közös vonás, hogy formatervében ferdehátú, SUV-s és szedános vonások is felfedezhetőek. A szokatlan megközelítés összességében egy 4,6 méter hosszú és 1,8 méter széles crossover karosszériát eredményez, amivel a ferdehátú C4 (4,36 méter) és a C5 X (4,8 méter) között helyezkedik el a palettán. Tervezése során a beltérben is nagy hangsúlyt fektettek a helykínálatra, amit az átlagnál nagyobb hátsó lábtér és az 510 literes csomagtér is bizonyít.

Bemutatkozott a legsokarcúbb Citroën, lesz hátulütője is Bemutatkozott a legsokarcúbb Citroën, lesz hátulütője is 1 /8 Fotó megosztása: 2 /8 Fotó megosztása: 3 /8 Fotó megosztása: 4 /8 Fotó megosztása: 5 /8 Fotó megosztása: 6 /8 Fotó megosztása: 7 /8 Fotó megosztása: 8 /8 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A most debütáló modelleket a MyCitroën Drive Plus infotainment-rendszeren keresztül a legkorszerűbb kapcsolódási szolgáltatásokkal látják el. Mindezt 10 hüvelykes HD-képernyő segítségével kontrollálhatjuk, ami widgetek segítségével teljesen személyre szabható. Az új interfész hangvezérlő funkcióval is rendelkezik, ami már a természetes emberi beszédet is képes felismerni, nem kevesebb mint 20 nyelven. Mindemellett nyolc felhasználói profilt tud tárolni és kezelni, melyek egyenként két okostelefonhoz társíthatóak. A rendszerben havonta frissülő térképadatbázissal rendelkező TomTom navigációs szoftver érhető el, az első három évben ingyenesen. Négy USB-csatlakozó – két USB A és két USB C – is található a C4 X-ben, így a telefonok és a tabletek gond nélkül tölthetők.

Ugyancsak az utasok komfortját szolgálja a kétzónás, két szervről kezelhető automata klímaberendezés, akárcsak a fűthető első és hátsó ülések, a fűthető szélvédő és a fűthető kormánykerék. Éjszakai utazásnál LED-es hangulatvilágítás is elérhető a beltérben, 16 nyitott vagy zárható rekesz pedig összesen 39 liternyi tárhelyet kínál a praktikusság jegyében.

Háromféle benzin-, valamint dízel- és elektromos motorral lesz elérhető a Citroën C4 X, részletes technikai adatokat azonban csak utóbbiról közöltek. 136 lóerős teljesítményén és 260 Nm-es maximális nyomatékán túl nagyfeszültségű, 400 V-os, 50 kWh-s lítiumion-akkumulátor jellemzi, mely egy töltéssel 360 kilométert bír ki a WLTP-szabvány alapján. Akkumulátora fél óra alatt éri el a 80%-os töltöttséget 100 kW-os gyorstöltés esetén, ami percenként 10 kilométernyi hatótávot jelent, 32 A-es wallbox esetén 5-7,5 óra a töltési idő. Az ë-C4 X végsebessége 150 km/óra, 0-ról 100-ra pedig (Sport üzemmódban) 9,7 másodperc alatt gyorsul.

A típust a Stellantis Madrid melletti üzemében fogják gyártani, ám számos európai országban leginkább csak az elektromos változat lesz kapható, míg a benzines és dízeles kivitelekkel olyan régiókban akar terjeszkedni a Citroën, mint a Közel-Kelet és Afrika. Az értékesítés 2022 végén indul.