Spectre – A fantom visszatér címmel jelent meg a James Bond sorozat 24-edik része, melyben még mindig Daniel Craig bújt a leghíresebb angol titkosügynök bőrébe és ahogyan az lenni szokott, a végén egy gonosszal kevesebb lesz a világ. A csinos hölgyek mellett még mindig nagy szerep jut az autóknak és egyre kevesebb kütyüvel látja el hősünket a már fiatal Q. Hozzá kell tenni, ezek mindig a bevetéshez tökéletesen illeszkednek. A film rendezője, Sam Mendes valami baljósat szeretett volna az ausztriai Alpokban játszódó üldözéses jelenethez, ezért választották a Land Rover Defender átalakított változatát a filmhez.

Feltétel volt, hogy az autó kibírja az üldözést és egy helikopteres incidenst is, így a James Bond filmek egyik legdrágább üldözéses kaszkadőrjelenetét, ezért alapos átalakításra volt szükség. A Land Rover ezért a Bowler-hez fordult, akiknek ugye nagy tapasztalatuk van az off-road versenyek világában, de a brit kormánynak is bedolgoznak. A fekete színű, duplakabinos, kis platós Defender tetőcsomagtartót, látványos köteleket és szélesítéseket kapott. Utóbbira azért volt szükség, mert irdatlan méretű terepgumikat pakoltak fel rá. A felfüggesztést a Bilstein-től vásárolták és hidraulikus kézifék is került az autóba, hogy látványosan farolhasson. A beltérben Recaro ülések tartják a vezetőt és az utast.

Természetesen több ilyen autó is készült, de a forgatást kevés éli túl. Ez éppen vagány formában maradt meg, de utcán nem használható a módosítások miatt. Így aztán a 180 lovas motorral szerelt Defendert inkább azoknak ajánlják, akik gyűjtik a James Bondhoz kötődő apróbb vagy hasonlóan nagy tárgyakat. 32,8 millióért talált gazdára, ami meglepően magas összeg egy mellékszereplőért.

Itt pedig egy videó arról, hogy hogyan készültek a Spectre üldözős jelenetei: