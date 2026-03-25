Nagy-Britanniában bármiből és mindenből hajlandóak furgont építeni: készült itt már áruszállító verzió Land Roverből (méghozzá kétféle típusból is) Toyota Land Cruiserből, Dacia Dusterből és Škoda Enyaqból. Ezek egy része nemzetközi piacokon is kapható, gyári modellváltozat – ilyen a fent említett Defender –, de jellemzően importőri munkákról van szó, amelyet kifejezetten a helyi, brit viszonyokra és igényekre fejlesztenek.

6 fotó

Ez utóbbiak sorát bővíti most a Volvo EX30 Cargo, amelyet minden kivitelben és motorizáltsággal kínál a márka forgalmazója. Az alapmodell mellett tehát kapható emelt hasmagasságú, robusztus EX30 Cross Country Cargo is, ami pedig a hajtásláncokat illeti, a viszonylag friss 150 lóerős P3-as alapverziótól kezdve a 272 lóerős P5-ös kódjelű variánson (mindkét akkumulátorral) át a két villanymotoros, 428 lóerős P8-as kivitelig.

A hátsó üléseket kiszerelték, helyükre sík padlót illesztettek, amelyen keresztül hátul megközelíthető a csomagtér alatti üreg. A hasznos terhelhetőség 390 kg, a raktér térfogata 1 köbméter. Az első üléseket válaszfal határolja, az oldalfalak borítását és az ajtópaneleket lecserélték, hogy itt is értékes centimétereket nyerjenek. A Volvo helyi importőre utólag is hajlandó átalakítani az ügyfelek már megvásárolt autóját.

A fentieken túl egyébként más módosításokat is eszközöltek: a hátsó oldalajtók szélesebbre nyithatók, a raktérben extra fényforrást építettek ki, a padló alá pedig merevítést szereltek be, különböző lekötési pontokkal, valamint az esetleges belső szerelvények rögzítéséhez szükséges aljzatokkal.

Az EX30 Cargót extra biztonsági teszteknek vetették alá, így ellenőrizve, hogy utasvédelmi szintje megfelel-e az eredeti, gyári kivitelének – a jelek szerint igen.

Az átépítés a modell felszereltségét nem érinti: bőségesen kínál vezetőtámogató és online kapcsolódási funkciókat, beleértve a digitális kulcsot (azaz okostelefonnal nyitható és indítható az autó.) Maradt a Harman Kardon prémium audio, a kétzónás klíma, a fűthető ülések és kormánykerék.

A Volvo magyarországi importőrének nincs tudomása az EX30 Cargo esetleges exportjáról.