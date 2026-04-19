Amikor eljön a pihenés ideje, akkor jól eshet egy kicsit kiszakadni a megszokott mindennapi környezetből. Új tájakat, ízeket, illatokat és embereket megismerni. Úgy elvonulni, hogy közben fel is fedezhessünk valamilyen izgalmasat, érdekeset abból a végtelennek tűnő kincsesbányából, amit Földünk rejt.

A most következő buszhotel tuti bakancslistás tipp. Nemcsak bájos, hanem mesésen szép helyen van. Az, aki itt foglal magának szállást, biztos lehet benne, hogy testileg-lelkileg feltöltődik.

“A busz tökéletes helyszínen, mindössze pár percre található az amúgy sem túl zsúfolt Barrigona strandról. A szállásadók végig nagyon aranyosak és figyelmesek voltak. Köszönöm Leone és Barbara!” – írta a buszhotellel kapcsolatban Tony, az Egyesült Államokból érkezett turista. Costa Rica ugyan trópusi éghajlatú ország, de a két óceán közelsége miatt meglepően változatos klímazónákkal rendelkezik. Decembertől-április végéig a száraz idő, május és november között pedig az esős időjárás az uralkodó.

A Thomas Built buszból kialakított buszhotelben minden megvan, amire csak szükség lehet. Nem kell az időjárás viszontagságaitól tartani. A hotelbe a fedett teraszról lehet belépni. A látogatót egy amerikai konyha fogadja, amelyben minden szükséges háztartási gép (hűtő, mikrohullámú sütő, főzőlap, kávéfőző) rendelkezésre áll ahhoz, hogy több napot lehessen eltölteni a “fedélzeten”. A konyha mellett egy zuhanyzóval, mosdókagylóval, valamint angol vécével felszerelt fürdőszoba kapott helyet.

Az autóbusz végében – ahol egykoron a vezetőállás volt – található a franciaágyas hálószoba. A helyiségben egy kisebb széffel ellátott szekrény is van, de a legnagyobb hasznát a vendégek minden bizonnyal a sötétítő függönyöknek, valamint a légkondícionálónak fogják venni. Ezek ugyanis lehetővé teszik a nyugodt és zavartalan alvást éjszaka. Bár a közelben festői szépségű tengerpart terül el, ha valakinek otthon maradós kedve van, akkor nagy hasznát veheti a busz mellett elhelyezett medencének.

A buszhotel mellett privát parkoló is akad, ami fontos szempont, hiszen a környék földútjai leginkább összkerékhajtású terepjárókkal járhatók jól.

Ha valaki nem akar sokat utazni egy menő buszhotelért, akkor elég csak északi szomszédunkhoz, Szlovákiába elgurulni, mert ott egy Ikarus 543-asról csodálhatják a vendégek az éjszakai égboltot.