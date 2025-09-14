Sok pénzből könnyű rendes használt autót venni, most azonban a legalsó ársávban néztünk körül. Reménytelen az egész vagy nem feltétlenül muszáj többet rászánni félmillió forintnál, ha kellőn mélyre csavartuk az igényeinket?

A drágább sem hibátlan

Amikor a legolcsóbb használt autók közül kell választani, ne legyenek illúziótok, hogy az a kötelező szervizekkel beéri és nagyobb kiadások, például katalizátorcsere nélkül autózhattok. Ezeket a használt autókat ugyanannyiba kerül javíttatni, mint a nagyobb értékű autókat, eladásuk előtt sokszor lett az a döntés, hogy jól van az úgy. De hogy ne vegyem el teljesen a kedveteket, az 1-2 milliós kocsikra is bőven kellhet költeni, a nagyobb kiadás sem kímél meg arányosan a javíttatásoktól.

36 fotó

A legolcsóbb használt autók világában a korrózió az első, aminek ki kell gyújtania a piros lámpát. Egy sárvédőív, egy küszöbvég megcsináltatása, a rojtosra felrohadó oldalajtó vagy csomagtérajtó bontottra cserélése még kiadhatja, de teherviselő elemet, például rugótornyokat, hossztartókat, hátsó futóműbekötési pontokat vagy elöl tűzfalat, taposólemezeket szakszerűen javíttatni nem éri meg ezeknél az autóknál.

Minél több műszakival

Sokat tisztult a műszaki vizsgáztatás, egyre kevesebb vizsgaállomás marad, ahol át lehet tolni a műszakin a minimumkövetelményeknek meg nem felelő kocsikat. A forgalmi engedély érvényessége döntő szempont, nem véletlenül engedik el sokan az autó kezét a közelgő műszaki vizsga előtt.

Ahogy az autó értéke és a szükséges ráfordítások között nyílik az olló, egyre többször hangzik el, hogy inkább eladjuk így, már nem költök rá, mert tényleg sokkal többe lenne annál, amennyit a kocsi értékéhez hozzátesz. Ráadásul egy javítást sokszor csak járulékos kiadásokkal, több más alkatrész kapcsolódó cseréjével együtt lehet szakszerűen vagy egyáltalán megoldani. Arról nem beszélve, hogy a 10-20 éve nem bolygatott alkatrészek cseréje ritkán megy kiveszem-beteszem alapon, ami növeli a ráfordításokat.

Kikopnak a bontókból

Ezek az idős és olcsó autótípusok egyre inkább kikopnak az autóbontókból is, mert a frissebb autókhoz ugyanannyi munkával magasabb áron értékesíthetők a használt alkatrészek. Emiatt is érdemes a nagyszériás autókra koncentrálni, amelyeket tovább megéri bontani.

Amiről sokszor le kell mondani, az a légkondicionálás. Bár ebben az ársávban is van sok autó, amelyben ki van építve a rendszer, vagy a hirdetésből, vagy a helyszínen kiderül, hogy a rendszer nem működik, az autót nem lehet hűteni.

Mit vegyünk 500 ezer Ft alatt?

Amikor az autók ára félmillió forint alá olvad, állapotuk annyira különböző, hogy nagyon nehéz típusokat javasolni. A legfontosabb a legolcsóbb használt autók között szemezgetve, hogy széles merítésből érdemes autót keresni és jobb megbarátkozni azzal is, hogy kénytelenek lesztek nagyon sok autót megnézi, mire a rengeteg bontóérett kocsi között felragyog az ép ésszel megvehető.

Ne ragaszkodjatok egy-egy típushoz! Ha akad egy FIAT Stilo jó helyről, egy benzines Thalia netán egy Dawoo Nubira illetve Chevrolet Lacetti gondos gazdától, azt kell megvenni.

Persze vannak annyira nívótlan autók, amilyen a Daewoo Kalos, amiket még jó állapotban is kerülnénk. Lehetőleg nagy darabszámban gyártott autó legyen, aminek a technikájában semmi egzotikus nincs.

Jellemzően a francia autók korrózióvédelme jobb a japánokénál, emiatt a saját félmilliómat elsősorban egy 2002 utáni benzines Renault Mégane II-re költeném, amely a típus biztonsága, felszereltsége valamint az 1,4-es és az 1,6-os motor élénksége, takarékossága miatt is vonzó. Itt az alkatrészárak sem borítanák fel a számítást.

Opció lehet a G Astra, amelyből a választék bősége miatt van esély jó hátterű, megkímélt autót találni. Ha nincs rajta rozsda, a Focus első generációja is játszik, mert a másodikból sokkal reménytelenebb használt autókat találni 500 ezer forintig.

Nem olcsó a régi Swift

Félmillióig megbízhatósági szempontból jó megoldás lenne a kettes Swift, az 1988-2002 közötti modell, de rozsdaérzékenységén kívül az sem teszi vonzóbbá, hogy biztonsági és kényelmi adottságai nagyon messze vannak a mai forgalomban elvérható minimumtól.

Bátraknak költségalapon jó lehet, de a szép példányok már egyáltalán nem olcsók. A cikkben bemutatott Almera utóda fenntartási költségei miatt egy régi Swift lett, új gazdája 750 ezer forintot fizetett a nem rozsdás, 1993-as, 103 000 kilométeres ötajtósért légkondi nélkül, az egyliteres háromhengeressel.

Rozsdaérzékenységük és az olajfogyasztás miatt a japán szívó benzinesekkel legyetek nagyon óvatosak! Ráadásul ezeknek az árszintjét is magasabban tartja a laikusok tömege, akik vakon hisznek bennük.

