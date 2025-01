A jó öreg üresben gurulás! A módszer, amit sok autóstanfolyamon nem tartanak követendő megoldásnak. A gyakorlatban csupán arról van szó, hogy a motorfék hatás lassítása helyett a sebességváltót üresbe kapcsolva hagyjuk kigurulni az autót, ha belátható a forgalom, és nincs szükség intenzívebb lassításra, és ezzel nem tartunk fel senkit.

Van értelme ma ezzel csökkenteni a fogyasztást? Sokan ezért kísérleteznek ezzel a megoldással, aminek értelme kétséges. Igaz, a valódi válasz most sem fekete-fehér, nagyon sok múlik a körülményeken!

Erre világít rá egy régebbi olvasói kérdésünk, amit vezetéstechnikai szakértőnknek tettek fel:

Tisztelt Székely Gyula!

Azt szeretném megkérdezni, hogy a menet közbeni üresben gurulás a fogyasztásra gyakorolt pozitív hatása mellett: rendelkezik- e negatívakkal is? Szabad-e alkalmazni? (Pl. váltó élettartama negatívan váltózik) 1.3-as, 2006-os Swiftem van, amelyre jellemző a nyelestengely csapágyproblémája: (ezt is éri esetleg nagyobb mértékű elhasználódás?).

Köszönettel: Árpád

Kedves Árpád,

Téved, ha azt gondolja, hogy üresbe tett váltóval gurulva kevesebb a fogyasztása. Ilyenkor a motor fogyasztása kb. 0,6- 0,7 liter /óra lehet. Amíg a járművel motorfék üzemben halad, nincs üzemanyag-felhasználás, ezt az üzemanyag-takarékos vezetésre felkészítő tréningeknél mint alaptétel hangsúlyozzák, mondjuk az 1990-es évek óta.

Semmilyen hátránya nincs annak, ha a motorfék üzemet használja haladáskor és manőverezéseknél.

Üdvözlettel, Székely Gyula

A való élet legtöbb szituációjában jobb a motorfék

Tehát rövidebb távon, amikor egy intenzív fékezést váltunk ki, akkor érdemesebb a motorfékhatásra hagyatkozni. Így kíméljük a fékrendszert, de ami a lényeg: korábban lelépünk a gázpedálról, és hamarabb kezdünk lassítani, amivel egyértelműen csökkentjük az autó fogyasztását. Csúszós úton, a jelenlegi téli körülmények között is ajánlott a motorféket használni lassításhoz, valamint erősebb lejtőn haladva, amikor az autó magától is gyorsulna, akkor ezzel segíthetjük az üzemi fék működését.

A motorfék a nyerő, szinte mindenhol ezt olvashatjuk. Mégis, a kigurulásban van ráció. Ha elég hosszú a gurulva megtehető szakasz, és nem tartunk fel vele senkit, belátható úton haladunk, akkor egy enyhe lejtőn szép lassan csökkenő sebességgel gurulva csökkenhet a fogyasztás.

A kérdés inkább az: megéri? Érdemes ezt figyelni, erre játszani? A hétköznapi használat során kevés ilyen lehetőség akad, gyakorlatilag mindig forgalomban haladunk, ahol a ritmus tartása nem engedi az ilyen trükkök alkalmazását, és mindig lesz egy közlekedési lámpa, körforgalom, kereszteződés, gyalogosátkelő, ami miatt lassítani kell.

A gyártók használják

Emberi odafigyeléssel nehéz lenne minden esetben alkalmazni a vitorlázást, de a gyártók pont ezért alkalmazták több modellnél is az elmúlt években. A 2010-es évek elején a Volkswagen épített be szabadonfutó funkciót bizonyos dupla kuplungos DSG-váltókba. „Ezzel pár decit csökken a fogyasztás, főleg autópályán, de a motorfék hiánya megszokást igényel és városban persze a fékek kopása is nő” – írtuk akkor a technikáról.

Ezt átvette a cég több almárkája is, később pedig motorleállítással kombinálva aknázták ki a benne rejlő lehetőségeket, a Mercedesnél például motorleállítással kombinálták a vitorlázófunkciót, így maximalizálva a fogyasztáscsökkentő hatást.

Végső soron mindkét módszer működik, igaz, utóbbi, az üresben gurulás inkább automatizálva, ha a gyártó már beépítette a rendszerbe, a motorfék pedig városi környezetben, főleg az intenzív lassításokat kiváltva, előrelátóan közlekedve. Ez a két vezetéstechnikai trükk pedig csak a jéghegy csúcsát jelentik, csodaszerek, kütyük helyett a legtöbbet vezetési stílusunk megváltoztatásával spórolhatunk. A kulcsszó: előrelátás. Ennek fogásait a következő videóból tudhatjuk meg részletesen: