Nemrég számoltunk be arról, hogy olyan kamiont fotóztak Norvégiában, amely egyetlen gyártó meglévő modelljére sem hasonlít. Az akkor még fekete borítással ellátott járműben sokan a DAF XF legújabb változatát vélték felfedezni. A fantáziálgatások nem alaptalanok, ugyanis a lefotózott nyerges vontató üzemanyagtankján valóban a holland gyártó logója látható.

A hazai forgalmazó ugyanakkor érdeklődésünkre közölte, hogy “ők is látták már ezeket a képeket, de nem tudják, mi lehet”. Szóval sem cáfolni, sem megerősíteni nem lehetett ezeket az információkat, néhány napja viszont újabb fotók kerültek fel a világhálóra, ezúttal egy másik rejtélyes kamionról.

Annyi bizonyos, hogy ez is DAF-logós üzemanyagtankkal rendelkezik. A jármű hűtőmaszkja és a fényszórók kialakítása hasonlít a Norvégiában “elcsípett” nyergesére, de már jóval áramvonalasabb tetővel és látszólag nagyobb szélvédővel rendelkezik. Az álcával ellátott nyerges vontatóban a holland iepieleaks.nl portál az új “Space Cab”-et véli felfedezni és állításuk szerint nem csak hagyományos, hanem digitális visszapillantó tükörrel szerelt, álcázott nyerges vontatót is láttak Hollandiában. Az oldal szerkesztői szerint azonban a képeken látható nyerges vontató még nem a legnagyobb fülkével (“Super Space Cab) van szerelve, mert valaki már lefotózott egy ennél nagyobb kabinnal gyártott, szintén álcázott változatot is (lenti kép).

Ha valóban a DAF új generációs teherautó családjáról van szó, akkor a jelek szerint a holland vállalat lehet az első európai haszonjárműgyártó, amelyik kihasználja a teherautókra vonatkozó új európai uniós szabályozást. Mint ismeretes, az Európa Tanács 2020. szeptember 1-jétől kezdve engedélyezte az aerodinamikai szempontból kedvezőbb kialakítású fülkék fejlesztését és gyártását a haszonjárműgyártók számára.

Az új szabályozás szerint, ha valaki hosszabb fülkét épít, akkor az már nem megy a hasznos raktér méretének a rovására. Vagyis zöld utat kaptak a tágasabb kabinok, így a gyártók eltérhetnek a 16,50 és a 18,75 méteres szerelvényhossztól, de a pótkocsik rakodási mérete nem változhat és a szerelvény fordulási sugara sem lehet nagyobb 12,50 méternél.

