A vezetés elsajátítása eleve stresszes műfaj, és nemcsak a tanulóknak, hanem néha bizony az oktatóknak is nyelniük kell egy nagyot, mielőtt megszólalnak. Persze van, aki nem nyel…

A felvételen egy férfi alakítja a „kendőzetlenül őszinte” oktatót, aki nem finomkodik, nem pedagógus, és végképp nem türelmes.

Bár a valóságban az oktatók többsége kifejezetten nyugodt vérmérsékletű (legalábbis próbál az lenni), a videó rámutat arra, amit minden tanulóvezető átélt már: azt a bizonyos feszültséget, amikor érzed, hogy valamit nagyon nem jól csinálsz. És közben ott ül melletted valaki, aki ezt pontosan látja.

A jelenet azért működik ennyire jól, mert ismerős. A túl későn fékezés, a bizonytalan indexelés, a „Most akkor mehetek?” örök kérdése – mind olyan helyzetek, amelyeket szinte mindenki átélt, aki valaha KRESZ-vizsga után volán mögé ült.

Persze fontos: a valóság a legtöbbször nem ilyen. Egy normális oktató nem aláz, nem üvölt, és nem teszi még stresszesebbé a tanulást.

