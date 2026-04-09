A 2000-ben bemutatott Ariel Atom eredetileg a Lotus Seven alapvető koncepcióját szerette volna átemelni a modern korba, ennél azonban sokkal többet tett: saját jogon vált legendává, mint a világ első külső csővázra épülő közúti sportautója. Huszonhat éven át nyolc generációban készült az Atom, mindig egy kicsit finomabb, erősebb, ütőképesebb lett. Azt azonban nehéz elképzelni, hogy a most bemutatott Ariel Atom 4RR után maradtak még további fejlesztési lehetőségek.

A frissen bemutatott autó egy közúton is használható, bár kifejezetten versenypályára optimalizált szörny, amelybe egy kézzel épített soros négyhengeres motort szereltek be. A Honda Civic Type R blokkjára épülő, kétliteres erőforrás módosított hengerfejet, kovácsolt hajtókarokat és dugattyúkat, könnyített lendkereket, egyedi vezérműtengelyt és megerősített szeleprugókat kapott, az összes mozgó alkatrészt a végletekig kiegyensúlyozták. A turbó töltőnyomása szabályozható, legnagyobb értéke 1,7 bar.

A motor három hangolással elérhető: 406, 507 vagy 532 lóerős csúcsteljesítménnyel, 380, 450 vagy 550 Nm maximális forgatónyomatékkal. A legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám 8200/perc, a nyomatéki csúcshoz 5200-ig kell forgatni a motort.

A váltó a Quaife hatfokozatú, pneumatikus kapcsolású szekvenciális egysége, váltani a kormány mögé szerelt fülekkel lehet. A visszakapcsolást automatikus gázfröccs segíti. A hátsó differenciálmű részlegesen önzáró.

A keskeny pilótafülke (az autó 3520 mm hosszú, 1122 mm magas, teljes szélesség 1880 mm, tengelytávja 2390 mm) két oldalán lévő gondolákban kapott helyet a töltőlevegő-hűtő, illetve a motorolaj- és a váltóolaj-hűtő. A motor elsődleges hűtőköre az orrban elhelyezett alumínium radiátorral dolgozik.

A kipufogó és a hangtompító minden eleme titánból készült. A fékeket az AP Racing szállítja, elöl és hátul ugyanazt a méretezést alkalmazták. az ABS tizenkét fokozatban állítható, és teljesen kikapcsolható.

A futómű minden eleme állítható, a lengőkarok áramlástanilag optimalizált kialakítást kaptak, azaz maguk is leszorítóerőt fejlesztenek.

A kormánymű iszonyú közvetlen, ütközéstől ütközésig mindössze kettőt fordul, a több részből álló kormányoszlop mindkét végén módosítható a bekötés, a 305 mm átmérőjű kormánykereket nyersbőr borítja. Az autó bal- és jobbkormányos kivitelben egyaránt rendelhető.

A karosszéria természetesen szénszálas kompozit panelekből készült, akárcsak a légterelő elemek, a sárfogók, a lámpaburák és az oldalsó gondolák.

Az ülések szintén kompozit szerkezetűek, és öt pozícióban állíthatók.

A műszerezettség lényegre törő, egyetlen digitális kijelzőn jelenik meg minden adat: a fordulatszám, a sebesség, az olajnyomás, az üzemanyag-szint, a hűtővíz hőmérséklete, a megtett távolság és az idő. Ezen kívül van váltófény, kijelezhetők a köridők és azok változása, a kapcsolt fokozat, a tapadás pillanatnyi szintje, valamint az aktuális töltőnyomás.

Az Atom 4RR mindössze 669 kilót nyom, így a brutális teljesítménnyel együtt nem meglepő, hogy elődjénél fürgébb: 2,4 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, 0-160 km/óra között mindössze 5,1 mp telik el. Végsebessége 282 km/óra.

Az autót csak megrendelésre építi az Ariel Motor Company, ára 208 ezer angol font, azaz 90 millió forint, plusz adók és egyéb költségek.

