A teherautóknál a matricákat a fülke két oldalán, jól látható helyen, az ablak alatt (vagy a peronablak mellett) kell elhelyezni. De a felépítmény hátuljára is kell tenni egy ugyanilyen matricát. Az előírások szerint ezeket úgy kell feltenni, hogy minimum 0,90 m, maximum pedig 1,50 méteres magasságban legyenek a talajtól, mert az a céljuk, hogy felhívják a kerékpárral, vagy gyalogosan közlekedők figyelmét arra, hogy a haszongépjárműveknek holtterük van.

Mint ismeretes 2021. január 1-jétől Franciaországban a 3,5 tonna feletti tehergépjárművekre kötelező holttér-matricát helyezni. A rendelkezés nemcsak a kamionokra, hanem a buszokra is vonatkozik. Igaz, autóbuszokból jelenleg jóval kevesebb van az utakon. Ettől függetlenül komoly, több száz eurós büntetést kaphat az, aki elmulasztja ezt feltenni. Az Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) tájékoztatása szerint ugyanakkor a hatóságok március 31-ig csak figyelmeztetik a sofőröket, bírságot csak a türelmi idő lejárta után szabhatnak ki. Ettől függetlenül a kamionos blogger, St22lacika szlovén kollégája állítólag már kapott ilyen csekket.

Olvass tovább

Kamionoknál, tehát a legalább egy nyerges vontatóból és egy félpótkocsiból álló szerelvényneknél legalább 5 darab ilyen matrica szükséges. Esetükben az alábbiakra kell figyelni: a vontatóra az első egy méteren belül számítva, jobb- és bal oldalra kell tenni 1-1 matricát. Természetesen ezt is az üvegfelület alá, az előbb említett magassághatárokon belül. A félpótkocsira pedig a királycsap után számított egy méteren belül, jobb és bal oldalon egyaránt szüksége egy-egy matrica felhelyezése.

Pótkocsit vontató szerelvényeknél ugyanígy kell eljárni, vagyis egy méteren belül ki kell tenni a pótkocsi jobb és baloldalára a sárga holttér-matricát. És, a fentiekhez hasonlóan a jármű szerelvény hátuljára is kell tenni matricát legyen szó csak hagyományos félpótkocsit húzó, vagy félpótot és pótot egyaránt húzó, extra hosszú kamionról.

A hátsó matrica előírt magasságával kapcsolatos kritériumok természetesen nem vonatkoznak olyan teherautókra, amelyeknél ez műszakilag kivitelezhetetlen. Ilyen például a konténerszállító jármű, az autószállító, a tartálykocsi, vagy éppen a billentőteknős félpótkocsi. Ezeknél úgy kell elhelyezni hátul a matricát, ahogyan “kiadja”, de lényeg, hogy jól látható helyen legyen.

Autóbuszoknál is kell



Az autóbuszoknál ugyanígy kell eljárni, vagyis szóló buszoknál elegendő 3 matrica ( bal, illetve jobb oldalon és hátra), de a csuklós buszoknál a csuklószerkezet mögötti részre is el kell helyezni mindkét oldalon 1-1 matricát. Természetesen az autóbuszoknál is figyelni kell arra, hogy a matricák az üvegfelületek alá kerüljenek a talajtól számított 0,90 és 1,50 méteren belül.

Mennyibe kerül?

Nyilván ez az egész holttér-matrica dolog azt a fuvarozót érinti, akinek a felrakó, vagy lerakó helye Franciaországban van, vagy áthalad Nagy-Britannia, vagy Spanyolország irányába az ország területén. Számukra azt tudjuk tanácsolni, hogy érdemes már itthon beszerezni ezeket a matricákat, mert Franciaországban, vagy onnan rendelve sokkal drágább lehet a történet.

Kis kutatás után bárki számára világossá válhat, hogy a franciáknál 1 db átlagosan 3,99 euróba, vagyis 1436 forintba kerül. Ez azt jelenti, hogy egy kamionos öt darab matrica esetén legalább 7180 forintnak megfelelő összeget hagy Franciaországban, ha ezeket az első benzinkútnál megvásárolja. Ha valaki mondjuk 30 darabot rendelne Franciaországból az Ebayen keresztül, akkor 80 eurót, vagyis átszámítva 28 841 forintot kell kiadnia, plusz még 4500 forintot is ki kell fizetnie a postázásra. Persze a témára már a kínaiak is ráálltak és náluk 30 darab 33,99 dollárba, vagyis 10077 forintba kerül, díjmentes szállítással.

Itthon az MKFE kínál ilyen matricákat 490 Ft + ÁFA darabáron (ami bruttó 623 Ft), vagyis öt darabért 3115 forintot és 1000 forint postázási díjat kell kifizetnie egy fuvarozónak. 50 darab fölött ugyanakkor már a postázási díjat is elengedik, ami azt jelenti, hogy körülbelül 32 ezer forintért 51 darabhoz juthat hozzá egy fuvarozó. Az MKFE mellett a webshopok is kínálnak ilyen matricákat kicsivel magasabb darabáron, de még így is olcsóbban jön ki valaki, mintha Franciaországban venné meg őket.

Ettől függetlenül jogosan merül fel a kérdés, hogy mi értelme összematricázni a kamionokat és a teherautókat, mikor már egyre többnél jelenik meg a holttérfigyelő rendszer, illetve külön a biciklisekre és gyalogosokra fejlesztett kanyarodást segítő asszisztens.

Kövess minket a Facebook-on!