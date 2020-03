2001 őszén az akkori Combo haszonjármű világpremierjét az Opel a Budapesti Autó-kiállításra időzítette. Ez volt az első, és emlékeim szerint azóta is az egyetlen, világpremier a hazai autószalonok történetében. Ám a Combo Cargo ezen túl is érdekes sorsú áruszállító.

Olvass tovább

Hossza 4753, szélessége 1848, magassága 1812-1860 mm. A hosszított tengelytávja 2975 mm, a 4403 mm-es rövidé 2785 mm

Ez az ipari fehér fényezés a kisteherautók tömegét látva népszerű a vevők körében. 4403 milliméteres hossz mellett kapható a 4753 mm-es, nyújtott Combo Cargo is 2975 mm tengelytávval, amit a képeken láttok.

Belső tér

Beszállva jó térérzetű kabinnal fogad a Combo Cargo, két főnek kellemesen tágas a hely. A szélvédő messze van, a műszerfal mélyen előrenyúlik. Teherautós mércével ez egy igazán kulturált autó, például mert finoman működnek benne a fűtés és a szellőzés nagyon egyszerűen áttekinthető forgókapcsolói.

Selection és Enjoy szinten sincs automata ablakemelő a vezető oldalán, az ergonómiai bajon nettó 45 000 forintért lehet segíteni. Áfa nélkül 40 ezres tétel a 230 voltos konnektor, nagyon hasznos tétel.

Összesen 15 rakodóhelyet számoltak meg a gyáriak. Sajnos a műszerfal tetején a középső mélyedés fedelét semmi nem tartja, kézzel kell fogni, amíg kotorászol benne. Kesztyűtartóból kettő is van, a napi munka kisebb-nagyobb eszközeit jól el lehet helyezni a tesztelt Opel Combo Cargo XL utasterében.

Egy üléssorral két vagy 2+1 személyes verzió szerepel az árlistán. Rendelhető két üléssoros kivitel is öt főre, felfelé nyíló raktérajtóval és lehajtható hátsó üléssel.

Ebben a verzióban az autó variálhatósága nagyon szerény, de ez csak felár kérdése. Nem is nagy összegekért igazán sok jó ötlet valósítható meg, ha nem féltek használni az extralistát. Számos variálhatósági opció hiányzott a tesztautóból, így a lesüllyeszthető utas oldali ülés is a raktér megnyújtásához 344 centiméterig, az elválasztófalban lévő csapóajtó nyitásával. A 2+1 személyes modell középső üléstámlájából asztalka lehetne előrehajtva, de ez az Opel Combo Cargo kétüléses.

Technika

Személyautós alapokat visz tovább a tesztelt Opel Combo Cargo XL. Mi sem jelzi a PSA-csoport EMP2-es padlólemezének rugalmasságát, mint bevetése a Peugeot 308-tól az 5008-on át a kisteherautókig. Ez a padlólemez csak hibridtechnikával kínálhat összkerékhajtást, de 4×4-re a Dangel tud mechanikus megoldást. Alsó motorvédőlemez rendelhető az elsőkerekes autókhoz is bruttó 20 000 forintért.

Háromhengeres, 1199 köbcentis benzinesekből és négyhengeres, 1499 köbcentiméteres dízelmotorokból és 5-6-8 fokozatú sebességváltókból áll össze a hajtáslánckínálat. Otto-motorból 110 vagy 130 lóerős van, dízelből 75, 102 vagy 130 lóerős készül, 230, 250 illetve 300 Nm maximális forgatónyomatékkal.

Mindkét benzines kézi váltója hatfokozatú, a dízelek közül csak a legerősebbiké, a többié öt. A 130 lóerős benzines és dízelmotor is megvehető hidrodinamikus nyomatékváltós, hagyományos automatával, amelyet a japán Aisin szállít.

