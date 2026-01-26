Egy használt autó védelmi képességének és piaci értékének döntő faktora, hogy érte-e karambol, és ha igen, milyen mélységben szorult helyreállításra és milyen minőségben javították a karosszériáját, a vázszerkezetét. A tapasztalatok szerint az eladók igazmondása ebben a kérdésben meg-megbicsaklik, és lehet, hogy az illető sem tud használtan vett autója korábbi sérüléséről. Emiatt a használt autók átvizsgálásának egyik legfontosabb része a karosszéria ellenőrzése ‒ mutat rá anyagában a 23 autómárkát forgalmazó CarNet, amely az új autók mellett használt autókkal is foglalkozik.

Sok a sérülő, újrafényezett használt autó

Egy autó karosszériája fényezésre szorulhat ajtórányitások után, ha valaki eltalálta a kerítéslábat, ha az autónak ütközött egy bevásárlókocsi az áruházi parkolóban, vagy rácsukódott a kapu az első sárvédőkre, ajtókra. A vázstruktúrát nem érintő, tisztességesen javított karosszériasérülés miatt nem érdemes otthagyni egy remek állapotú, gondosan karbantartott, vezetett szervizkönyves használt autót csak azért, mert újra van fényezve néhány karosszériaeleme. Újrafényezett elemekkel is meg lehet venni egy használt autót, de tudjunk róla és derítsük ki, mi lehet mögötte!

A fényezés rétegvastagságát igen pontosan mérhetjük viszonylag megfizethető eszközzel. A műszerek mikrométerben vagy mikronban jelenítik meg a fényezés rétegvastagságát. A mértékegység a milliméter ezredrésze, 1000 mikron egy milliméter. 85 mikron 0,085 milliméternek felel meg, 1200 mikrométer 1,2 milliméter. Előbbi egy japán autó vékony gyári fényrétegének felel meg, utóbbi a szórógittes karosszériajavítást követő festékrétegre példa.

Festékréteg-vastagság: mennyi a gyári?

Nehéz a gyárinak tekinthető festékréteg-vastagságra pontos sávot mondani. A karosszéria külső borítólemezein, az ajtókon, a tetőn, a fedeleken fedőlakkréteg is van a fémlemezeken, ami a felcsavarozott sárvédők motortéri részéről lemarad. Emiatt az autók külső, színre fújt fémhéján a körülbelül 80-150 mikron közötti gyári festékréteg-vastagság a jellemző. A japán autógyártók takarékosabban bánnak a festékkel, ezeken 80-100 mikront mérhetünk, az európai és amerikai autók festékrétege jellemzően vastagabb, 100-150 mikrométer, de nagy a szórás.

Vannak törésmentes autók akár 180-230 milliméteres festékréteggel, de a 250-350 milliméteres sáv legtöbbször újrafényezésre utal. Ennél nagyobb értékek egyre vastagodó gittréteget jelentenek a fényezés alatt. A javítás vastagon gittelt helyein 850-1400-2000 mikronos rétegvastagságot is mérhetünk. A fémfelület egyenetlenségeit fedő gittelés csúnya, ráadásul a vastag gitt megrepedhet és a karosszéria mozgásaitól leválhat.

Rétegvastagság-mérők: milyen a jó?

Rétegvastagság-mérők 10-20 ezer forintért is kaphatók, 1000-1200 mikron körüli felső mérési határral. Érdemes inkább 30-50 ezer forintért egy komolyabb készüléket beszerezni. Fontos, hogy a műszer könnyűfémötvözetet is mérjen, ne csak acélt, így alumínium motorháztetőket, könnyűfém első sárvédőket, súlycsökkentő ötvözetből készülő csomagtérfedeleket is meg tudunk majd vizsgálni. A műanyag lökhárítók festékrétegét a fémkarosszéria ellenőrzésére kifejlesztett eszközök nem mérik. Érdemes tüskeszerű érzékelőben végződő eszközt venni. A pontszerű szenzor jobban használható, mint egy széles érzékelőjű eszköz, amely nehezebben fekszik fel ívelt felületekre.

Szükség lehet a használat előtt a készülék kalibrálására vagy időnkénti újrakalibrálására, amit a készlethez tartozó lapokkal lehet megoldani. Csak helyesen kalibrált műszertől várhatunk reális adatokat.

Ne a külső héjat mérjük először!

Mindig a tetőoszlopokon és a belső küszöbökön, a tetőoszlopok ajtókkal takart felületein érdemes elkezdeni a vizsgálódást. Itt a karosszéria külső részeinél alacsonyabb értékeket mérhetünk, többnyire 50-90 mikron vastagságú a gyári fényezés. Ha ezek a területek rendben vannak, vagy hitelesen tisztázott a magasabb értékek háttere, akkor érdemes a karosszéria többi részével is foglalkozni.

