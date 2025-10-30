Sokan kérnek tanácsot tőlünk, milyen használt autó vegyenek, amely nem túl régi, de még mentes a modern autókhoz társított gondoktól, és nem kell aggódni velük a Toyota-rendszerű teljes hibridekkel előforduló akkucserétől vagy a szintén jó drágán megoldható inverterbajtól sem. Biztonságos, alapos rozsdavédelmet és korszerű telefonintegrációt nyújtó autót keresnek olyan technikával, ami nem fenyeget az autó értékéhez képest aránytalan szervizkiadásokkal.

Egyre nehezebb használtan viszonylag kevés problémát ígérő autókat mondani, de ha a hosszú távú megbízható működés reményében benzines szívómotorú használt autót vennétek, a választék nem is annyira szűk. Még akkor is, ha atmoszférikus benzines motorú használt autót választani bonyolultabb annál, hogy ne legyen rajta turbó. A V12-es motorú Ferrarik és a V8-as Ford Mustangok lélekemelő autók, de a legtöbbünknek használtan sem jönnek szóba. Nézzük, mire és miért érdemes odafigyelni!

Miért lehet gond a feltöltés?

Önmagában egy turbófeltöltő üzemben tartása nem probléma. Élettartama 250-400 ezer kilométer is lehet a kellő odafigyeléssel a kihűtésére, lecsengésére a motor leállítása előtt alapjárati ketyegtetéssel. Feltétel még, hogy a motort ne érje eszetlen chiptuning, és ami a legfontosabb, a tulaj a kellő gyakorisággal cseréljen motorolajat, amely a feltöltő csapágyait is keni.

Tehát nem önmagában a turbófeltöltő megléte a gond, amely a legtöbbször kenési problémák vagy az olajcsere-periódusok túlhúzása miatt köszön el a hajtásláncból.

De a turbónak van egy kockázata, amiről talán nem mindenki tud. Meghibásodásakor bedőlhet a motorba a feltöltőt is kenő motorolaj, amire rámehet a katalizátor és frissebb autókban a részecskeszűrő is, amelyek cseréje milliós tétel.

Sok bajtól megkímél a szívócső-befecskendezés

De ha nem is ér ekkora balszerencse, a feltöltés nélküli benzines motorok mellett más érvek is szólnak. A turbófeltöltést a hatásfok javítására alkalmazzák az autógyártók, egyrészt a kipufogógázzal különben elvesző energia egy részének hasznosítására. Szempont a feltöltéssel megugró nyomatékú motorhoz társítható hosszabb váltóáttételezés, ami szintén csökkenti a fogyasztást.

De ezek a turbós motorok sokszor közvetlen befecskendezéssel készülnek a tisztább és takarékosabb működés érdekében, és ugyanebből a célból a direktbefecskendezés többnyire nagy nyomással történik.

A szívócső-befecskendezés nyomása sokszor egy számjegyű, míg a turbós motorok közvetlen befecskendezései ma 350-500 baros értékekkel működnek, de a régebbieké is 100-200 baros lehet. Tehát sokkal nagyobb nyomással üzemelnek annál, amennyivel a régi iskola a szívócsőbe porlasztja a tüzelőanyagot.

További előnye a kis nyomású szívócső-befecskendezésnek, akár turbós, akár szívómotorról van szó, hogy nem alakulnak ki olyan mértékű lerakódások a szelepeken, amelyek vegyszeres vagy dióhéjőrleményes tisztítást követelnek nagyjából 80-150 ezer kilométerenként. Ezek a tisztítóműveletek nem olcsók, és esedékességük nagyrészt attól függ, mekkora arányú a visszavezetett kipufogógáz, mennyit etetünk meg újra a motorral a saját mocskából a kevésbé környezetszennyező működés érdekében.

Többet költhetsz benzinre, kevesebbet szervizre

Aki hosszú éveken át akar nyugodtan autózni és elfogadja cserébe a magasabb fogyasztást, azért is jár jól a benzines szívómotorral, mert feltöltés nélkül jóval alacsonyabb a motor terhelése. Kisebb a hőterhelés, kisebb az égési csúcsnyomás, jóval csekélyebb erők hatnak a hajtókarokra, a csapágyakra, a főtengelyre. Természetesen egy autógyártónak fel kell készítenie a feltöltött motor anyagait, alkatrészeit a nagyobb mechanikus és hőoldali igénybevételre, ami egy megugorható feladat, de megesik, hogy mégsem sikerül.

Röviden: a turbófeltöltő nélküli szívómotorok ígérnek viszonylag kevés problémát hosszabb távon, ezek közül is a sokszor MPI-vel jelölt közvetett vagy szívócső-befecskendezésűek. Hátrányuk az erőtlenségükön kívül a valamivel magasabb fogyasztás, ezzel azonban sokan együtt tudnak élni. Lássuk, mi mindenből vehettek tíz éven belüli használt autót szívó benzinmotorral!

Turbóra váltott a Suzuki

Évtizedeken át a szívó benzines használt autók között a Suzukik ugrottak be elsőként. Ám a japán autógyártó 2015-től átállt a családi használatra leginkább alkalmas típusaiban a feltöltős benzines motorok, 2016 után az SX-4 S-Crossból és a Vitarából is eltűnt a 120 lóerős M16A kódjelű, köztudottan jó szívómotor.

Ha a cikk megjelenésekor nullkilométeres szalonautóként is szívómotorral kapható Swift túl kicsi, akkor a lényegesen tágasabb csomagterű, sokkal nagyobb hátsó lábteret kínáló Baleno a megoldás. A nagyon takarékos Balenóból a 2019. végi autók a legfiatalabbak, az 1242 köbcentis motor itt még a finoman járó négyhengeres 90 lóerővel és 5-5,5 liter körüli fogyasztással.

Mazda: ahol még újonnan is van

Európai típusainál a Mazda kitartott a benzines szívómotorok mellett, ezért náluk a városi Mazda2-től a kompakt autókon és az MX-5 roadsteren át a CX-5 SUV-ig bőven van választék szívó benzines használt autókból. A kiábrándító rozsdagondok megoldása óta az erős presztízsű és keresett Mazdák masszívan tartják árukat. Náluk tömött bukszával érdemes körülnézni, vagy be kell érni idősebb és nagyobb futásteljesítményű használt autóval.

Egyre kevésbé titkos tipp a FIAT Tipo

Nagyon sokáig kínálatban tartotta a FIAT a Tipóban az 1,4 literes, 95 lóerős gépet. Ez egy rendes négyhengeres szívómotor kis nyomású injektorokkal egy eleve kedvező alkatrészárú és jól használható autóban. Zeitler Mátyás kollégánk nem véletlenül szentelt neki alapos használtautó-tesztet. A Tipo tehát kiút, pláne, ha nem a Mazdák árszintjén kerestek használt autót.

Mókás viszont, hogy pont a FIAT-nak van egy egészen kiváló, tartós és kiforrott benzines turbómotorja, amely a Lineától az Alfa Giuliettán át a Doblóig jó szívvel ajánlható a 120 lóerős verzióban. Van ereje, nem zabál sokat, és a feltöltés ellenére ez egy masszív, békebeli konstrukció.

Alapverziók a régi technikával

Idővel csak az alapmodellekben maradt meg a turbótlan benzines motor a legtöbb európai volumenmárkánál, ami az 1,2 literes szívó benzinesre igaz a Peugeot 2008-ban és a 308-ban. Utóbbiból 2017-es a legfrissebb autó, amit megvehettek a 82 lóerős, szívócső-befecskendezéses háromhengeressel.

De ezzel a szívó benzinessel legyetek óvatosak, mert az olajködben futó vezérműszíj hibája ezt is érintheti, erről és a motorhiba kivédéséről itt olvashattok. PSA-vonalon jobb a Citroën C-Élysée és a 301-es Peugeot a jól bevált, TU-sorozatú egy-hatos benzinessel, amely akkor sem hordozza a VTi-motorok hibalehetőségeit, ha ezt a nevet kapta.

Akad modern Astra szívómotorral

Belépőmodellként az előző Opel Astra is gyártásban volt szívó négyhengeres Otto-motorral. A 2015 és 2021 közötti alsó középkategóriás Opelben a B14XE kódjelű szívó benzinesre vethetitek ki hálótokat. Itt összesen 100 lóerőt és 130 newtonmétert lehet beosztani, amiben hatfokozatú, kézi váltó segít.

Ezt a motort 2018 második felében a modellfrissítéssel vette ki az Opel, tehát nagyjából hétéves a legfiatalabb autó, amit megcsíphettek vele az elődjénél lényegesen könnyebb K Astrából. A K Astrák jó alaktényezője 185 km/órás végsebességet tesz lehetővé, ha van tere belendülni az autónak. A szívómotoros Opel Astrát érdekesebbé teszi, hogy kombi is van belőle. 13,9 mp a gyorsulásra 0-ról 100-ra, az ötajtós fél másodperccel fürgébb.

Korea a mentsvár

Jóval tovább léteztek benzines szívómotorok dél-koreai modellekben. A Hyundai és a Kia autóiban a 2022‒2025-ös évjáratban is könnyen találtok szívó benzines autókat. A Kia Stonic vagy a Hyundai Bayon az 1,25 és az 1,4 literes motorral éppúgy mentsvár lehet a jövőben a minél fiatalabb, de benzines szívómotoros használt autót keresőknek, mint az 1,5 literes, ráadásul négyhengeres motorral hódító i30 és Ceed.

96 lóerő nem a világ, de valamit valamiért. Ezzel a motorral az i30 kombi sem agyhalott, némi belátással elég erős, és 100-on 6-7 literes fogyasztása is jó. Ha 5-10 év múlva azon tanakodtok, milyen autó ígér kiszámítható szervizköltségeket, jusson eszetekbe ez a cikkünk!

Három henger a Corollában

Sajnos nem négyhengeres, de legalább szívómotoros a Toyota Corolla 1,5. A Toyoták értéktartása miatt aránytalanul drágának tűnhet használtan az újkori árához képest, de az évek során igazolhatja, hogy jól döntöttetek. 125 lóerővel 12,1 mp alatt 100-on van, és 191 km/óra a limuzin végsebessége, amely tesztünkön kereken 7 litert fogyasztott.

Jók a Fordok

Mit csináljanak azok, akik strapabíró szívó benzinest szeretnének, de a Toyota Corollánál élvezetesebb vezethetőséggel? Vegyenek Fordot! A Focusból az 1,6 Ti-VCT jó ideje a használtautó-kereskedelem könnyen, gyorsan, jó áron eladható üdvöskéje. Az 1,6 literes motor a 2018-ban leváltott Focus III-ban volt még elérhető 85‒125 lóerő közötti teljesítménnyel.

Kiváló motor egy remek autóban, csak arról tudjatok, hogy az egyre szigorúbb emissziós szintek teljesítéséhez két katalizátor van rajta, és ez összesen négy lambdaszondát jelent, ha cserélni kell. De ha a saját pénzemet kellene nem öreg szívó benzines használt autóra költeni, először a Focusok között néznék körül az 1,6 Ti-VCT motorral. Ez a jel a változó szelepvezérlésre utal, a vezérlésállítás működését a márkaszervizek szoftveresen is ellenőrizni tudják egy állapotfelmérés során.

Nagy szerencse, hogy a Ford Focus utolsó generációjából is akad szívó benzines. A fogyasztása jóval magasabb, mint a kortárs turbós háromhengeresnek, tesztünkön országúton 5,8, városban 9,4 litert mértünk 100-on a kombival. De a 123 lóerős motorral a IV-es Focus vonzó használt autó, és annál inkább az, mert a turbós verziókkal szemben ebben sincs kettős tömegű lendkerék.

2020-ban raktárról még elérhető volt, fiatalon meg tudjátok venni használtan. A Dragon motorcsaládba tartozó háromhengeres mellett szól az is, hogy nincs megduplázva benne sem a katalizátor, sem az oxigénszenzor, avagy lambdaszonda, mint a régebbi egy-hatos szívómotorban, ellenben a járása és a hangja sem olyan, mint egy négyhengeres motornak.

Másodvirágzásban a Mitsubishi ASX

Végül két japán autó, amely sokaknál nincs fent a radaron, pedig megbízhatóságukkal nyugodt éveket ígérnek. Az egyik a Mitsubishi ASX az 1590 köbcentis és 117 lóerős szívómotorral.

A Vitara méretű crossover szuperképessége, hogy 2020-as évjáratban is belefuthattok belőle szívó benzinesekbe. Aki képes a leggyakoribb modelleknél messzebbre tekinteni, egy tényleg megbízható és nagyon kiszámítható szervizköltségű autóhoz juthat hozzá egy megkímélt Mitsubishi ASX-szel.

Közös az Outlander és az ASX műszaki alapja, ebből fakadóan ez egyáltalán nem olyan pici autó. Hossza 4295 mm a modellfrissítés előtt, tengelytávja az Outlanderével megegyezően 267 centiméter, és 442 literes csomagtartója használható méret.

A 117 lóerős benzinessel az ASX normálisan megy, 11,4 mp alatt gyorsul 100-ra, és 183 km/óra a végsebessége. Hosszú gyártási ciklusa során az ASX dízelmotorral is kapható volt, az 1,8 literes 150 lóerős, és bemutatásakor a változó szelepvezérlés volt a legkülönlegesebb vonása.

Mivel a használtautó-piac egyik főszabályaként az autók árát a néplélek által valósnak vélt fenntartási költség határozza meg, a dízelek a legolcsóbb ASX-ek. Az 1,8 DI-D motorral összkerekes dízeleket kapni az elöl hajtó MiVEC-benzinesek ára alatt, esetenként a benzineseknél kevesebb kilométerrel.

Dízeleket 2,5-2,8 millió forinttól vehettek, a szívó benzinesek belépőára inkább 2,8-3 millió forint. Használtan a hazai piacon gyakorlatilag semmilyen szerepet nem játszik a 2019-es modellfrissítéskor bevezetett 150 lóerős, kétezres benzines, amely az ezerhatost leváltotta.

Tovább is van: egy Honda még

Akinek eddig egyetlen autóval sem tudtunk vonzó tippet adni, fontolja meg a Honda HR-V-t! A második generációban végig benne volt a 131 lóerős, 1498 köbcentis i-VTEC motor, egy kitűnő benzines motor. A szívómotoros HR-V-vel akár 2022-es évjáratból is hozzájuthattok egy megbízható működést, jól kalkulálható szervizköltségeket ígérő használt autóhoz.

Az említetteken kívül más benzines szívómotoros autók is előfordulnak családi autónak befogható méretben, de reméljük, ezzel az áttekintéssel is sikerült támpontot adnunk azoknak, akik fiatal, de a megfelelő karbantartással a motor oldaláról csekély szervizköltségű használt autót vennének.