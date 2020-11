A lakótérbe jobb oldalon, egy kihajtható rozsdamentes acéllépcsőn és hőszigetelt ajtón keresztül lehet feljutni. Ami benn fogadja az utasokat, az felér egy kisebb alapterületű új építésű lakás kényelmével. Rögtön a lakófelépítménybe lépve egy társalgó rész található öt darab, vastagon párnázott ülőalkalmatossággal, valamint egy ebédlőasztallal. Ezen a részen a kellő mennyiségű fényt a tetőablak, valamint egy oldalsó ablak biztosítja. A bejárattól jobbra egy síkképernyős televíziót is elhelyeztek a közös filmnézésekhez.

Ezt a lakóteherautót ugyanis úgy csinálták meg, hogy minden rendelkezésre álló helyet ki tudjanak használni. Az alvázra nem pusztán egy “lakódobozt” tettek, hanem a küszöb magasságában is kialakítottak tárolóhelyeket. Mindez nem ment a gázlómélység rovására, ugyanis ezt a lakóteherautót kifejezetten off-road terepre készítették fel. A felépítménye hőszigetelt, hogy a gyakran csontba vágó, zimankós orosz teleket is el lehessen benne viselni.

Olvass tovább

A jármű alapterületéből nagy helyet tesz ki a jól felszerelt konyha, amelyben a szükséges konyhabútorok mellett mosogatótálca, háromégős gázfőzőlap, fagyasztószekrénnyel ellátott hűtő, valamint mikrohullámú sütő is rendelkezésre áll. Vele szemben a vizesblokk kapott helyet, amiben mosdókagyló, borotválkozó tükör, zuhanyfülke és WC is van. A fürdőszoba a hangulatát tekintve olyan stílusosra sikeredett, hogy bármelyik hotel megirigyelné. A hátsó traktusban pedig egy emeletes ágy kapott helyet, de szükség esetén a társalkodó részen használt ülőpadokból is össze lehet tolni egy franciaágyat.

Nem ez az első ilyen orosz lakóteherautó csoda, de az tény, hogy versenyre kelhet a korábban bemutatott háromtengelyes Kamazzal.

Kövess minket a Facebook-on!