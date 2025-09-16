Renault 4 E-Tech Electric Société Van – hivatalosan így nevezik azt az elektromos áruszállítót, amelyet a mai napon mutatott be a Renault Franciaországban, jelenlegi ismereteink szerint egyelőre kizárólag helyi használatra.

16 fotó

Az átalakítást a Renault-csoport erre szakosodott leányvállalata, a Qstomize végzi. Az R4-ből lett furgon kétféle kivitelben választható: az egyik végleges átalakítással jár (R4 Société Van), és rács választja el benne az első üléssort a raktértől, a másik (R4 Société Réversible) igény szerint bármikor visszaalakítható személyautóvá, és itt opciós a válaszfal.

Ami közös, az a kiszerelt hátsó üléssor, aminek a helyére egy formázott műanyag tálca kerül, a rakományt felülről és az első ülések irányába takarólemezek rejtik el a kíváncsi tekintetek elöl. A szállítmány rögzítésére lekötőszemek és elmozdulásgátló elemek szolgálnak.

A teljes hasznos térfogat 940 liter, ebből 36 a padló alatt található, és a töltőkábelek tárolására szolgál. A hasznos teherbírás 345 kg, a raktér hossza 120 cm. A Van és a Réversible modellt egyaránt a 110 kilowattos villanymotorral és az 52 kWh kapacitású akkuval szerelik, a maximális elméleti hatótávolság 409 kilométer.

Mindkét variáns ugyanannyiba kerül, az igénybe vehető támogatás mértéke eltérő, de ennek amúgy is csak a francia piacon van relevanciája – ha exportpiacain is forgalmazni szeretné a furgont a Renault, ott úgyis a helyi jogszabályok diktálják majd a lehetőségeket.

Ha nem furgon, akkor összkerekes terepjáró vagy tűzoltókocsi is lehet az R4, bár ezek egyelőre csak tanulmányok. Nem úgy, mint a rokonmodell R5 extrém sportverziója: