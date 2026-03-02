A Volvo az eddigi 200 kW-os (272 LE), egymotoros belépővariáns alá pozicionált, még kisebb teljesítményű alapmodellel bővíti az EX30 kínálatát.

A 150 kW-os (204 LE) hajtáslánchoz ugyanaz a két akkumulátor társítható, mint a már ismert 200 kW-oshoz.

A bruttó 51 kWh kapacitású egység 339 kilométeres hatótávolságot biztosít, míg a nagyobb, 69 kWh-s 476 kilométerest – azaz pontosan ugyanaz a hatótáv, mint az erősebb változatnál.

Az új opciót az EX30 Cross Country variáns is megkapja.

További újdonság a V2L funkció megjelenése a modellcsaládban. Egy külön megvásárolható adapterrel mostantól mozgó powerbankként használható az autó, az akkumulátorról táplálhatunk vagy tölthetünk hordozható eszközöket, elektromos berendezéseket.

Szintén frissíti az infotainmentrendszer menürendszerét a Volvo, vadonatúj a kezelőfelület, az elsődleges parancsok a vezető keze ügyébe kerülnek, és megjelenik egy testre szabható tartalomsáv, ahol vészhelyzeti, illetve a vezető által kiválasztott információk jeleníthetők meg.

Ez utóbbi két frissítés a már eladott EX30-asokhoz is elérhető lesz: a nyár folyamán, vezeték nélküli szoftverfrissítés formájában újulnak meg az autók.

A beltérben is lesznek újdonságok: két frissen összeállított színhangulat kerül fel a palettára, az egyik az aratás (Harvest) idejét, a késő nyár színeit idézi, a másik pedig egy klasszikus fekete színcsomag, amelyet az EX30 Black Option változathoz is társíthatunk.