Raktér

Egyféle tetőmagassággal, de kétféle hosszban és tengelytávval kapható a Combo Cargo. A 4403 mm-es rövidebbik raktere 3,3/3,8 köbméteres, a 4753 milliméterre nyújtotté 3,9/4,4 köbméteres lehet attól függően, hogy összenyitható-e a vezetőfülke a raktérrel. A rövidből van oldalsó tolóajtó nélküli is, a hosszabbikon a jobb oldali tolóajtó széria, a másik áfa nélkül 100 000 Ft.

Üresen 1405-1430 kilót nyom az Opel Combo Cargo XL. Alapesetben 610 kg a rövid Combo Cargo terhelhetősége, ami 948 kg-ra növelhető. A Cargo XL-ből csak emelt teherbírású létezik 895 kg terhelhetőséggel, az ötüléses pedig 780 kg-ot vihet emberekkel, rakománnyal együtt.

Osztott hátsó ajtók helyett felfelé nyíló raktérfedél is rendelhető, amely azonban főleg esővédelemenként válhat be. Nyitni és zárni is lassabb, több helyet foglal és az autón túllógó tárgyak szállítását is megnehezíti. A bal ajtószárny egy műanyagcsappal rögzíthető, így a jobb fele nyitva hagyható, ha egy deszka, bármi nem férne be.

Külön pénzért felcsapható zsiráftető kérhető, a tetőlemez utolsó szegmense maximum 40 fokos szögben nyílik. 90 fokig nyithatóak az ajtószárnyak, a zsanér kiakasztásával 180 fokra kitárhatók, de szél ellen nem lehet őket az oldalfalon rögzíteni, 270 fokig visszahajtva.

Emlékeim szerint két európai szabványos raklap befogadása ebben a városi áruszállító kategóriában Nissan NV200 szuperképessége volt, amelynek időközben megszűnt a hazai forgalmazása. Az újabb konkurensek közül a Combo is tudja ezt, aminek kulcsa a kerékdobok keskenysége, így keresztben egymás mögött el lehet vinni két szabványos raklapot.

A raktérburkolat praktikus. Az oldalsó tolóajtó vonaláig csúszásnehezítő gumiborítást találunk, a tolóajtó nyílásától sima fehérre fényezett lemez következik, így itt könnyen becsúsztatható pl. egy könyvespolc. Csomagban és külön is választható strapabíróbb, fa raktérpadló.

Egyetlen fényforrás jut a raktérbe, a jobb felső sarokba szerelt lámpánál alaposabb világítást várnánk 2020-ban, ami megkönnyítené az életet az autóval. Ehhez képest az utastér fényárban fürdik esténként, a világítást jól megoldották a derék franciák két olvasólámpával és egy középső fényforrással.

Vezetés

Enyhén érdes a műanyag volán, de fogása nem kellemetlen. Tisztességes vezetőülés jut a jómunkásembernek az Opel Combo Cargóban, gyorsan éledő ülésfűtéssel és további extraként kormányfűtéssel is, ha bőrborítású volánt rendelnétek.

A kormányzás közvetett, öles mozdulatokkal kell tekerni a kormányt, ha szűk helyen manőverezünk. Az autó fordulékonyságával elégedett voltam, a fordulókör átmérője a 4,4 m hosszúban 10,9 m, a 4,75 méteres tesztautóé 11,4 méter járdaszigetek között mérve.

Előrefelé a vastag tetőoszlopok rontják a kilátást, oldalirányban pedig a felkanyarított ablakív korlátozza a látómezőt. Ezekkel az autókkal ferdén oldalra hátrafelé a legrosszabb a kilátás, például a fővárosi alsó rakpartokra lehajtva meg kell nézni, tényleg nincs-e ott valaki, ahová tartunk.

Ha kell, erőből is megoldhatók a szorult helyzetek. A 96 kW (130 LE) teljesítményű dízelmotor igazán potens. Az 1,5 literes négyhengeres gyorsan erőre kap a kipufogógázokkal könnyen felpörgethető, apró turbófeltöltővel. A 300 Nm-es motorral miénk a száguldás, az autó papíron sem lassú 9,8 másodperces gyorsulási idejével 0-100 km/óra között. Sztrádán is lehet döngetni vele, 184 km/óra a végsebessége.

