Mint arról napokkal ezelőtt beszámoltunk, finoman szólva is vitatható újítást vezetett be a Tesla azzal, hogy immár menet közben is lehet játékokkal játszani az érintőképernyőkön. Erre eddig csak álló helyzetben volt lehetőség, ezzel a húzással azonban megint felkeltette az észak-amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) figyelmét.

A szervezet álláspontja szerint ugyanis az újítás elterelheti a járművezetők figyelmét – arról nem is beszélve, hogy akár ők maguk is elkezdhetnek játszani, miközben vezetnek, a figyelmeztető üzenet ellenére –, és így a baleseti kockázat is nőhet. Sokáig nem is kellett várni a Tesla válaszára: bejelentették, hogy eltávolítják ezt a funkciót – adta hírül a CarBuzz.

Ekkorra összesen 580 ezer jármű vált érintetté az ügyben, ezekből a következő online frissítésnél kerül majd ki a Passenger Play, így az újra csak akkor lesz elérhető, ha áll az autó.