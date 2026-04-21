Belefutottunk az alábbi videóba, amelyben a sofőr egy Porsche Boxster első csomagtérajtaján kevert betont, hogy betömjön vele egy kátyút, majd, amikor befejezték a munkát, kiderült, hogy milyen védőrég volt az idomon, és így egy karcolás sem érte a valódi fényezést. De sok videó kering drótkefének vagy dörzspapírnak ellenálló autókról is.

Ezek nyilván túlzó marketingvideók, amelyekben a forgalmazók kreatív módon igyekeznek megmutatni, hogy mennyire hatékony védelmet kaphat egy autó. Több lehetőségünk is van, ha karcok, felverődések érték autónk fényezését, mint a hibajavaító stift, vagy akár egy részleges újrafényezés. Ha viszont valaki eleve megelőzné a problémát, annak megoldás lehet az autóvédő fólia, a PPF (Paint Protection Film) nevű réteg.

A technológia nem újkeletű, először a vietnámi háborúra fejlesztették ki, hogy megvédje az amerikai helikopterek rotorját a repeszektől, majd olyan hatékonynak bizonyult, hogy később az autóversenyzésbe és a hétköznapi világba is eljött, ahol inkább a szépség megőrzésére használják. Az egyszerű vinylfóliához (PVC) képest – amely csak kisebb karcok ellen véd –, ez egy olyan technika, amely elég védelmet ad ahhoz, hogy megakadályozza, hogy kőfelverődések vagy karcok érjék a valódi fényezést.

Több gyártó azt ígéri, hogy a fólián keletkező mikrokarcolások „öngyógyuló” módon, melegítéssel kisimulnak, így az autó évekig úgy nézhet ki, mint amikor felrakták a filmet. Az anyagot egyébként rendre egyedi méretre készítik a cégek, és szakemberek kézzel viszik fel az autóra, hevítéssel. A munkafolyamat elég pepecselős, időigényes, amit aligha tudnánk házilag lemásolni, mert elég egy rossz mozdulat vagy vágás, és használhatatlanná válhat az anyag.

Úgy tűnik, hogy a technika szinte csodákra képes, azonban meg is kérik az árát. Egy teljes fóliázás itthon körülbelül 1 millió forinttól indul, és átlátszó helyett akár színes változatban is választhatjuk, úgy azonban több mint kétszer annyiba is kerülhet a művelet. Tehát egy olcsóbb használt autó árát áldozhatjuk erre, ha viszont spórolni akarunk, lehetőség van csak részletekben megcsináltatni a munkát, így például csak az első lökhárítót vagy a jármű első felét, az anyagmennyiséggel arányosan pedig az ár is olcsóbb lesz így, miközben védelmet kapnak azok a részek, amelyeket leggyakrabban sújt a kavics.

Így sem olcsó technika, de egy olyan drága autó esetében, mint a fent említett Boxster, az új árhoz viszonyítva reális tétel lehet akár egy ilyen védelem is, ráadásul több gyártó vállal már gyári fóliázást is, aminek viszont komoly felára lehet a hazai vállalkozásokhoz képest.

Hazánkban a teljesen színváltó fóliázás jogilag nem számít végleges átalakításnak, de a színváltozást be kell jelenteni az okmányirodában, ha az jelentősen eltér az eredetitől. Sokan ezt elmulasztják, pedig egy ellenőrzésnél gond lehet belőle, amikor kiderül, hogy nincs bejegyezve a forgalmi engedélybe.

A cikk szerzője: Takács Hunor