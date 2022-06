A teherautók, kamionok a közúti közlekedés nehézsúlyú szereplői, ennek megfelelő „tisztelettel”, elővigyázatossággal is kell kezelni őket, hiszen tömegük – és ebből fakadóan lendületük – messze meghaladja a személyjárművekét, ráadásul a legújabb, holttérfigyelőkkel, kamerákkal felszerelt típusoktól eltekintve sofőrjeik a magas üléspozíció ellenére is korlátozott rálátással rendelkeznek a forgalomra.

Az alábbi, furcsa esetekben sajnos nem sikerült kellő távolságot tartani, így a személyautók sávváltás, előzést követő visszasorolás után a teherjárművek orrán, keresztbe fordulva kötöttek ki, hogy aztán a bivalyerős gép hosszasan tolja őket maga előtt.

Nehéz megmondani, melyik esetben ki hibázott, némelyik incidensről pedig nem is lelhető fel pontos információ, ahol azonban igen, a teherautó vezetője utólag mindig azt mondta, egyszerűen nem látta és érezte a maga előtt tolt járművet. A különböző cikkek alatti hozzászólásokban, kommentfolyamokban ugyanakkor számos, magát hivatásos sofőrnek mondó hozzászóló jelentette ki, hogy ez nehezen hihető, ugyanis az üléspozíció és az épp ilyen esetekre kitalált lefelé néző tükör is segítene – a zajokról, gumicsikorgásról, kürtölésről nem is beszélve.

Kezdjük a legfrissebb, tavaly októberi esettel, amelyben Luton közelében igyekezett a teherautó elé túl hamar besorolni egy fiatal férfi a Volkswagen Polójával az autópályán. A sofőrt egy másik autós integetéssel figyelmeztette a veszélyes helyzetre. A teherautó 50 éves vezetőjét a rendőrök megszondáztatták, majd útjára engedték. Csak kisebb anyagi kár keletkezett mindkét járműben.

Újra Nagy-Britannia és újra egy Volkswagen, ezúttal 2019-ben, a London északnyugati részén húzódó A40-esen. A Royal Mail nyerges vontatójának vezetőjét többen is dudálással figyelmeztetik, érdekes adalék, hogy a piros kamion melletti Range Roverben az énekesnő Ellie Goulding és sofőrje ült.

Ugyancsak 2019 decembere, ám a helyszín Spanyolország, még pontosabban az A-7-es autópálya La Cala de Mijas melletti szakasza, melyen a teherautó 2-3 kilométeren keresztül tolta maga előtt a piros Nissan Micrát, legalábbis a benne ülő svéd hölgy elmondása szerint. A sofőr azt mondta, nem látta az autót, defektre gyanakodott.

Egy jóval régebbi eset, megint csak Angliából, egy yorksihre-i autópályáról, igaz, ezúttal a részletek nem ismertek, de a látvány önmagért beszél.

Ez pedig Malajzia, a dömper elképesztő erővel tolja a kék kisautót, miközben a nem ilyen terhelésre szánt gumik eszeveszetten tiltakoznak.