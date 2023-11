Újfajta divat van kibontakozóban. Augusztusban Japánban egy hotel megpróbálkozott egy olyan szobával, amiben a szokásos felszerelés mellett egy busz szimulátor is volt, egy Mie Kotsu buszól kiszerelt műszerfallal, kormánnyal és visszapillantóval. A Nagoyában található Sancoinn Iseshi-Ekimae hotel azonban valamiért lemondhatott a dologról, mert a hivatalos weboldalukon már nincs fenn a kezdeményezés.

Szerencsére Szingapúrban kissé tovább gondolták ezt a dolgot, december elsején ugyanis olyan hotel nyílik a városállam keleti régiójában, Changiban, ahol valódi autóbuszokban hajthatják álomra a fejüket a megfáradt vendégek. Mi tagadás, Szingapúrban van fantáziája az embereknek, hiszen hat évvel ezelőtt egy mozgó étterembuszt állítottak forgalomba. Most pedig nem is egy, hanem egy több buszból álló hotelkomplexumot építettek.

Első ránézésre a létesítménynek amolyan „kempinges” utánérzése van, de ennél jóval többről van szó, mert az autóbuszokat teljesen integrálták a tájképbe. Külön kis út veszi őket körbe, sőt mindegyik busz saját teraszt is kapott, hogy a vendégek a szabad levegőn is tartózkodhassanak. A „The Bus Collective” elnevezésű létesítményben szám szerint 20 darab, Scania-alvázas városi autóbusz várja a pihenni vágyókat. A kétajtós, nyugdíjazott buszokat teljes egészében felújították és átépítették.

A munkálatok során teljesen átépítették a buszok belsejét, az eredeti főegységekből csak a vezetőteret hagyták meg a műszerfallal és a vezetőüléssel. Így minden egyes busz esetében egy 45 négyzetméter alapterületű helyiséget kaptak, amit kedvükre alakíthattak, hogy aztán a lehető legtöbb igénynek képesek legyenek megfelelni.

A buszok nem teljesen azonos belsővel rendelkeznek. Akadnak olyanok, amelyeket hálószobára, fürdőszobára és nappalira osztottak fel. Van azonban olyan is, amelyikben a hálóágy mellett emeletes ágy is rendelkezésre áll, így azok – kvázi családi lakosztályként – ideális lehet a nagyobb gyerekekkel érkezők számára. A fiatalabb párok minden bizonnyal kedvelni fogják azokat a buszokat, amelyekben kád, valamit óriási franciaágy, továbbá síkképcsöves televízió is rendelkezésre áll. Van természetesen olyan is, amelyben egy személyes ágyak találhatók. Kialakítástól függetlenül mindegyik autóbusz felszerelték légkondicionálóval a nyugodt és pihentető alvás érdekében.

Egy éjszakáért reggelivel együtt körülbelül 400 dollárnak megfelelő összeget kell fizetni. Foglalni a létesítmény hivatalos oldalán keresztül, vagy akár a Booking.com-on keresztül is lehet. Érdekesség, hogy a hotel teljes területén tiltott a dohányzás, de 1,8 kilométerre a komplexumtól egy tengerparti strand is rendelkezésre áll, így aki szeretné levezetni a feszültséget, akár el is kocoghat odáig. A szingapúri busz komplexum minden tekintetben a párját ritkítja, remélhetőleg sokáig elérhető lesz azok számára, akik ki szeretnék próbálni, milyen lehet egy buszban tölteni egy, vagy több éjszakát.