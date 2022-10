1400 lóerő a legújabb Maseratiban

Előre ellőtte puskaporának egy részét a Maserati: habár csak ma mutatták be hivatalosan a vadonatúj GranTurismo modellcsaládot, már áprilisban elárulták, hogy ez lesz a márka történetének első olyan típusa, amelyet tisztán elektromos hajtáslánccal is megvásárolhatnak az ügyfelek.

Ennek a Maserati GranTurismo Folgore verziónak a műszaki paramétereit akkor még nem árulták el, most viszont tudjuk, hogy a modern 400 V/800 V-os elektromos architektúrára épülő modellt nem kevesebb mint három darab, egyenként 300 kW (480 LE) csúcsteljesítményre képes villanymotorral szerelték fel. Ez matematikailag 1440 lóerőre jön ki, ám mielőtt elkezdenénk örülni, le kell hűtenünk a kedélyeket: a villanymotorokból csak annyit tud kihozni a hajtáslánc, amennyit az akkumulátor bele tud tenni a rendszerbe. A bruttó 92,5 kWh-s, nettó 83 kWh-s akkumulátor-csúcsteljesítmény 610 kW (800 LE), az állandó teljesítmény pedig 560 kW, azaz nagyjából 760 lóerő – nem mintha ez kevés volna.

Ebből a háromból két villanymotor egymástól függetlenül hajtja a hátsó kerekeket, tökélyre emelve a nyomatékvektor-szabályozás műfaját. Ezen a ponton nyernek értelmet a túlméretezett villanymotorok, hiszen az akkumulátor képes teljes teljesítményét a hátsó tengelyre küldeni, vagy bármely egyetlen hátsó keréken keresztül akár 400 lóerőt kifejteni. A regeneratív fékrendszer akár 400 kW-tal tud visszatölteni, és ennek során 0,65 g lassulást elérni.

Ahelyett, hogy az akkukat a padló alatt, egyenletesen elosztva helyezték volna el, a cellák oroszlánrésze a központi padlóalagútban kapott helyet. Így az üléseket mélyre tudták beépíteni, ennek köszönhetően a tetővonal a modell karakteréhez illő módon alacsonyan, 1353 mm-en húzódhat.

Tölteni váltóáramról 22 kW-tal lehet az akkukat, egyenáramról 400 V-os hálózatról 50 kW, 800 V-osról akár 270 kW-tal kaphatja a töltést; utóbbi esetben 5 perc alatt 100 kilométerre elegendő energiát adhatunk az autónak.

A könnyű anyagokból – például alumíniumból (ez teszi ki a szerkezet 65 százalékát) és magnéziumból –, illetve nagy szakítószilárdságú acélból felépülő vázszerkezet állítólag a kategória legjobb tömegét eredményezi.

Az elektromos hajtáslánc mellett az új 3.0 V6 Nettuno benzinmotor két kivitele is megrendelhető: a Modena kivitelben 490, a Trofeo csúcsverzióban pedig 550 lóerőre képes ugyanaz a dupla turbós blokk. Ez egyébként ugyanaz a motor, amely az MC20 szupersportkocsiban is dolgozik, ott 630 lóerős csúcsteljesítménnyel. A menetdinamikát és az alapvető műszaki adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Maserati

GranTurismo

Modena Maserati

GranTurismo

Trofeo Maserati

GranTurismo

Folgore Hosszúság

(mm) 4959 4966 4959 Szélesség

(mm) 1957 1957 1957 Magasság

(mm) 1353 1353 1353 Tengelytáv

(mm) 2929 2929 2929 Menetkész

tömeg (mm) 1795 1795 2260 Tömegeloszlás,

e./h (%) 52/48 52/48 50/50 Csomagtartó

(liter) 310 310 270 Lökettérfogat

(cm3) 2992 2992 – Hengerek

száma 6 6 – Max. teljesítmény

(kW/LE) 365/490 410/550 560/761 Max. forgató-

nyomaték (Nm) 600 650 1350 Gyorsulás,

0-100 km/óra

(mp) 3,9 3,5 2,7 Gyorsulás,

0-200 km/óra

(mp) 13,0 11,4 8,8 Végsebesség

(km/óra) 302 320 320

A futómű mindhárom modellverzión azonos konfigurációt alkalmaz: elöl kettős keresztlengőkaros, hátul több lengőkaros a geometria. Mindkét tengelyen adaptív lengéscsillapítókat és légrugókat találunk.

Az utastérben az összes kezelőszerv digitális, nem csak kapcsolók nincsenek a középkonzolon, de sebességváltó kar sem. Új a kormánykerék; ennek központi részébe integrálták a motorindító, illetve üzemmódváltó kapcsolókat. Utóbbival a benzin- és a villanymotoros verzióknál is négy üzemmód között lépkedhetünk. Az alapértelmezett GT fölött jön a Sport, majd a Corsa. Ha visszább vennénk, a belső égésű motoroknál komfort, az elektromosnál pedig hatótávolságot maximalizáló, kímélő üzemmódot kapunk.

Ha videón is megnéznéd a GranTurismót, vagy meghallgatnád, mit mond a főtervező az autóról, kattints ide!

Ez utóbbi 130 km/órában maximálja a sebességet, míg GT módusban a maximális motorteljesítmény 80%-a áll rendelkezésre. Corsa fokozatban pedig kiválaszthatjuk, hogy gyorsulásra optimalizálnánk a teljesítménykifejtést, és rövid időre kérjük a maximumot, vagy zárt pályán szeretnénk hosszasan körözni – a két üzemmód többek között eltérő hűtési stratégiát alkalmaz. Sport és Corsa fokozatban hajtáslánctól függetlenül rendelkezésre áll a rajtautomatika, benzinmotornál pedig külön fokozat szolgál a menetstabilizáló rendszer teljes kikapcsolására.

A vezető tájékoztatására 12,2 colos digitális műszeregység, 12,3 colos központi érintőképernyő, 8,8 colos érintésérzékeny kezelőpanel, továbbá egy konfigurálható head-up kijelző szolgál. A belső visszapillantó tükör is digitális, illetve maga a fedélzeti óra is, még ha analóg is a megjelenítése. A vezetőtámogató funkciók, illetve az online távkommunikációs és televezérlő szolgáltatások sora sztenderdnek mondhatók. Az elektromos Folgore verzió speciális funkciókat kínál: képes például a navigációs útvonalat a töltőállomásokat és az akku töltöttségét figyelembe véve megtervezni, a nagy teljesítményű töltőponthoz közelítve a töltéshez optimális hőmérsékletre melegíteni az akkumulátort, továbbá álló helyzetben télen-nyáron kellemes hőmérsékletet tartani az utastérben.

A multimédiás egység Android Auto operációs rendszert alkalmaz, és képes a legtöbb fedélzeti rendszer hangvezérelt szabályozására. Zenei élményről az olasz Sonus Faber 14 hangszórós, 860 W-os hifirendszere gondoskodik, felárért mindez 19 hangszóróra, 1195 W teljesítményre cserélhető. Az autó elektronikus rendszereit egy nagy teljesítményű központi egység vezérli, a szoftverek vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissíthetők.