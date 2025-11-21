Használt autót vásárolni izgalmas, egyben fáradságos és a szerencsétől, hozzáértéstől függően meglehetősen kockázatos vállalkozás. Az új és a használt autók árkülönbsége sokszor kikényszeríti a használt autó vásárlását, de előfordul az is, hogy újonnan már nem kapható a megfelelő autó. Ez egyre inkább igaz a kupékabriók után az egyterűekre és a gyártásból mind több márkánál kifutó, klasszikus középkategóriás limuzinokra és kombikra is, amilyen a Renault Laguna és Talisman, vagy a Toyota Avensis.

Ebben a cikkben segítünk felkészülni a használtautó-vásárlás döntő eseményére, a szemlére, ahol kiderül, hogy érdemes-e pénzt adnunk az adott kocsiért, vagy tovább kell keresni. Az alábbi cikkben taglalt eszközök és módszerek nem helyettesítik a márkaszervizes állapotfelmérést! Arra jók, hogy segítsenek mérsékelni a kockázatot, ha az autó nem vitethető el állapotvizsgálatra, illetve szűkíthető velük azon autók köre, amelyeket érdemes szervizbe elvinni.

Jóbarát a krokodil

Mindig érdemes egy társsal és autóval érkezni a szemlére. A több szem többet lát igazságtartalmán túl azért is fontos egy higgadt kívülálló a vevőjelölt támogatására, mert a leendő tulaj már nagyon le akarhatja tudni az autókeresést, ha régóta kutatja a vágyott autót. Egy autóértő társ segíthet józanul dönteni, ő nem fog erősen belelkesedni az autó iránt, amely talán mégsem olyan rózsaszín, vagy épp fordítva, nem mondana rá nemet könnyen orvosolható hibák miatt.

Kocsival menni azért jó, mert az autóban magunkkal tudunk vinni egy krokodilemelőt és egy darab deszkát, ami nagyon hasznos egy autó korrodáltságának ellenőrzéséhez. A rozsdásodás a használt autók talán legnehezebben javítható baja, mert az átlapolásoknál a lemezek közé is beeszi magát a korrózió. A krokodillal az autó sokkal gyorsabban megemelhető, mint a gyári emelő tekergetésével, de nagyon vigyázni kell arra, hogy csak az erősített emelési pontokon, esetleg a lengőkarokon emeljük meg az autót, amiben kérjük ki a tulajdonos tanácsát! A küszöb sokszor vékony fémhéj, egy borítólemez csupán, ami azonnal megroppan és behorpad, ha emelésre használjuk!

Még fontosabb, hogy sose bízzanak vakon a hidraulikus emelőben! Csak akkor szabad a krokodillal megemelt autó alá befeküdni, ha a kocsiszekrényt tartóbakok is biztosítják, vagy ennek híján legalább egy teljes méretű pótkerék van a küszöb alatt elővigyázatosságból.

Fegyverünk az elemlámpa!

Ha ez kész, akkor lehet bebújni a kocsi alá a magunkkal hozott polifoamra vagy kiterített esőköpenyre, és előkerülhet a használtautó-vásárló egyik legjobb barátja, az elemlámpa vagy autószerelői lámpa. A telefon fénye nem helyettesíti a mágnessel rögzíthető erős fényforrást, amivel a vásárlás előtt észlelhetjük mindazt, amit tulajként később szomorúan konstatálnánk. Az autók legtöbbször hátrafelé rozsdásodnak jobban, tehát egy, az első kerekek vonalától ép padlólemezű autón is lehet korrodált a csomagtér alatti fenéklemez.

Azért is kell kocsival menni autónézőbe, mert így kísérőnk a próbaút alatt mögöttünk jöhet, és látja, hogy jön-e füst a kipufogóból, és ha igen, milyen színű. A fekete túl sok üzemanyagot és rossz keverékképzést feltételez, az erős fehér vízgőz hengerfejhibára utalhat, a kék pedig kopott motorra. Ha csak az aznapi első hidegindításkor jön kék füstpamacs és utána már nem, az talán még javítható a szelepszárszimeringek cseréjével úgy 100-200 ezer Ft körül, de ha állandó kék füst színezi a kipufogógázt, az az elégő motorolaj jele. Az ok legtöbbször a motor kopottsága, a dugattyúgyűrűk rossz állapota, ennek orvoslása sokkal drágább beavatkozást igényel.

Hogyan mérjük a festékréteg vastagságát?

Nem csodaszer, de nagyon fontos eszköz a festékréteg vastagságának ellenőrzésére szolgáló műszer. Az eszköz azt mutatja, meg, hogy milyen vastag külső fényezés fedi a karosszéria fémelemeit. Az egyszerűbbek csak acélkarosszérián mutatják a festékréteg vastagságát, a jobbak alumíniumelemeken is. Könnyűfém ötvözet lehet a motorházfedél, az első sárvédő, az ajtók borítólemeze vagy néha a tető is, főleg prémiummárkák autóin találkozhatunk a súlyt csökkentő aluötvözet karosszériaelemekkel. Műanyag felületek, így a lökhárítók festékvastagságát nem mérik a műszerek.

Segítség profiktól Nemrég egy kisgyermekes házaspár, miután kiválasztott egy öntöltő hibrid használt autót, amelynek meghibásodási valószínűsége közismerten csekély, értéktartása sziklaszilárd és ára használtan is borsos. Mégis elvitette a kocsit állapotfelmérésre a megyeszékhely márkaszervizébe. Jól tette, mert a 10 éves, csupán 154 000 kilométert futott és korához mérten jó állapotú autón összesen 744 ezer forintnyi javítást írt össze az állapotfelmérést végző szakember, részben azonnali, részben a közeljövőre halasztható munkákat. Ez a nagyságrend más megvilágításba helyezte a 3,9 milliós, hibátlanként hirdetett használt autót. Használtautó-vásárlás előtt a szakszervizes állapotfelmérés a legjobb megoldás, mert a márkaszervizekben adott a mély típusismeret a hibalehetőségek ellenőrzéséhez, a szükséges diagnosztikai háttér és emelős vizsgálattal pontosabb képet lehet alkotni egy autóról, mint a helyszínen átnézve. A használt autók állapotvizsgálatért kifizetendő, jellemzően egy órányi munkadíj életünk leghasznosabb kiadása lehet, ha a kinézett autóról kiderül, hogy nagyon nem olyan, mint a hirdetés szövege és az eladó szerint.

Az újrafényezést valamilyen káresemény előzi meg, ami lehet nagyon súlyos roncsolódás ütközésben, de sima meghúzás utáni javítás is, ha a kertkapu vagy egy bevásárlókocsi megsértette a fényezést. Tehát a rétegvastagság-mérő nem azt mutatja meg, hogy az autó eleve törött volt, hanem azt, hogy újrafényezték egy vagy több elemét.

Az oszlopok festékrétege a legfontosabb

Amennyiben az újrafényezés szélvédőoszlopot, karosszériaoszlopot, a küszöb belső részét, az ajtófalcokat érinti, az már gyanúra ad okot. Ezért kell itt kezdeni a mérést az ajtó kinyitásával, és csak ha ez rendben van, utána az autó héján vizsgálódni. Az oszlopok, küszöbök gyári fényezése sokszor csak 40-85 mikronos, kétjegyű érték.

Egy elemet három egymástól távoli ponton érdemes megmérni, és ha valahol szokatlan az eredmény, több helyen is rámérhetünk az elemre. Alapvetően az egymással szemközti elemeket érdemes összevetni és nagyon fontos a tetőt is végigmérni. Legtöbbször a tetővel kapni támpontot a gyári értékre, mert a tetőlemez ritkán sérülő elem.

Mi utal újrafényezésre?

Többnyire 110-160 mikron közötti a karosszéria gyári fényezése, de ez csak közelítő érték, nem egzakt sáv. Nagyobb is lehet a gyártósoron fújt érték. Az ázsiai autók fényezése többnyire vékonyabb, az európai gyártóké inkább vastagabb, például 90-120 és 110-145 mikron közötti.

Újrafényezés esetén a 200-350 mikronos értékektől nem kell kétségbe esni. 250 mikron 0,25 mm-es rétegvastagságot jelent, 1000 mikron egy milliméter. Az 500-700-1200 mikronos értékek már egyre vastagabb gittelést jeleznek a festék- és a lakkréteg alatt, 1800-2000 mikron pedig vastag gittréteget a javított helyeken. A vastag gittréteg könnyebben lereped, esetleg le is pattanhat.

Polifoam, pléd, esőkabát

Egy polifoam, esőköpeny, takaró vagy bármi más megóv bennünket attól, hogy összekoszoljuk a ruhánkat az autó alá bújva vagy a kocsi mellé letérdelve, ha például a lengéscsillapítók szárán keressük lámpánkkal olajfolyás nyomait, ami a lökésgátlók csereérettségét jelzi. Ha van polifoam vagy pléd nálunk, biztosan nem fogunk koszos ruházattal beülni a próbaútra, amit az autó tulajdonosa joggal nehezményezne.

A nedves törlőkendő nemcsak arra jó, hogy például egy folyadéktartály letörlésével láthatóvá váljék a normál és az alacsony szint osztása, kéztisztításra is hasznos. Ha nem vittünk kesztyűt a jellemzően koszos motortér átnézéséhez, akkor is jól jön kézmosás helyett vagy előtt, akárcsak a higikendő.

Gyorsítsunk a papírmunkán!

Érdemes a saját adatainkkal előre ellátott adásvételi szerződéssel is készülni, ennyivel is gyorsabb lesz a papírmunka. Küldjük el magunknak e-mailen is a dokumentumot, hogy bárhol hozzáférhető legyen. Ha nincs a helyszínen nyomtatási lehetőség, akár kinyomtatva is magunkkal vihetjük az adásvételit.

Reméljük, hogy egyikre sem lesz szükség, de jobb előre gondoskodni még két dologról. A frissen megvásárolt autó elhozásakor már legyen nálunk egy baleseti bejelentő (működő tollal!), mert az ördög nem alszik. Egy ismeretlen használt autóval adódhatnak gondok hazafelé, a láthatósági mellény ütközéskor és lerobbanáskor is életmentő lehet rossz látási viszonyok között. Kiszálláskor már viselni kell, tehát tartsuk könnyen hozzáférhető helyen az utastérben.

13+1 eszköz használtautó-vásárláshoz

Bikakábel: segédakkumulátoros indításhoz, régebb óta álló autókhoz, ha jó akkuval könnyen indult. Ha nem az akku a gond, felesleges bikázás közben üzemanyaggal megtölteni a katalizátort.

Hanghordozó (CD, pendrive, kazetta): a fejegység funkcióinak ellenőrzéséhez.

Csekklista: ha a helyszíni izgalomban elsikkad valaminek az ellenőrzése, azt utólag bánni fogjuk.

Elemlámpa, autószerelői lámpa: a telefonban lévő kevés lesz.

Festékréteg-vastagságmérő: helyesen kalibrálva, akár pótelemmel tegyük el.

Kesztyű: vékony, ötujjas kézvédő a motortérben kutakodni, pótkereket kiemelni.

Készpénz: a kapós autók pár nap alatt elkelnek, legalább a foglalóra legyen nálunk cash.

Krokodilemelő: segít a rozsdásodások és a húzatópad nyomainak felismerésére.

Láthatósági mellény: ha bármi gond adódnék a frissen vásárolt autóval. Életmentő lehet!

Nedves törlőkendő: kéztisztításhoz, alkatrészek letörléséhez és ellenőrzéséhez.

Polifoam: bebújni az autó alá. Esőkabát, ponyva vagy takaró is helyettesítheti.

Vontatókötél: ha betolni nem lehet, próbáljuk meg vontatva behúzni a makacskodó autót, ha hideg a motorja.

+1: Baleseti bejelentő: biztosítók ügyfélszolgálatán beszerezhető. Le is lehet tölteni és kinyomtatni, de az nem lesz indigós, kétszer kell megírni.

