A Land Rover eddig is kínált haszonjárművet, bár a Discovery alapú furgon első hallásra inkább tűnik adóelkerülési cselnek, mint valódi használati értékkel bíró áruszállítónak. Most ugyanazt a receptet alkalmazta a vadonatúj Defenderre a gyár, ám ez valahogy mégis jobban hangzik – hiszen a Defender a kemény legény a csapatban –, és fehér acélfelnijeivel hitelesebben is néz ki, mint a könnyűfém keréktárcsákon tipegő Discovery Commercial.

Az információk egyelőre hiányosak: a raktér kapacitásáról, a terhelhetőségről nem nyilatkozik a gyártó, és a belteret sem mutatták meg. A motorválasztékra sem tértek ki, azt azonban elárulták, hogy a Defender Hard Top akár 3,5 tonnát tud vontatni. A név egyébként még az ötvenes évekből származik, amikor leszerelhető tetőszerkezetet fejlesztettek az addig kizárólag vászontetővel rendelhető, így áruszállításra vagyonvédelmi megfontolásokból korlátozottan alkalmas Land Rover Series modellhez.