Egészen mostanáig álcával járták az utakat, de szerdán a DAF végre leleplezte új teherautó-családját. Bár a járműveket már a legújabb, a nagyobb fülkéket is engedélyező új európai szabályozás szellemében fejlesztették ki, maga a munka legalább hét évet ölelt fel. A holland gyártó szakemberei mindent üres lappal kezdtek, teljesen újragondolták a távolsági és a regionális áruszállításra szánt nyergeseiket. Ennek eredményeképpen született meg az új formavilág is, ami egyébként nagyjából egyezik azzal, ahogyan azt a fanok az álcázott példányok kapcsán korábban elképzelték.

Az online sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a legfontosabb változás, hogy az XF mellett két új modell is megjelenik, az XG, valamint az XG+. Mindkét újdonság igazi, a távolsági áruszállítás kívánalmainak megfelelően kifejlesztett “zászlóshajó”. A kínálat csúcsának az XG+ tekinthető a helykínálat szempontjából, de erről később ejtünk még szót. Amit elöljáróban érdemes megemlíteni az az, hogy az új modelleknél a DAF kiemelt figyelmet fordított az áramvonalasabb fülkék tervezésére, ennek érdekében például csökkentették a lökhárító méretét, és jóval több légterelő élt alkalmaztak a karosszérián. Ezenfelül lekerekített, áramvonalas tetőt, valamint aerodinamikai szempontból kedvezőbb formájú visszapillantó tükröket terveztek az új DAF-oknak.

A tervezési folyamatnál állítólag másfajta, radikálisabb fülkeformákat is kipróbáltak. Volt olyan, ami hasonlított a budapesti CAF-villamosok nyújtott orr-részéhez, de végül ezt elvetették, mert csak 1%-os üzemanyag-megtakarítást hozott volna a konyhára. Zárójelben megjegyzendő, hogy a gyártók 15-20 évente dobnak piacra új kabint, tehát ez a fejlesztési folyamat minden bizonnyal izgalmas lehetett a DAF számára, amiből sokat tanulhatott a gyártó.

Szembetűnő, mennyivel keskenyebb lett a lökhárító, szinte belátni a nyerges alá.

Az új DAF teherautók belül is fontos változásokon mentek keresztül. Ezek közé tartozik a teljesen megújult műszerfal, amelynél az alapfelszereltség részét képezi a színes kijelzős műszeregység. Az érintőképernyős, okostelefonnal szinkronizálható multimédia-rendszer ugyanakkor opcionális lesz. A regionális áruszállításra szánt változatoknál megjelenik a “peron ablak” és a felhajtható utasülés, így a sofőr számára könnyebben észrevehetővé válik egy, a kamion mellett elhaladó biciklis, vagy gyalogos. A holtterek csökkentésében fontos szerepet fog játszani ugyanakkor egy oldalsó, holttérfigyelő kamera is, amely nem összetévesztendő az opcionálisan rendelhető digitális visszapillantó tükörrel, amelyek színes kijelzőit az A-oszlopokon helyezték el a Mercedes-Benz Actroshoz alkalmazott megoldáshoz hasonlóan. A digitális tükrök külső kamerái elektronikusan behajthatók, hasonlóan a személyautóknál használt megoldáshoz.

A belső tér kapcsán fontos újítás még, hogy a kormány horizontálisan és vertikálisan is állítható, a műszerfalból kihúzható tálca pedig jóval nagyobb lett. Ugyan a rögzítő fék bumszli karja kissé furcsán hat a teljesen modernizált és digitalizált műszerfalon, de ezzel kapcsolatban azt mondták a sajtótájékoztatón, hogy jövő év elejétől már jön az elektronikus rögzítő fék, tehát csak az előszériás példányokban fogják ezt használni.

Az új DAF XF padlója valamivel alacsonyabb lett ennek köszönhetően csak három lépcsőt kell megmászni, hogy felszálhasson a sofőr a járműbe. A fedélzeten pedig 2 méter magas belmagasság áll rendelkezésre, így van hová nyújtózkodnia a gépjárművezetőnek. A nagyobb belmagassággal rendelkező kabinra vágyóknak pedig ott az XG és az XG+ nyerges vontató. Utóbbi például 2,2 méteres belmagassággal rendelkezik, ami kategória elsővé teszi az európai nyergesek között. Ennél is fontosabb azonban, hogy 33 centiméterrel hosszabb lett az előző generációs XF-hez képest, így jóval nagyobb élettere lett a sofőrnek. Az új XG+ ráadásul 12,5 köbméteres utastérrel büszkélkedhet, ami 14%-kkal nagyobb, mint a jelenlegi Super Space Cab.

Az új DAF teherautók az eddig megszokott MX-11-es és MX-13-es dízelmotorokkal fognak készülni ( választható motorok és teljesítmény terén lásd az alsó képet). Bár ezekhez nem nyúltak hozzá túlságosan, állítólag annyit azért megtettek, hogy strapabíróbb forgó és kopóalkatrészeket alkalmaztak. Végeredményben új DAF-ok 10 százalékkal kevesebb üzemanyagot használnak fel, azonban ennek csak kétharmada köszönhető az aerodinamikai fejlesztéseknek, a maradék 1/3-ad a hajtáslánccal kapcsolatos módosításokkal jön össze.

Érdekesség, hogy a sajtótájékoztatón egy elektromos és egy hidrogén hajtású változatról is lerántották a leplet. Ezek alapján elmondható, hogy a DAF nemcsak üzemanyagcellás, hanem belső égésű motorral szerelt hidrogénüzemű nyergessel is kísérletezik, de a vízpárát pöfögő nyergesek legkorábban az évtized közepén kerülhetnek piacra a DAF-szerint. És a következő generációs, akkumulátor-technológiás változatra is várni kell még, első körben tehát a dízelüzemű variánsok forgalmazása kezdődhet meg.

Az új XF, XG és XG+ teherautók értékesítése a mai nappal indul, gyártásuk pedig várhatóan 2021 októberében kezdődhet meg. A régi XF gyártása azonban nem áll meg, márcsak azért sem, mert a fülkéit a DAF beszállítja a hidrogéncellás nyergesek építésével foglalkozó Hyzonnak, valamint a cseh Tatrának. A CF és LF marad a kínálatban, ezeket várhatóan később frissíti a DAF az új dizánnal. Ennyit lehet egyelőre tudni az új DAF-okról, de a következő napokban várhatóan további részletek és érdekességek derülnek ki róluk.