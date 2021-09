Pár héttel ezelőtt a Vezess is megírta, hogy az Autopilot funkciójával kapcsolatos félreértésekből fakadó balesetek, veszélyes közlekedési szituációk miatt részletes vizsgálatot rendelt el a Teslával szemben az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA).

Szinte valamennyi 2014 és 2021 között gyártott modell adatait bekérte a hivatal, és habár a vizsgálatnak még nincs vége, csendben máris változtattak az Autopilot működésén. Egyelőre csak a Model 3-akhoz és a Model Y-okhoz érhető el az újítás, ami automatikusan lelassítja a járművet, amint mentő-, rendőr- vagy tűzoltóautó villogóját észleli éjszaka, nagy sebességű úton – vette észre a változást az Autoblog.

Vissza is állítja a korábban beállított sebességet a rendszer, ahogyan már nem érzékeli a megkülönböztető jelzéseket, ugyanakkor az autósokat óva intik attól, hogy kizárólag az Autopilotra hagyatkozzanak – elképzelhető ugyanis, hogy az nem minden helyzetben érzékel (helyesen). Ez utóbbi az idő- és helyzetmeghatározással egyetemben aggályokat vethet fel, hiszen ilyen szituációkat például fényes nappal, városi forgalomban sem árt észrevenni, nem beszélve a bójákról és a fényvisszaverő mellényekről.

Ellenben az említett modellek online használati útmutatójában figyelmeztetik a tulajdonosokat, hogy a rendszer hangjelzéssel emlékezteti őket arra, tartsák mindkét kezüket folyamatosan a kormányon, mivel bármennyire is ennek ellenkezőjét sugallja az elnevezés, az Autopilot nem egyenlő a robotpilótával.

Az időzítést abból a szempontból is érdekesnek tartják, hogy az NHTSA vizsgálata kiterjed azokra a bejelentésekre is, melyek álló helyzetben lévő segítségnyújtásban résztvevő járműveknek történő ütközésekről számolnak be. 2018 óta 11 ilyen esetet regisztáltak, ezekkel összefüggésben 17 sérültet és egy elhunytat tartanak számon.

Ennek figyelembevételével a közlekedésbiztonsági hivatal munkatársai a Teslától a 765 ezer eladott példányon alapuló adatbázison azt is elvárja, hogy október 22-ig felvilágosítást adjon arról, hogyan reagál az Autopilot ilyen helyzetekben. Fontos tudni, hogy ez a határidő vonatkozik arra is, ha a Tesla, illetve a vizsgálatba bevont másik tizenkét gyártó akármelyike haladékot szeretne kérni az adatszolgáltatással kapcsolatban.