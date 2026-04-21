Nem panaszkodhat a fizetésére Mary Barra: a General Motors első embere 2025-ben minden eddiginél magasabb juttatási csomagot kapott, miközben a cég egy új kulcsembernek még ennél is nagyobb, 40 millió dolláros csomagot rakott össze.

A detroiti autógyártó április 20-án közzétett jelentése szerint Barra teljes éves fizetése 29,9 millió dollár volt, ami nagyjából 10 milliárd forintnak felel meg.

Ez 1,3 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest – tehát nem brutális ugrás, inkább stabil, de továbbra is extrém magas szint.

Így áll össze a közel 30 millió dollár

Ez a csillagászati fizetés több elemből rakódik össze. Az alapbére évek óta változatlan, 2,1 millió dollár (kb. 740 millió forint), az igazán nagy lóvé azonban részvényjuttatásokból és bónuszokból jön:

több mint 21,6 millió dollár részvényalapú juttatás (kb. 6,7 milliárd forint),

közel 5 millió dollár ösztönző bónusz (kb. 1,5 milliárd forint),

további juttatások (pl. biztosítás, céges autó stb.).

Barra egyébként már régóta a detroiti „Nagy Hármas” (GM, Ford, Stellantis) legjobban fizetett vezetői közé tartozik, és a vállalat történetének egyik leghosszabb ideje hivatalban lévő vezérigazgatója.

A fizetésemelést azzal indokolták, hogy a GM 2025-ben teljesítette – sőt több ponton túl is szárnyalta – a kitűzött célokat, még úgy is, hogy közben komoly kihívásokkal kellett szembenézni, például az autóipari vámokkal és az elektromos autók állami támogatásainak visszavágásával.

40 millió dolláros csomag az „utódjelöltnek”

A történet igazán izgalmas része viszont nem is Barra fizetése, hanem az új kulcsember, Sterling Anderson körül forog.

A GM igazgatótanácsa ugyanis egy egyszeri, összesen 40 millió dolláros (kb. 14,5 milliárd forintos) csomagot hagyott jóvá számára.

Anderson 2025-ben csatlakozott a céghez termékfejlesztési igazgatóként, és nem akárhonnan érkezett: korábban a Tesla Model X és az Autopilot fejlesztésén dolgozott, majd az önvezető kamionos Aurora Innovation társalapítója volt.

Nem véletlen a nagyvonalúság: Anderson kezébe került gyakorlatilag minden fontos fejlesztési terület – járműmérnökség, gyártás, szoftver, akkumulátorok, hajtásláncok –, vagyis ő az egyik kulcsfigura a GM jövőjében.

Európában több forrás szerint is a legjobban kereső nő az autóiparban Karin Rådström a Daimler Truck vezérigazgatója. Éves fizetése (juttatásokkal együtt) állítólag 4,2 millió euró környékén mozog (kb. 1,5 milliárd forint).