A lengyel cég immáron 2011 óta gyárt tisztán elektromos autóbuszokat. A 10-15 évvel ezelőtt gyártott energiatároló berendezések ugyanakkor még más technikai színvonalat képviselnek, mint a napjainkban készülők. Annak érdekében, hogy az első generációs elektromos buszok még megmenthetők legyenek, a Solaris bevezette a “retrofit” lehetőséget, amely többek között az akkumulátorok, valamint a hajtásrendszer egyes elemeinek, így például az elektromotor cseréjét foglalja magában.
Ma már több ezer városi elektromos busz falja a kilométereket. Ezek között akadnak olyanok, amelyek már közel egymillió kilométert tettek meg. A retrofit, azaz elektromos buszok alkatrészeinek garanciaidő utáni cseréje lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy maximalizálják az e-mobilitásba történő befektetéseik megtérülését a Solaris szerint. A zéró lokális kibocsátású járművek utólagos modernizálása magában foglalja az energiatároló berendezések modernizálását, illetve hatékonyabbá tételét.
“A főegységek első cseréjét az MPK Kraków közösségi szolgáltatónál hajtottuk végre, de készen állunk arra, hogy ezt a megoldást a Solaris valamennyi európai szerviz pontján elérhetővé tegyük” – árulta el Marco Franza, a Solaris Bus & Coach szolgáltatási igazgatója. Hozzátette: az utólagos átalakítás nemcsak akkumulátor-elektromos autóbuszokra vonatkozik, hanem a trolibuszokra és a jövőben a hidrogénüzemű autóbuszokra is. A gyár teljeskörű kiszolgálást biztosít a részletes elemzésektől és dokumentációktól kezdve a korábban használt akkumulátorok begyűjtésén át, egészen az újak beszereléséig. A retrofit eljárás során többek között az akkumulátor hőkezelő rendszer cseréjét, szoftverfrissítését is elvégzik.
A Solaris az LFP, NMC, vagy LTO akkumulátor-technológiák esetén egyaránt elérhetővé teszi a telepek cseréjét. A városi autóbuszok ilyen irányú “felújításánál” nemcsak a várható akkumulátor-élettartamot, hanem az üzemeltetők töltési és felhasználási gyakorlatát is figyelembe veszik. A lengyel cég jelenleg 20 e-busz akkumulátorcseréjén dolgozik, amelynek rész tizenhét Urbino 12-es, illetve három Urbino 18-as elektromos modell. Később Berlinben, Hamburgban, Párizsban és Varsóban is szóba jöhet a villanybuszok utólagos korszerűsítése.
A Solaris eddig összesen 6300 akkumulátor-elektromos, troli-, illetve üzemanyagcellás autóbuszt értékesített.