Ennek az autónak nem lehet visszapörgetni az óráját

Mild hibrid és plug-in hibrid hajtásláncokkal lép piacra a Tonale, az Alfa Romeo második, kompakt szabadidőjárműve. A 453 x 184 x 160 centiméteres karosszéria stílusjegyei kísértetiesen emlékeztetnek az azonos nevű, 2019-es előtanulmányra, jóformán csak a digitális visszapillantó tükröt cserélték hagyományos, optikai darabra.

A stíluselemek közül kétségtelenül a hármas tagolású, LED-es lámpatestek a leglátványosabbak, ráadásul ezek egy olyan legendás modellen kacsintanak össze, mint a Zagato által tervezett Alfa Romeo S.Z. az 1980-as évek legvégéről. Szintén hagyománytisztelő az ötlyukú keréktárcsa (akár 20 colos méretben), és persze a hűtőmaszk, valamint a lökhárítóba süllyesztett, osztott légbeömlők által kirajzolt, háromlevelű lóhere motívum.

Az utastér jóval egyszerűbb, mint amit a tanulmányautó mutatott, bár a háromküllős kormánykerék kapcsolatot teremt a koncepcióval. A 12,3 colos digitális műszeregységre klasszikus árnyékoló borul, fontos újdonság az üzemmód-kapcsoló, kevésbé fontos, de szokatlan a központi légbeömlő elemek szögletes, csíkszerű kialakítása. Az ülések kárpitozásánál olyan innovatív, fiatalos technikai anyagokat is alkalmaztak, mint a neoprén. Az elsődleges kezelőfelület egy 10,25 colos érintőképernyő, de hangvezérlést is kínál a Tonale, beleértve az Amazon Alexa digitális asszisztens támogatását.

Az Alfa Romeo felismerte, hogy a nem manipulálható szervizinformációk, a hiteles futásteljesítmény jelentősen növelik az autók használtpiaci értékét, ezért az autóiparban elsőként nem helyettesíthető token (NFT) technológiával biztosítják ezeknek az adatoknak az érinthetetlenségét. Dióhéjban arról van szó, hogy az információkat több helyre szétosztva tárolják, így nem lehetséges azokat észrevétlenül módosítani.

A vezetőtámogató rendszerek a manapság elvárható módon támogatják a 2. szintű autonóm közlekedést, azaz a gépkocsi nem csak a sebességet és a követési távolságot tartja, hanem magától a sáv középvonalában is marad.

A végére hagytuk a lényeget: a hajtásláncokat, valamint annak vezérlő rendszereit. Az Alfa DNA üzemmódszabályozó nem csak normál, takarékos és dinamikus módusokat kínál, hanem tisztán elektromosat is – és ezzel meg is érkeztünk a legfontosabb újdonsághoz, a plug-in hibrid hajtáslánchoz.

Az 1,3 literes benzinmotor az első, a villanymotor a hátsó kerekeket hajtja, a rendszerteljesítmény 275 LE. Az akkumulátor kapacitása 15,5 kWh, a tisztán elektromos hatótávolság vegyes ciklus szerint 60, városban több mint 80 kilométer, az autó 6,2 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára.

A másik hajtáslánc, egy 48V-os mild hibrid alapját egy vadonatúj fejlesztésű, 1,5 literes benzinmotor, 130 vagy 160 lóerős teljesítménnyel. Az elsőkerék-hajtású modell elektromos komponense 15 kW-tal, 55 Nm-rel segít be a hajtásba, sőt, akár önállóan is képes mozgatni az autót. Lesz egy 130 lóerős dízelmotoros variáns is, ennek adatait egyelőre nem közölték.

A fékeket a Brembo szállítja a Tonaléhoz, a futómű adaptív, a kormányáttétel kifejezetten közvetlen. Az elsőkerék-hajtású variánsok elektronikus részlegesen önzáró differenciálművet kapnak.

