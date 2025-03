A buszhotelek szerte a világon reális alternatívát jelentenek az utazók számára a hagyományos szálláshelyekkel szemben. Nem a kényszerűség és nem is az olcsóságuk, sokkal inkább a különlegességük miatt örvendenek egyre nagyobb népszerűségnek. A Vezess eddig már több buszhotelről is beszámolt. Vannak olyanok, amelyek olyan egzotikus helyeken találhatók, mint például Szingapúr. Akadnak aztán olyanok is, amelyek nyugodalmas vidéki Anglia friss levegőjén kínálnak felüdülést.

A cikkünk alanyául szolgáló példány azonban azért különleges, mert eddig Ikarusból nem igazán készült hotel busz. Egy szlovák vállalkozó megcsinálta, ráadásul egy különleges, mára már meglehetősen ritkának számító típust, az Ikarus 553-ast választotta.

Mindez csak első hangzásra tűnik meglepőnek. A legendás magyar gyártó anno a csehszlovákokkal történő kooperációban gyártotta ezt az autóbuszt. A teljesség igényért fontos megjegyezni azonban, hogy a típus eredetileg Saviem alvázra készült, alapvetően iraki megrendelésre a ’70-es évek elején. A közel-keleti országba lapra szerelve szállították ki, majd ott állítottak össze helyi munkaerő közreműködésével.

Ezen az Ikaruson akár te is hunyhatsz egyet 1 /6 Fotó megosztása: 2 /6 Fotó megosztása: 3 /6 Fotó megosztása: 5 /6 Fotó megosztása: 6 /6 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Később azonban megjelent a KGST-országoknak szánt változat is. Az már a prágai székhelyű Avia alvázát és motorját használta. Az említett gyártó A30-as, vagy A31-es alvázára épülő, „csehszlovák” alapokon nyugvó variáns alig 6,5 méter hosszú, 2,3 méter széles és 2,6 méter magas volt. Bemutatására 1977-ben, Brünnben a Nemzetközi Gépipari Vásáron került sor. Ezt követően egészen 1981-g gyártották Székesfehérvárott és Csehszlovákiában több mint 800 darabot adtak el belőle.

Az a példány, amelyen akár egy, vagy több éjszakát is eltölthetünk Szlovákiában, a Trencséni Kerületben található Kós községében található. A kicsinyke buszt a város zajától távol eső helyen, egy tisztáson helyezték el. Saját, elkerített kertje van, ami leginkább a környéken legelésző állatoktól védi meg a buszt és vendégeit. Kertjében kinti zuhanyzó, tűzrakó hely és kiülős helyek is rendelkezésre állnak.

„Kellemes meglepetés volt számomra, hogy mennyire tiszta ez a szálláshely. A személyzet nagyon kedves és segítőkész volt. A buszból szép kilátás nyílik a bajmóci várra. Tökéletes romantikus kikapcsolódási lehetőség két fő számára” – jellemezte a különleges a szállást egy korábbi vendég, Eduard. A kis 553-as képeken valóban meggyőzőnek tűnik. Az egyajtós járművet teljesen felújították és átalakították. Hátsó traktusában egy hatalmas francia ágyat alakítottak ki, a sofőrülés helyére pedig egy kényelmes fotel került.

Belső tere egyszerre retrós és otthonos. A laminált padló, valamint a falécekkel borított tetőburkolat természetes hatást kelt. Az ember úgy érezheti magát benne, mint egy kis hegyi faházban. Felszereltségére nem lehet panasz, hiszen minihűtő, mosogató és bortartó is megtalálható benne. Ha valaki szeretne, akkor akár a tetőn is piknikezhet. Ehhez csak a tetőre vezető létrát kell igénybe vennie. A megfelelő diszkrécióról az elhúzható függönyök gondoskodnak, amelyekkel nem mellesleg teljesen be lehet sötétíteni az autóbuszban.

És, hogy mennyi egy éjszaka egy ilyen különleges kis buszban? A jelenleg árak szerint egy éjszaka egy főre 30-32 ezer forintba kerül. A szállásról több infó ezen a linken érhető el.