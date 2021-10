Kezdjük egy fontos kérdéssel: mi is az a holttér?

A holttér a zárt karosszériájú járművek előtt, mellett és mögött az a terület, amely a vezető számára a visszapillantó tükrök használatával sem látható be. A holttér megakadályozza, vagy csökkenti, hogy a vezető lássa a járműve közelében mozgó másik közlekedőt. Ezért anélkül gázolhatja el, hogy észrevenné. Akit nem lát, arra figyelni, vigyázni sem tud, és itt jön a képbe a személyautósok felelőssége.

Nekünk is figyelnünk kell, mert egyszerűen van olyan helyzet, amikor a kamiont vezető sofőr nem látja az autót, és egy sávváltásnál megtörténik a baj. Egy hazai tehergépjármű-vezető most elmagyarázza, hogy mire és miért kell nagyon figyelni az autósoknak is, ha megközelítenek egy 40 tonnás járművet.

“Mivel sokszor a teherautó-sofőröket hozzák ki hülyének, figyelmetlennek, és rendszeresen közutálat tárgyává teszik, így most készítettem egy kis videót a holtterekről! Én autódaruval dolgozok, alacsonyabban ülök, mint egy teherautó-sofőr, de elég érthető lesz így is! Emellett felháborít, hogy mindig azok kapnak, akik eleve mindenhol szívatva vannak, pedig ha nincs kamion, egy hét alatt se benzin, se étel, se gyógyszer… kb. megállna az élet! Szóval lássátok át a mi helyzetünket is, hogy kicsit több tiszteletet kapjunk” – írja a videót feltöltő Big Mac.

Néhány remek fotóval még jobban lehet illusztrálni a holtteret.

Hogy milyen egy ilyen baleset testközelből? Az alábbi videó adja meg a választ. A kamion vezetője nem hibáztatható a balesetért a BBC által megkérdezett szakértő szerint. Megfelelően cselekedett, a járdán álló gyalogosra figyelve, nagy ívben kanyarodott, de a holttérben tartózkodó motorost már nem vette észre.