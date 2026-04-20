Európában sok városi buszüzemeltető preferálja az úgynevezett “vandál biztos” műanyagüléseket. Ezek ugyan nem annyira kényelmesek hosszútávon, de annyi előnyük kétség kívül van, hogy nehezebb bennük kárt tenni. A vandálok ugyanis a legtöbbször az ülések kárpitjában tesznek kárt. Mivel ezeken nincs ilyen, ezért nem is igazán lehet kikezdeni őket.

A közlekedési társaságok azért is szeretik ezeket az üléseket, mert sokkal könnyebb tisztítani őket, mint a szövet kárpittal borított utasüléseket. Úgy tűnik, hogy a jövőben egy újabb érv szólhat emellett az ülőalkalmatosságok mellett. A héten zajló Milánói Divathéten ugyanis egy olyan utasülés mutatkozik be, amely teljes egészében újrahasznosított műanyagból készül.

Az újdonság az olasz ülésgyártó vállalat, a Lazzerini, valamint a Nextchem együttműködésének köszönhető. Az ülések alapanyagát olyan újrahasznosított műanyag adja, amelyet a MyReplast Industries bedizzole-i üzemében kémiai eljárással tisztítanak és dolgoznak fel. A folyamat eredményeként egy olyan polimer jön létre, amely szilárdságban, tartósságban és felületi minőségben megegyezik a “szűz műanyaggal”. Ezt a keveréket használja fel aztán Lazzerini az ülések gyártásához, az ergonómiai és üzemeltetői követelmények figyelembevételével. Az ülések élettartamának végén a felhasznált műanyag ismét újrahasznosítható.

A Re-Compact ülés fotokatalitikus felületkezeléssel is ellátható. Ennek során egy speciális bevonatot – például titán‑dioxidot – visznek fel a székre, amely természetes vagy mesterséges fény hatására aktiválódik. A folyamat során keletkező oxidatív reakciók lebontják a baktériumokat, vírusokat és más szerves szennyeződéseket a szilárd felületeken, így az ülőfelületeken is.

Az újrahasznosított ülések alkalmazása korántsem annyira új gondolat, mint az elsőre hihetnénk. Korábban a Dancer Bus használt autóbuszaiban PET-palackokból készített műanyagüléseket. A litván buszgyártó viszont nemrég csődbe meg.

A Lazzerini érdeme tehát leginkább abban rejlik, hogy megnyitja az utat a széleskörű felhasználhatóság előtt az európai busziparban. Arról azonban egyelőre nem közöltek részleteket, hogy éves szinten mekkora mennyiségű műanyaghulladék hasznosítható ily módon újra.