Elsőre minden elemet három, egymástól viszonylag távoli ponton érdemes megmérni, és az adott elemet az átellenes elemmel összevetni, például bal első ajtót a jobb első ajtóval, szélvédőoszlopot az átellenes szélvédőoszloppal. Ha bármi gyanús adódik, erősen elütő értékeket produkál a két oldal, azt az elemet érdemes aprólékosan, sok ponton megmérni, így felsejlik a karosszéria vágásának sávja. A nagyobb sérülések megállapításához a gyáritól eltérő hegesztési pontok is támpontul szolgálnak, ha lehúzzuk, majd visszaegyengetjük a gumitömítéseket az ajtók körül vagy a csomagtérfedél mentén.

Nem mindenható a rétegvastagság-mérés

Nem szabad mindenhatónak tekinteni a rétegvastagság-ellenőrzést! Ez egy hasznos eszköz, de csak a műszerre hagyatkozva bele lehet szaladni kellemetlen meglepetésekbe. A nagy darabszámban futó, tömegével bontott autóknál adódhat rá példa, hogy sikerül színhelyes bontott elemmel pótolni a sérültet. Az autóbontókban egymásra döntve tárolt, karcolódó, horzsolódó használt karosszériaelemet többnyire akkor is újra kell fényezni, ha azonos színű az eredetivel, de előfordulhat, hogy fényezés nélkül kerül át bontott elem.

A műszeres vizsgálat akkor is elér a határaihoz, ha az autót nagyobb munkaráfordítással, gondosabb visszacsiszolással gyári vagy ahhoz közeli értékűre fújja újra egy jó fényező, így az újrafényezett elemen is lehet gyárinak tűnő a rétegvastagság.

Avatott szem ilyenkor is meg tudja állapítani az újrafújást a színeltérésekből, a fényezésben lévő apró szennyeződésből, szilikonpöttyökből, a fémszemcsék eloszlásának különbözőségeiből. De ehhez tiszta autót, nappali fényben kell megnézni! Nem elég csak a leolvasható értékekre hagyatkozni, főleg a nagyobb értékű használt autókat érdemes állapotfelmérésre bejelenteni.

Ezeken a vizsgálatokon az autó szervizmúltjából, meghamisított óraállásáról is kiderülhetnek döntő fontosságú információk. Ha az eladó nem járul hozzá a márkaszervizes átvizsgáláshoz, léteznek mobil állapotfelmérést kínáló, a helyszínre kiszálló autóvizsgálók is.

Amennyiben az autó ütközés részese volt, megítélésben elsődleges a helyreállítás minősége. Mert javítás és javítás, helyreállítás és helyreállítás között óriási különbség van, és ezek az eltérések egy autó eladásakor százezrekről, különösen nagy értékű autóknál milliókról dönthetnek. Nem ugyanannyit ér az okosba’ összegányolt vagy a maszek javítónál, szakmailag tisztességesen megreparált, illetve a márkaszervizben, gyári technológiai előírások szerint megjavított autó.

A túlélésről dönthet a gyári technológiájú javítás

A kifejezés a legmagasabb szintű, legnagyobb ráfordítással történő helyreállítást fedi. A gyártó előírásai kiterjednek többek között az ütközés után kötelezően cserélendő elemekre, a megfelelő szilárdságú hegesztési pontokat biztosító eszközökre és technológiára. Ezen szabályok követésével biztosítható az autó nívós korrózióvédelme a javítás után, de nem ez a legfontosabb.

A gyári módszertan elsődleges értéke az eredeti életvédelmi tulajdonságok visszanyerése. A javított karosszéria máskülönben nem képes egy újabb ütközésben az eredeti védelmi képességeit megközelíteni. A silányabban helyreállított autókban a karosszéria szilárdsága megsínyli a spórolást. Egy balesetben hegesztések szakadhatnak fel, a karosszéria sokkal kisebb sebességű ütközésnél jut túl védelmi képességének határán, mint a gyári technológia szerinti javítással. Egy szemre szépen javított autóban halálos lehet az a baleset, ami a gyári technológiával javítottban kisebb sérülésekkel túlélhető.

Magas minőségű javítói munkafolyamatokkal minimalizálható az a műszaki és esztétikai hátrány, amit egy autó az ütközés következtében elszenved a sérülésmentes modellhez képest. Bár az alaposabb munka az elemek cseréjével többe kerülhet, mint hibás elemeket egyengetni, autóbontóból beszerzett, bizonytalan eredetű alkatrészeket beszerelni, a sérülés helyreállításának minősége meghatározó abban, mekkora értékcsökkenést szenved el az adott autó. A márkaszervizekben a gyári leírásokkal, a karosszérialakatosok folyamatos képzésével és a javítóiparból rendszerint hiányzó eszközökkel lehetséges a gyári technológiájú javítás.

