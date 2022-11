A speciális, kamionok által vontatható lakókocsik készítésére szakosodott moszkvai vállalkozás, a Caravancenter alkotta a képeken látható konstrukciót. A terepen is könnyen elboldoguló, KamAZ -44118-asra bízták a 13 méteres lakrész vontatását, ezzel a géppel bátran neki lehet vágni a földutaknak is, ahol elfér, ott el is megy, ez a technika Szibériában edződött, oda is tervezték.

A technika tehát bírja a nehéz körülményeket, és megküzd a természet vad erejével, belül viszont csupa kényelem, és kényeztetés amit kínál. Komplett jól felszerelt, jól szigetelt kis lakást találunk, 190 literes hűtővel, hat gázégővel rendelkező tűzhellyel, mikorhullámú sütővel. A hálórészben hat utasnak van külön fekhely, a szórakozásról nagy méretű Samsung LCD-tévé, és szauna gondoskodik.