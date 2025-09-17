A Daciánál komoly hagyományai vannak a személyautók furgonná alakításának. A parányi Springből is építettek már áruszállítót, de az igazi a Duster, amelynek eddig összes generációjából készült haszonjármű változat. Ezek egy része nem gyári, hanem importőri konverzió nyomán született meg, ezért forgalmazásuk sem terjedt ki Európa egészére.

Az új generációs Duster Cargo nem ilyen, az átépítést közvetlenül a gyárban végzik el – ehhez képest a gyár globális sajtóoldalán nyoma sincs a terméknek, pedig praktikus és megfizethető megoldásnak tűnik könnyű tárgyak költséghatékony szállítására. Vélhetően Magyarországon is sikeres lenne, hiszen a Dacia hazai eladásainak 70%-át (!) adja a Duster.

12 fotó

A meghosszabbított raktérpadlóra falemezt helyeznek, amely robusztus borítást kap, így teljesen sík, kopásálló felületet kapunk.

A raktér kapacitása 1149 liter, a hasznos terhelhetőség 430 kg. Az áru rögzítésére négy lekötőszem szolgál, az első üléseket rács választja el a raktértől. A hátsó ablakok nem lehúzhatók, az üvegekre áttetsző fóliát ragasztanak, a rakományt pedig a raktér teljes hosszában húzódó takaróval fedhetjük el.

A Duster Cargo kétféle motorral elérhető. Az egyik a Dusteren frissen bevezetett hibrid hajtáslánc, amely egy 110 lóerős benzinmotort kombinál két villanymotorral, a rendszerteljesítmény 155 LE. Az autó mindig elektromos üzemben indul el, és tartósan képes villanymotorjával haladni.

A másik egy mild hibrid, amelynek 1,2 literes turbómotorja és 48V-os villanymotorja együtt 130 lóerőt ad le. A Cargo modell az összkerékhajtású változatot kapja ebből a komfigurációból, amelyhez elektronikus üzemmód-választó rendszer is társul.

A végsebesség mindkét motornál 180 km/óra, a mild hibrid átlagosan 6,1, a full hibrid 4,8 liter benzint igényel 100 kilométerre.

A Renault-csoport egy másik kis méretű SUV-jából is építettek a közelmúltban furgont, az azonban tisztán elektromos üzemű: