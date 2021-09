A nagy európai haszonjárműgyártók 15-20 évente mutatnak be teljesen új fülkét. A köztes időszakban leginkább kívülről és belülről csinosítgatják a kabinokat, hogy haladjanak a korral. Éppen ezért nem kis dolognak számít, hogy a DAF júniusban teljesen új fülkés regionális és távolsági fuvarozásra szánt nyerges vontatókat mutatott be.

Három hónappal az online bemutató után a márka Dél-Spanyolországba hívta a sajtó képviselőit, hogy bemutassa milyen lehet létezni és dolgozni az új DAF-okkal. A holland gyártó lényegében három új fülkével jelentkezett, amelyek dizájnban nem, csak méretben térnek el egymástól: az XF megmaradt, de közben meg is újult, emellett bemutatkozott az XG és az XG+.

1997-es bemutatása óta a DAF XF-ből több mint 600 ezer darabot adtak el Európa-szerte és azóta többször elnyerte az Év Teherautója Díjat. Elképzelhető, hogy az újdonsággal a DAF még inkább meg fogja erősíteni piaci pozícióját, ugyanis egy hónappal a forgalmazás megkezdése után rekordszámú mennyiséget vásároltak az újdonságokból. Lássuk, mit tudnak a DAF újdonságai!

Ezért lehetnek nagyobbak a nyerges vontatók fülkéi Az új kabinok az eddigieknél jóval nagyobbak lettek, ami annak köszönhető, hogy Európa Tanács 2020. szeptember 1-jétől engedélyezte a tágasabb fülkék alkalmazását. Az új szabályozás szerint, ha valaki hosszabb fülkét épít, akkor az már nem megy a hasznos raktér méretének a rovására. Így a gyártók eltérhetnek a 16,50 és a 18,75 méteres szerelvényhossztól, ám a pótkocsik rakodási mérete nem változhat és a szerelvény fordulási sugara sem lehet nagyobb 12,50 méternél.

A dizájn terén nagyot lépett előre a DAF.

Külső

A DAF új teherautói körül már akkor is nagy volt a felhajtás, amikor még be sem mutatták. Jöttek-mentek Európában az álcázott teherautók és egy lengyel tervező megpróbálta elképzelni, hogyan nézhet ki az új modell. Mindenki kíváncsi volt az új formára és azt gondolom, hogy a végeredmény telitalálat lett, de a Vezess olvasóinak tetszik, mert egy korábbi cikkünkben lévő szavazáson 89% nyilatkozott úgy, hogy „bejön neki” az új DAF. A holland gyártó nagyot lépett előre saját magához képest a dizájn terén, de a versenytársakkal összehasonlítva is elmondható, hogy felkerült a dobogóra esztétikum szempontjából.

Valamennyi új DAF, így az XF, XG és az XG+ azonos dizájn elemeket visel magán. Ezek közül talán a leghangsúlyosabb a hűtőrács, mert a levegőbeszívást elől találjuk. Ez az elem „pajzsszerű” alakban, látványos krómküllőkkel készül. Nem ér a szélvédőig, ugyanakkor jókora DAF felirat is van rajta, ami jól mutatja, mennyire büszkék a hollandok a legújabb alkotásukra. A hűtőrács alsó fele összeér a lökhárítóval, amelyet három kompozit elem takar. A lökhárító egyébként acélból van, tehát egy koccanásnál kellő védelmet nyújthat a fontosabb komponensek számára. A megnövelt biztonság érdekében mindhárom változat saját programozott fülkeelmozdulási rendszerrel (ProCaDis) is rendelkezik. Ezt ugyan nem próbáltuk ki, de azt jelenti, hogy frontális ütközés esetén lehetővé válik a fülke 400 mm-res hátrafelé történő elmozdulása, elnyelve ezáltal az ütközéskor keletkező energiát. A ProCaDis megtartja a fülkeszerkezetet, és maximalizálja a jármű utasainak túlélési terét.

Az új modellek LED-es fényszórókat kaptak, amelyek nappali menetvilágítással és beépített kanyarfénnyel is rendelkeznek. A LED-technológia az alapfelszereltség része, ám a hátsó lámpákat lehet kérni hagyományos izzóval is. Jól mutatnak az integrált LED-tetőlámpák is. A fülke oldalai eleganciát sugároznak, a keskeny és sík kialakítás, valamint a felfelé ívelő vonalvezetés fokozza a dinamikus megjelenést. Újszerű vizuális élményt nyújt, hogy bizonyos szögben az ember ráláthat a kabinok tetejére is, amelyek jelenleg az iparág légáramvonalasabb elemei. De nem csak ezen dolgoztak sokat.

A DAF kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az új kabinok aerodinamikai szempontból a lehető legideálisabbak legyenek. Ennek érdekében az eddigieknél jóval nagyobb, enyhén ívelt szélvédőt, ellipszis alakú sarokpaneleket, áramvonalas alsó légterelő lemezt, valamint a külső visszapillantó tükrök helyett opcionálisan, kisebb felületű, kamerákat alkalmaztak.

Szintén fontosak azok az elemek, amelyeket a motortér és a fülke alatti légáramlás érdekében szereltek fel. Ide tartoznak a töltőlevegő-hűtő és a hűtő köré felszerelt lezáróelemek, valamint a légterelők és a keringetés elválasztó elemei, illetve a zárt kerékjárati burkolatok. Az új DAF nyergesek 19 százalékkal jobb aerodinamikai jellemzővel rendelkeznek, amelynek köszönhetően csak emiatt 6,3 %-os üzemanyag-megtakarítást sikerült elérni.

Belső

Az új XF több szempontból is változott: az eleje 160 milliméterrel lett nagyobb, padlósíkja 75 milliméterrel alacsonyabban van az XF Space Cab, illetve az XF Super Space Cab-hez képest. Már az XF is rendkívül tágasnak mondható, hiszen a motorsátoron mérve 1900 mm, míg amellett 2075 mm-res állómagassággal rendelkezik.

Aki ennél nagyobb térre vágyik, annak ott van az XG, vagy az XG+. Mindkét kabin orra 160 mm-rel hosszabb az előző XF-hez képest, de az ajtó mögötti részt is megtoldották 330 mm-rel, ami tágasabb belső teret eredményez és szélesebb ágynak teremt helyet. Érdekesség, hogy bár az XG és XG+ fülkéjének alapja 120 mm-rel magasabban van az újgenerációs XF-hez képest, ettől függetlenül elegendő volt a kabin két oldalán 3-3 lépcsőt kialakítani (a negyedik már maga a padló). Az XG 2025-2075 mm közötti belmagasságot kínál, ebben már jócskán van levegő az ember feje fölött, de a legeslegnagyobbnak mégis az XG+ számít ezen a téren, amelyben 2200 mm magas belül a fülke. A maga 12,5 m3-res térfogatával jelenleg ez a legnagyobb fülke, amit a DAF kínálni tud. Nehéz szavakkal átadni, milyen egy ilyen fülkében dolgozni, de az ember már elég aprónak érzi magát benne.

A fülkébe való feljutást nagyban megkönnyíti, hogy a kormánykerék teljesen előre tolható. Beállítási tartománya rendkívül széles, mivel 6° és 55° közötti szögben állítható, és akár függőleges, lefelé irányuló helyzetbe is tehető, ami lehetővé teszi a személyautókhoz hasonló vezetési pozíciót. Az XG és XG+ kiforgatható és pihenőhelyzetbe állítható. vezető- és váltósofőr üléssel is kérhető.

A DAF sohasem készített batár, terpeszkedő és kapcsolókkal teletűzdelt műszerfalakat és ezen a téren lényegében maradtak a hagyományoknál. A 12 colos fedélzeti komputer kijelzője az alapfelszereltség része. A járművezető a középső kijelzőn két elrendezés, valamint négy információszint közül választhat.

Mellé 10,1 colos érintőképernyő is rendelhető, amelyet a műszerfal jobb oldalán építenek be (ha valaki nem akar ilyet, akkor rádiót is kérhet a helyére). Ez az infotainment rendszer, illetve a navigáció kezelésére szolgál. Természetesen ez a kijelző is személyre szabható és ha vannak kiegészítő külső kamerák, akkor azok élő képeit ezen a kijelzőn tekinthetjük meg. További pozitívum, hogy a rajta futó rendszer támogatja az Apple Car Play és az Android Auto funkciókat is. Aki sok kütyüvel jön-megy az bizonyára értékelni fogja, hogy összesen 3 USB-aljzat található a telefonok és táblagépek csatlakoztatásához, de egy külön rekesz is van az okostelefonok vezeték nélküli töltéséhez.

A mérnökök igyekeztek lecsökkenteni a holttereket, ezért a váltósofőr oldalán járdára néző ablakkal is kérhetők. Ebben az esetben az oldalsó ülés üléstámlája felhajtható, jobb rálátás adva a teherautó mellett elhaladó gyalogosokra és biciklisekre. Az új tükrök keskeny kialakításúak, de ha valaki kamerákkal kéri a járművet, akkor annak kijelzői az A-oszlopra kerülnek, sőt a holttér csökkentése miatt a homlokfal jobb oldalára, a szélvédő alá is kérhető egy sarokkamera.

Adódik a kérdés, hogy a nagyobb fülkékben rendelkezésre álló helyekkel végül mit kezdtek a DAF mérnökei? Nos, először is hosszabb és szélesebb hálóhelyeket alakítottak ki: a hálóhely hosszúsága minden változatnál 2220 mm, szélessége pedig eléri a 800 mm-t az XG és XG+ esetében. Kérhető mechanikusan vagy elektromosan állítható matrac is, a fej, hát és lábak optimális megtartása érdekében. A nagyobb fülkének köszönhetően lehetővé vált egy hatalmas kihúzható tálca beépítése a műszerfal közepére. Ezen étkezni, dolgozni, vagy akár filmet nézni is lehet.

Pozitívum, hogyha a sofőr szeretne egy-két paraméteren változtatni, akkor nem kell felkelnie, mert a hátsó fali vezérlőpanelen a világítás, a klíma, a hangrendszer, az ablak és a tetőablak is kezelhető, ráadásul kényelmesen az ágyból. Talán ennél is fontosabb, hogy a panelen aktiválhatók a kamerák, illetve van még itt pánikgomb is, ami aktiválja a kürtöt és a vészvillogókat. Mindez jól jöhet akkor, ha a sofőr esetleg matatást, vagy neszezést hall a félpótkocsi felől. Sajnos azonban azok ellen nem véd, akik altatógázzal kábítják el a sofőröket, hogy ki tudják pakolni a rakományt.

A tárolóhelyek kialakítása terén nincs meglepetés, a DAF követte az iparági konvenciókat. Hogy miért, az jó kérdés, mert az összes piacon lévő nyerges úgy néz ki ezen a téren, mintha ugyanaz az ember találta volna ki őket. Nyitható és zárható tárolóhelyek vannak a szélvédő fölött (még akár kávéfőző és egy mikro is betehető az XG+-be ), valamint az oldalfalakon vannak polcszerűségek. Az XF és XG fülkékben a szélvédő feletti három tárolótér térfogata összesen 188 liter (42, 104 és 42 liter). Az XG+ esetében a teljes térfogat összesen 273 liter (64, 145 és 64 liter).

Ami jól lett volna, ha esetleg a második sofőrágy fölé és kerül valamilyen tároló, vagy polc. A nagyobb holmik tárolására természetesen ott van az elsődleges sofőrágy alatti tároló, amihez kívülről is hozzá lehet férni. Emellett az ágy alá akár két darab is hűtőszekrény kérhető. A legideálisabb megoldás minden bizonnyal az, amikor egy kihúzható fiók és egy hűtőláda van ezen a részen, elején 1,5 literes palackok tárolására szolgáló tartókkal. A műszerfal aljából kis fiók is kihúzható, emellett akár a tetején is tárolhatók a fontosabb iratok.

Pozitívum , hogy a fülkében használt anyagok tetszetősek és igényesek. A műszerfal borításához puha műanyagot használtak fel és ahol lehetett, ott krómhatású díszcsíkokkal, vagy fahatású dekor elemekkel dobták fel. Az ülések borítása igényes, kérhetők puha plüss, szőtt kárpit, elegáns Alcantara és teljesen bőr bevonattal is.

A legmagasabb szintű kényelem érdekében az új generációs DAF modellek alapfelszereltségének része az automatikus hőmérséklet-szabályozó rendszer, valamint opcionálisan rendelkezésre áll teljesen automatikus klímavezérlő rendszer is. Az álló légkondicionálás új funkció, amely opcionálisan elérhető az XG+ modell esetében, és biztosítja a fülke belterének automatikus hűtését vagy fűtését. A külső világításhoz hasonlóan a belső világítás is teljes egészében LED-es, a vezető beállíthatja a fény színét és erejét a tökéletes környezeti hangulat elérése érdekében – a legjobb „második otthon” megteremtéséhez.

Motor

Bár az új DAF-ok ugyanazokkal a motorokkal készülnek, mint elődeik, a holland gyártó több módosítást is végrehajtott a hajtásláncban. A 10,8 literes Paccar MX-11 és a 12,9 literes Paccar MX-13 erőforrások új üzemanyag-befecskendezőkkel, új hengerfejjel és hengerblokkal, valamint újfajta kialakítású dugattyúkkal és hengerperselyekkel rendelkeznek. A jobb levegőszabályozás érdekében új generációs, turbófeltöltőket alkalmaztak, az új levegőkompresszorok, olajszivattyúk és generátorok pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a teljesítményveszteség alacsonyabb legyen. Lerövidítették az emisszió utókezelő rendszert is.

A DAF szerint sikerült 10-15 kilogrammal csökkenteni a motorok súlyát, amelyek végeredményben kevesebb üzemanyaggal is beérik, illetve így a CO2-kibocsátás is alacsonyabb. A gyártó szerint az új fejlesztésekkel elég lesz évente egyszer felkeresni a szervizt, mert az iparágban egyedülálló módon akár 200 ezer kilométeres szerviz intervallumokkal is közlekedhetnek. Ezentúl lehetőség lesz a motor, az emisszió-utánkezelő rendszer, a jármű ECU, a központi biztonsági átjáró (CSG), valamint a DAF Connect távoli frissítésére.

A Paccar MX-11 és MX-13-as erőforrásoknál a közvetlen hajtású áttétellel a nyomatékot 50-100 newtonméterrel sikerült megnövelni a legfelső fokozatban. A 390kW/530 LE motorverzió az alacsonyabb fokozatokban 2550 Nm, legfelső fokozatban pedig 2700 Nm nyomatékkal működik.

Az XF, XG és az XG+ motorválasztéka.

A motorokhoz TraXon automata sebességváltó csatlakozik, amely olyan új technológiákkal rendelkezik, mint az automatikus elindulási sebességfokozat kiválasztása, valamint a fejlett prediktív funkciók és az opcionálisan kérhető „urge to move” funkció, amely lehetővé teszi a jármű kapaszkodósebességének pontos adagolását a fékpedál felengedésével. A sebességváltó megújult funkciói közé tartozik a prediktív sebességtartás, amelynél az EcoRoll opció rövid, 93 km/órás sebességtúllépést is engedélyez a lejtő végén és elkerüli a szükségtelen fékezést, ami normál esetben energiaveszteséget eredményez. A lejtmeneti sebességszabályozás a még nagyobb teljesítményű MX motorféknek köszönhetően szükségtelenné teszi a tartósfék használatát.

Vezetés

A tesztvezetésre Málaga fölött, az A-45-ös autópályán kerítettünk alkalmat. A hollandok saját bevallásuk szerint azért szeretik ezt a részt, mert nincs nagy forgalom és azért a látvány sem utolsó. A néhány órás etapon három típust, az új XF 430-ast, az XG 530-ast és az XG+ 480-ast próbáltam ki, mindegyiket teljes terheléssel. Ami mindhárom fülke változat kapcsán egyértelmű, hogy az eddigieknél jobb rálátás nyílik az útra az új DAF-okből és nagyon kényelmes a vezetési pozíció. A megújult erőforrások alacsonyabb fordulatszámon dolgoznak, ezáltal csendesebb működést biztosítanak. A DAF 430-asnál például műszeres mérésnél 61,7 dB-es zajszintet mértem vitorlázás, tehát üresben gurulás közben.

Vezetés közben jól jön a digitális kamera, amely akkor is éles és színes képet mutat, amikor például a Nap a kamion mögött van. További előnye, hogy követi a pótkocsi hátulját kanyarodáskor, illetve előzéskor vagy sávváltáskor kis rovátkák jelzik, hogy hol van a szerelvény vége, így biztosan nem akasztja be az ember a félpót végét a mögötte haladóba. Az is praktikus megoldás ebben a digitális visszapillantóban, hogy gombnyomásra behajtható, amit emlékeim szerint eddig egyetlen egy haszonjármű gyártó sem csinált meg. (A sajtóteszten rákérdezem az örök ellenségre, vagyis a vakító hótakaróra, de azt mondták, hogy a kamerák, még akkor is tiszta képet mutatnak.)

A tesztutak során mindhárom tesztjármű jól boldogult a spanyolországi emelkedőkkel, a Granada felé vezető autópálya különösen melós volt, mert ott egy hosszú, 15%-os emelkedőn hosszú ideig felfelé kellett kapaszkodni, de a XG 530-as bírta szusszal, igaz, hogy a 55-65 km/órás tempót nem sikerült átlépni egészen addig amíg kapaszkodott felfelé a kamion. Bár a tesztút alatt kevés vezetéstámogató rendszer kipróbálásra volt lehetőség, azt azért érdemes megemlíteni, hogy a sofőr munkáját olyan fejlesztések segítik, mint a fékrásegítő, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, valamint a vészékfékező rendszer, amely akár teljesen autonóm vészfékezést is képes végrehajtani maximum 80 km/órás végsebesség esetén, hogy az álló és a mozgó járművel történő ütközés elkerülhető legyen.

Ugyancsak fontos fejlesztés a City Turn Assist, amely figyelmezteti a sofőrt, ha a váltósofőr oldalán biciklis vagy gyalogos tűnik fel kanyarodáskor. Opcionálisan olyan fejlesztések kérhetők, mint az elektronikus rögzítőfék (2022 februárjától), az alacsony sebességű pótkocsifék, valamint a rögzítőfék rásegítés, amely az összes féket aktiválja, hogy a kamion ne mozduljon el rakodás, vagy lerakodás, vagy a billenőplatós felépítmény működése közben.

Az összes vezetéshez kapcsolódó funkció, valamint a digitális kijelző menüje, a TraXon automata sebességváltó és az audió- és telefonfunkciók is a kormánykeréken és a kormányoszlopon található bajuszkapcsolókkal vezérelhetők. A másodlagos vezetési funkciók fizikai kapcsolókkal vezérelhetők, amelyek a műszerfalon logikus módon vannak elhelyezve, és könnyen kezelhetők. A kormánykeréken véleményem szerint a szokásosnál több kapcsoló van, ezt nehéz megszokni kezdetben, ezért mindenképpen több időt kell szánni arra, hogy az ember kiismerje magát.

Összegzés

Gyári adatok szerint az új DAF-ok 10 százalékkal fogyasztanak kevesebbet elődeiknél. Ez a csökkenés nagyobb részben – a korábban említett – jobb aerodinamikai jellemzőknek (6,3%), kisebb részben pedig az új kipufogógáz kezelési technológiáknak, valamint a fejlett hőfelügyeletnek (2,8%) köszönhető. A maradék néhány százalék pedig az intelligens üzemanyag-szabályozással, az alacsonyabb járműsúlyból és az új hűtő- és szívórendszerből jön össze. Ennek valóságtartalmát a rövid utak miatt nem sikerült leellenőrizni, de hazai körülmények között minden bizonnyal lehetőség nyílik majd az új DAF tesztjére. Ha szimplán a matekot nézzük, akkor kifejezetten biztató, hogy az új DAF-ok könnyebbek, mert a 4×2-es hajtásképletű XF például 6912 kilogrammos önsúllyal rendelkezik, ami 175 kilogrammos súlycsökkentést jelent a korábbi XF generációhoz képest.

Nem kell ahhoz szakértőnek lenni, hogy az ember észre vegye, a DAF rengeteg munkát tett az új generáció kifejlesztésébe. A vállalatnak szerencséje lehet azzal, hogy elsőként jöhetett ki a nagyobb fülkékkel. Az eddig beérkezett megkeresések is ezt támasztják alá. Az autonóm funkciókkal rendelkező vezetéstámogató rendszerek terén ugyan lehet némi hiányérzetünk a DAF-nál, de azt mondják, ők csak kipróbált és bevált technikákat alkalmaznak. Annyi bizonyos, hogy az aktív sávtartó rendszer, vagy az automatikus fékezésre képes ( ha a sofőr nem reagál) City Turn Assist azok közé a fejlesztések közé tartozhatnak, amelyekkel érdemes lesz majd frissíteni az XF, XG, vagy az XG+ kínálatát.

Az új DAF-ok sorozatgyártása októberben, a 41. héten indul és a modellek már idehaza is előrendelhetők.