Városi forgalomban, dombvidéki utcákban, kapufeljárókon fontos erénye a bőséges nyomaték alapjáraton. Nem kell gázt adni az autó megindításához, egészen meredek kaptatókon és feltolat illetve felkúszik egyesben gázadás nélkül, hosszas alapjárati manőverezéssel sincs kuplungszag. A tolatást a hátsó ajtók fölé beszerelt kamerák segítik, képük az 5,0” képátlójú belső kijelzőn jelenne meg, ha a tesztautó felszereltsége tartalmazná.

Menet közben hátulról jön a műfajban megszokott csörömpölés, de bőven elfogadható a zajszint és a rugózáson sem azt érezni, hogy csak a teljes terhelést kihasználva javul annyit a rugózott és a rugózatlan tömeg aránya, hogy ne rázzon pickup módjára. A személyautós futómű-konstrukció az úttartásnak is jót tesz, a Combo Cargóban nem izzadt a tenyerem, se telerámolva, se terhelés nélkül az elkönnyülő far terhelésváltási reakciótól.

Költségek

Igen sokféle Opel Combo Cargo kapható, Selection, Enjoy és Dynamic felszereltséggel. A legolcsóbb dízel neve mellett 4 355 984 Ft áll az árlistán, a benzinesek 4 235 984 forinttól indulnak. A nyújtott karosszériával a tesztelt 130 lóerős, kézi váltós dízel Enjoy szinten nettó 5 090 472 forintba kerül listaáron, ami áfával 6 464 900 Ft. Bruttóban a legtöbbe kerülő modell listaára automatikus váltóval, 130 lóerős dízellel és emelt teherbírással 7 931 900 Ft, de itt megtaláljátok részletesen az egészet.

Városban fuvarozva 6,9 liter/100 kilométeres átlagfogyasztást mértünk, Budapestet elhagyva 5,4-6,7 literre érdemes számítanotok attól függően, mennyire siettek. A motorverziótól függetlenül 50 literes üzemanyagtartállyal 650-800 km biztonságosan megtehető két tankolás között.

Nagyon sok vezetőtámogató megoldással vértezhető fel a friss fejlesztésű haszonjármű. Létezik hozzá holttérfigyelés, fáradás-felismerés, fejmagasságú kijelző, ráfutásos balesetet megelőző automatikus vészfékezőrendszer gyalogos-felismeréssel és egy automatikus fékezés arra az esetre, ha a kocsi oldalát ráhúzná a vezető egy észre nem vett akadályra, például parkolásgátló betontuskóra vagy oszlopra az autó mellett. A tesztautó gumiköltségét 195/65 R15-ös abroncsok mérséklik, a másik kerékméret 205/60 R16, de építőipari felhasználáshoz van magasabb, 215/65 R16-os is.

Értékelés

Emelt tető híján a maximális raktere korlátozott, ebben a FIAT Doblo Cargo Maxi vagy a túlméretes Caddy többet nyújthat. Ne tévesszen meg benneteket a tesztautó puritán kivitele, az Opel Combo Cargóból különféle extrákkal jól személyre szabható munkaeszközt konfigurál nektek egy rutinos Opel-értékesítő.

Legtöbb hiányossága feláras tételekkel kivédhető, dízelmotorja telitalálat, vezetőtámogató készségei kiemelik a kategóriából. A 2019-es Év Haszonjárműve címét nemcsak az indokolja, hogy a könnyű haszonjárművek között hosszúak a modellciklusok és ritkaság, hogy egy évben egynél több nagy újdonság jelenne meg a piacon.

Hogy tetszik az Opel Combo Cargo XL? 9 szavazat - átlag: 8.22 (10-ből) Hogy tetszik az Opel Combo Cargo XL? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10