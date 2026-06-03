Hosszú idő után ismét használni kezdenek egy olyan viszonylatszámot, ami korábban heves tiltakozásokat váltott ki – számolt be az esetről a CNN. Három évvel ezelőtt, elsősorban vallási csoportok nyomására megváltoztatták a 666-os viszonylat elnevezését, amely Krakkó és az észak-lengyelországi Hel település között közlekedett.

A Flixbus viszont most úgy döntött, hogy újra használatba veszi a vitatott viszonylatszámot és pontosan ugyanazon az útvonalon közlekedteti az autóbuszokat a két lokáció között.

“A cél elsősorban az, hogy népszerűsítsük az idényjellegű útvonalat és felhívjuk a figyelmet egy új utazási lehetőségre, amely a lengyel tengerpart ezen ikonikus céljához vezet” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban a Flixbus lengyelországi szóvivője, Aleksander Kalenik. Hozzátette: szándékosan tették le a voksukat emellett a szám mellett, mivel úgy látják, ezzel növelhető a viszonylat ismertsége.

A 666-os szám ugyanakkor erősen megosztó. A keresztények számára a gonosz, az antikrisztus és a sátán jelképévé vált, amelynek gyökerei időszámításunk előtti időszakban élt Néróra vezetnek vissza. A római császár a valaha volt legkegyetlenebb uralkodó volt, aki kegyetlenkedéseiről és kicsapongásairól volt híres. Leginkább a Rómát pusztító tűzvész miatt kerül elő a leggyakrabban a neve a történelemkönyvekben. A Bibliában pedig Jelenések könyvében jelenik meg a 666-os szám, ami a kutatók többsége szerint egyértelmű utalás volt Néróra.

Nem minden kultúrában hordoz ugyanakkor negatív töltetet ez a szám. A kínaiaknál például kifejezetten szerencsés, mivel a 6-os szám a sima, gondtalan, problémamentes utat jelenti (háromszoros megjelenítése ennek a hatásnak a felerősítését jelenti). A numerológiában pedig a 6-os szeretet, otthon és a harmónia száma.

Az új járat a nyár folyamán naponta egyszer fog közlekedni Krakkó és az észak-lengyelországi Hel között, de útközben Varsóban és több tengerparti városban is megáll. Korábban nem a Flixbus, hanem a lengyel PKS Gdynia üzemeltette a 666-os viszonylatot, de végül 669-re változtatta a járat számát. A sok vitát kiváltó viszonylat ellenére a Hel továbbra is hatalmas turisztikai vonzerővel bír, amely tiszta vizéről és hosszú, homokos tengerpartjáról híres.

(A fenti kép illusztráció!)