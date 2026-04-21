Az üzemanyag ára világszerte magas, a piac pedig finoman szólva sem kiszámítható. Nem csoda, hogy egyre több autós keresi a gyors megoldásokat, amikkel faraghatnak a költségeken. Csakhogy a legtöbb „okos” tipp inkább árt, mint használ – sőt, akár veszélyes is lehet.

Erre figyelmeztet a brit közúti segélyszervezet, a GEM Motoring Assist is, amely szerint rengeteg autós még mindig tévhitek alapján próbál spórolni, miközben a valódi megtakarítás kulcsát teljesen máshol kell keresni.

Ezek a trükkök inkább égetik a pénzt

Az egyik klasszikus, amikor valaki üresbe teszi az autót lejtőn, hogy gurulva spóroljon, nem használva motorféket. A valóság az, hogy üresbe tett váltóval a motor fogyasztása kb. 0,6-0,7 liter/óra lehet. Ellenben azzal, hogy amíg a járművel motorfék üzemben haladunk, nincs üzemanyag-felhasználás, ezt az üzemanyag-takarékos vezetésre felkészítő tréningeknél alaptételként hangsúlyozzák, durván az 1990-es évek óta – árulta el korábban a Vezess szakértője.

Tehát rövidebb távon, amikor egy intenzív fékezést váltunk ki, akkor érdemesebb a motorfékhatásra hagyatkozni. Így kíméljük a fékrendszert, de ami a lényeg: korábban lelépünk a gázpedálról, és hamarabb kezdünk lassítani, amivel egyértelműen csökkentjük az autó fogyasztását.

Sokan még mindig melegítik a motort indulás előtt, pedig ez a régi beidegződés ma már felesleges. Az alapjárati pötyögés csak égeti az üzemanyagot – a modern motorok menet közben, kíméletes használattal melegszenek be a leghatékonyabban.

A túlfújt gumi is tipikus „okosság”. Papíron csökkenti a gördülési ellenállást, a valóságban viszont romlik a tapadás és gyorsabban kopik az abroncs – vagyis nem nyersz vele semmit. Amit az üzemanyagon esetleg megspórolsz, azt elviszi a gyorsabban kopó gumi.

És ott a „csak félig töltsd fel a tankot, mert így könnyebb lesz az autó, a kevesebb súly = kevesebb fogyasztás” elmélet. Ha 30 literrel kevesebb üzemanyag van az autódban, az durván annyi, mintha egy 10 év körül gyerek beülne különbség elhanyagolható, viszont több tankolás, több kitérő és több kapkodás jön vele – ami inkább növeli a kockázatot.

Magasabb sebességfokozatban mindig kevesebbet fogyaszt az autó: ez nem igaz. Ha túl alacsony fordulaton kínzod a motort, többet kérhet, mint optimális fordulatszám-tartományban.

Ami tényleg működik – és nem is bonyolult

A jó hír, hogy nem kell varázslat a spóroláshoz. A GEM szerint néhány egyszerű szokással akár 15 százalékkal is csökkenthető a fogyasztás.

Az egyenletes gyorsítás, előrelátó fékezés, nem csak a fogyasztásnak tesz jót, hanem az autónak is.

A tervezés is sokat számít. Egy jól megválasztott útvonal, kevesebb dugóval és kerülővel, meglepően sokat dobhat a végén.

És igen, a tempó: autópályán például látványos különbséget hoz, ha visszaveszel a tempóból. A túl nagy sebesség nemcsak szabálytalan, hanem drága mulattság is.

Érdemes megszabadulni a felesleges súlytól és légellenállástól is: tetőbox, kerékpártartó, fölösleges nehéz cuccok a csomagtartóban.

Karbantartás: egy régen cserélt légszűrő, egy üzemanyagporlasztás helyett „pisilő” befecskendezőszelep a teljesítményesés mellett többletfogyasztást okozhat.

Játék a hatótávval

Az elektromos és hibrid autók tulajdonosainál is sok múlik a vezetési stíluson.

Az egyenletes haladás itt még fontosabb, hiszen a visszatápláló fékezés így működik a leghatékonyabban. Az eco mód használata szintén segíthet kitolni a hatótávot. A töltési szokásokon is sok múlik: a lassabb, éjszakai töltés kíméli az akkumulátort, míg a gyakori villámtöltés hosszabb távon ronthatja a teljesítményt.