Az európai koronavírus-járvány miatt egyre több országban döntenek az autó-, teherautó- és buszgyárak és egyéb nem létfontosságú termékeket előállító gyárak leállításáról. Emiatt azok a fuvarozók, akik ebből a szegmensből is élnek, parkolópályára kerülnek a fuvarok elmaradása miatt.

Bár a Waberer’s egy hónapja még viszonylag optimistán nyilatkozott az észak-olaszországi helyzetet illetően, most úgy tűnik, hogy a cég felkészült egy elhúzódó krízisre, ugyanis a budaörsi repülőtér területén parkoltatja le használaton kívüli félpótkocsijait. A füves területen kialakított parkoló közvetlenül a Kőérbereki útról is megközelíthető, az Egér út irányából érkező Waberer’s kamionoknak még egy céges táblát is kiraktak, hogy észrevegyék az elkülönített parkolót. A félpótkocsik folyamatosan gyarapodnak a területen, mozgatásuk érdekében egy nyerges vontató is rendelkezésre áll a területen. Az üres eszközökre pedig biztonsági szolgálat vigyáz.

A Waberer’snél eddig a forgalom huszadát tették ki az olaszországi fuvarfeladatok, azonban egyre jelentősebb a más európai országokból érkező megrendelések elmaradása is. A Vezess érdeklődésére a cég marketing- és PR osztálya azt közölte, hogy a cégcsoport továbbra is törekszik európai ügyfeleinek kiszolgálására, de tevékenysége nagymértékben függ az európai termeléstől, ezért a flotta méretét is a meglévő piaci igényekhez kell igazítania. A Waberer’s továbbá arról is tájékoztatta a Vezesst, hogy alkalmazottai között egyelőre nem tudnak koronavírusos megbetegedésről és mindent megtesznek az ezzel kapcsolatos protokoll betartása érdekében.

A cég honlapja szerint a Waberer’snek 4300 kamionból álló flottája és közel 8 ezer munkatársa van.