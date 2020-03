2012-ben olimpiai bajnok lett a brit Anthony Joshua boxoló és eddig sem áll rosszul. Több szervezetnél is elnyerte a nehézsúlyú világbajnoki címet. 24 meccséből 21-et kiütéssel nyert és csupán egy veresége van. Igaz, utóbbi rendkívül csúnya.

Korábban kőműves volt az egyébként 198 centiméter magas bokszoló, most pedig edzései mellett a sakk és az olvasás iránt is komoly érdeklődést mutat. Ezek fejlesztik a taktikai érzékét, ami jól jön a meccseken.

Ahogy általában a sportolók, úgy ő is szereti a szép autókat, most például egy egyedi Range Rover SV Autobiography-t vásárolt magának, méghozzá a hosszított tengelytávú változatot. Ezt nem csak vezetni tudja kényelmesen, de hátul is komfortosan utazhat benne. Egyebek mellett a forró köves masszázst imitáló ülések miatt.

Látszólag nem más, mint egy mindenhol fekete Range Rover, de a részleteket szépen kidolgozták. Apró plakettek vannak a B oszlopon és a beltérben is ott az AJBXNG felirat. A fekete és bordó bőrrel varrott ülések fejtámlájába a nevét hímezték, ahogyan a dekorbetéten is szerepel a neve.

Motorból is a legerősebbet választotta az autóhoz: a kompresszoros V8-ast. Az 557 lovas nyolchengeres 5,4 másodperc alatt gyorsítja 100-ra ezt a hatalmas autót.