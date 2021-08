A Fiat-Chrysler és a PSA fúziójából létrejött Stellantis gyártóóriás igyekszik minden lehetséges téren megtalálni és megteremteni a szinergiákat a hatalmas cégcsoporton belül. Ennek fontos része, hogy a márkák a lehető legnagyobb számban alkalmazzanak olyan, közös padlólemezeket, mint például a Peugeot 208, Citroën C4, Opel Corsa alapját adó CMP platform. Egy friss bejelentés szerint ehhez a trióhoz fog csatlakozni a Fiat Punto utódja, ám csak 2023-tól, miután a Stellantis alaposan átdolgozta a CMP architektúrát. Ezen a ponton a Fiat B-szegmensbeli újdonsága elsőként kapja majd meg a platformot.

A hír önmagában is örvendetes, hiszen miután a Fiat 2018-ban nyugdíjazta az akkor már tizenhárom éves, menthetetlenül elavult Puntót, nincs városi kisautó a márka kínálatában: a Fiat 500 és a Fiat Panda kisebbek, a Fiat Tipo nagyobb ennél a méretosztálynál. Ennél is örömtelibb, hogy a CMP platformra nem csak hagyományos kisautók, hanem városi szabadidőjárművek is épülhetnek (Peugeot 2008, Opel Mokka, DS3 Crossback), illetve hogy mindezek a modellek tisztán elektromos hajtással is rendelhetők. A negyedik generációs Fiat Punto (ha megmarad a névnél a Fiat) tehát crossoverként, illetve villanymotorral is kapható lehet – sőt, az is elképzelhető, hogy kizárólag elektromos hajtással lesz kapható.