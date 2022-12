A legendás tatárföldi gyártó, a Kamaz gyártmányai nagy népszerűségnek örvendenek a lakóteherautók építőinek körében. Az elmúlt években számtalan különféle változat látott napvilágot. Létezik már Kamazból épített kéttengelyes lakóteherautó, de volt már olyan is, aki egy katonai változatot alakított át civil felhasználásúra. A prímet eddig minden bizonnyal az a Kamaz vitte, amelyhez egy lakófelépítménnyel rendelkező félpótkocsit csatlakoztattak.

A legújabb Kamaz lakóteherautó egy háromtengelyes változatból került kialakítása. Az összkerékhajtásnak (6×69 köszönhetően, ez is könnyedén elmegy a szilárd burkolattal nem rendelkező útvonalakon, így akár expedíciós járműként is használható. A megemelt hasmagasságnak köszönhetően pedig a sáros, felázott talajon való közlekedés sem jelent számára akadályt. A modell ugyanakkor egy pótkerékkel is ellátták arra az esetre, ha egyik kerék javíthatatlan sérülést szenvedne.

A legújabb Kamaz lakóteherautó négy fő számára kínál bőséges életteret. A lakófelépítmény és a fülke ugyan nem átjárható, de mindez semmit sem von le az értékéből. A lakótérbe a teherautó jobb oldalán, egy masszív acéllépcső leküzdésével lehet feljutni. A jármű belsejébe lépve egy jól felszerelt konyha, valamint egy hatalmas nappali fogadja a látogatót. Ebben a járműben tényleg a társaság van a középpontban, ugyanis az étkező asztalon akár hat főnek is meg lehet teríteni. A finomabbnál-finomabb fogásokat pedig az indukciós főzőlappal, a hűtőszekrénnyel, mosogatóval, valamint mikrohullámú sütővel ellátott konyhában lehet elkészíteni.

A jól megérdemelt pihenésre a jármű hátsó traktusában kialakított hálószobában van lehetőség. Mindemellett a nappaliban lévő ülőalkalmatosságot is át lehet alakítani egy hatalmas hálóággyá két további személy kényelmes pihenése érdekében. Ez a Kamaz lakóteherautó teljes mértékben összkomfortos, mivel fedélzetén zuhanyzó, kézmosó és WC is rendelkezésre áll. A tisztavizes- és a szennyvizes tartály méretét tekintve akár egy hétig is el lehet lenni ebben a járműben.

A tervezők nem csak arra figyeltek, hogy praktikus és jól felszerelt utastere legyen. A kialakításnál legalább ilyen fontos szempont volt az esztétika is éppen ezért a lakóteherautó belsejét főként faburkolatok, krómozott fém kapaszkodók, valamint LED világítás teszi elegánssá és otthonossá. Annak érdekében, hogy a jármű télen-nyáron kellő komfortot biztosítson, belső fűtésrendszerrel, tetőablakokkal, valamint tetőventilátorral is ellátták. Ezzel a Kamaz lakóteherautóval tehát nemcsak télen vághatnak neki az utazni vágyó utasok a világnak.