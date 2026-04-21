Az 1966-os Le Mans-i 24 órás futam arról vált ismertté, hogy a Ford itt törte meg a Ferrari hat éve tartó hegemóniáját. Miközben a közönség körmét rágva izgult a két óriás küzdelmén, egyre nagyobb lelkesedéssel figyelték, ahogy egy parányi autócska kiszámíthatóan, rendíthetetlenül megy körbe és körbe és körbe. A mérete és színe miatt kék bolha (la puce bleue) néven emlegetett jármű egy Mini Marcos volt, amely végül utolsóként, 26 teljes körrel lemaradva zárta a versenyt, ám ezzel együtt is az abszolút tizenötödik helyet hódította el, miután negyven (!) induló esett ki a 24 óra során.

Az alábbi galériában látható autó nevében és megjelenésében is hasonló, de egy másik konstrukció, amit építőkészletként forgalmaztak.

Ennél nem is kérhetett volna hatékonyabb reklámot magának az autót gyártó Marcos Engineering. A sors aztán mégsem akarta úgy, hogy a Marcosból legyen valami, a cég 1971-ben tönkrement, aztán újra kezdte, megint becsődölt, és ez így ismétlődött évtizedeken keresztül.

Most Marcos Motor néven próbálkozik újra a márka, méghozzá azzal a recepttel, amelyet még az alapítók: Jem Marsh and Frank Costin találtak ki. Ők a csekély tömegben és a minimális légellenállásban hittek – az utóbbit hitelessé tette, hogy Costin korábban áramlástani mérnökként részt vett a II. világháború egyik leggyorsabb repülőgépének, a De Havilland Mosquitónak a tervezésében.

A Marcos első típusa hamarosan bevetésre kész, bár a korábbi találgatásokkal szemben kizárólag versenyautónak szánják. A Marcos Mosquito nevében Mr. Costin aviatikai múltját idézi, de szúnyognak meglehetősen ütős lesz: a fejlesztési célokban 700 kg alatti menetkész tömeg és 300 lóerőt meghaladó motorteljesítmény szerepel.

Hogy miért pont most valósulhat meg a projekt, nem nehéz kitalálni: amint a hétköznapi autózás egyre inkább a digitalizációról, a villamosításról, a vezetésbe beleavatkozó támogató technológiákról szól, úgy válik mind kívánatosabbá a teljesen analóg, nyers, mechanikus sportautó ígérete.

A Marcos Mosquito a tervek szerint már 2027-ben gyártásba kerülhet, méghozzá a brit motorsport-felügyelet hatóságok engedélyével. Időközben pedig a cég már fejleszti a közúti modellt, amely elvileg a Mosquitótól független konstrukció lesz – az alapok már készen vannak, de még hosszú az út a piaci bevezetésig.