Sokat keresgélve akadhat egy 2000-2005 közötti, hetedik generációs Honda Civic, amiből az ötajtós igen praktikus családi autó. Egy jó E12-es Corolla ábránd ezért a pénzért.

Ha nem rozsdás a küszöb és a sárvédő, a Polo 9N-Fabia 6Y-Ibiza 6L jó megoldás lehet, főleg a láncbajos háromhengereseket elkerülve. Ebből a generációból csak a Fabiából készült kombi, beválhat családi autóként.

Dízelt csak akkor érdemes venni, ha az alvázán nincs aggasztó rozsda, rendben van a kasztnija plusz jó sokáig megtartjátok és sokat is mentek velük. Csak így van esély a fájdalmas javítások költségének visszahozására. Négy injektor cseréje felemészti az autó árát, a felújításuk is a kocsi értékének felét. A bontott elemek élettartama lutri a javából, ahol könnyen kijön a nem nyert.

Olcsó és szívós az N16-os Almera

Bár az Almera számos országban Sunny néven volt kapható, Európában az 1995-ben bevezetett első Almera a Sunny utóda lett. Az N15-ös első generációt 2000 tavaszán követte az N16-os Almera, amelyet most olcsó használt autóként bemutatunk.

Röviden – Nissan Almera 2000-2006 (N16) használtan Mi ez? A Nissan kompakt autójának második generációja, ferdehátú ötajtósként és négyajtós limuzinként. Kombi nem volt, 2000-2006 között készült, 2002 végén jött a modellfrissítés. Mibe kerül? A legolcsóbb példányok ára 300 ezer Ft alatti, a kínálat másik végén sem mennek 1-1,1 millió Ft fölé az árak. Kinek jó? Azoknak, akiknek az autózás élvezeti értéke másodlagos és elég nekik egy átlagos színvonalú, de szívós technikájú autó. . Melyik motor legyen? A leggyakorib az 1,5-ös benzines 98 lóerővel, ami a legtöbb embernek meg is felel. A dízelek közül elég a kisebb a Renault-tól. Mi van helyette? A kortárs alsó középkategóriás autók a G Astrától a Focuson át a Mégane II-n keresztül a Mitsubishi Lancer limuzinig.

2002 őszén volt a második generáció modellfrissítése. A lökhárítók változtak, illetve a lámpák is megújultak, elöl az új fényszórókat fekete betétes belsejükről könnyű felismerni, hátul pedig a pirosra cserélt lámpatestből azonosítható a renoválás az ötajtóson.

2006-ban a Nissan Tiida váltotta le az Almerát, amely bumfordi külsejével nem tudta reprodukálni az addig sem kiugróan jó darabszámokat. Az ötajtós Pulsarral a Nissan adott még egy esélyt magának a klasszikus alsó középkategóriás mezőnyben 2014 és 2018 között, de maradt a jobb profitrátájú és sokkal nagyobb mennyiségben eladható Qashqainál.

2012-től a Nissan gyártott Almeraként egy az oroszországi igényekhez igazított limuzint a Ladák szülőhelyén, az olasz kommunista politikusról elnevezett Togliattiban, a Dacia Loganéból merített belső térrel, amit a videón láthattok. Európán kívül a Nissan Almera jóval tovább maradt életben, olyannyira, hogy ma is gyártásban van lépcsős háttal.

Made in Togliatti: ilyen Nissan Almera készült a Lada-gyárban 2012-től



a videó a hirdetés után indul

Motorok: elég a Q15DE

Japán módra szűk a motorválaszték, de az igények legnagyobb részét jól lefedi. Otto-motorból és dízelből is két-két négyhengeres közül választhattak a vásárlók. Benzinesből a használtautó-kínálat zömét a Q15DE teszi ki, az 1497 köbcentis motor 98 lóerős.

Verziótól függően 114 vagy a modellfrissítés után 116 lóerőt ad le az 1,8-as négyhengeres. Bővebb hengerűrtartalmával a Q18DE nyomatékosabb, 136 helyett 158 illetve 163 Nm a nyomatékmaximuma de ezzel sem kap szárnyra különösebben az autó.

Egész jó erőben van az 1,5 dCi, a Renault-tól átvett K9K 722 kódjelű motor kifejezetten ajánlható motor a kései Almerákhoz. 82 lóerejével, Ez az egyetlen motor, amelynek szíjas vezérlése, a két benzinesé és az öblösebb dízelé láncos, azok ugyanis a többnyire vezérműláncot használó Nissan saját konstrukciói.

110-112 és 136 lóerős is volt a 2,2 literes dízelmotorból (YD22DDT), amely az X-Trailben és az egyterű verzióban, az Almera Tino orrában is ott van. Nekem a magyaros tinó ejtés jön a számra, de a spanyol szót inkább hosszú í-vel és rövid óval ejtik a képzettebbek. Mindhárom 2,2-es dízel közvetlen befecskendezéses, de a 2003 őszétől gyártott 112 és 136 lóerős már közös nyomócsöves befecskendezésű, akárcsak az 1,5-os dízel.

Reális átlagfogyasztás, Nissan Almera N16

1,5 16V (98 LE) 7,36

1,8 16V (114/116 LE) 8,27

1,5 dCi (82 LE) 5,56

2,2 (110/112 LE) 5,88

2,2 (136 LE) 6,56

Liter/100 km-ben Forrás: Spritmonitor.de

Milyen autó a használt Nissan Almera?

Cikkünkhöz egy 2004 decemberi autót fotóztunk a legelterjedtebb, 1,5 literes benzines motorral. 234 656 kilométert futott, azért lesz eladó mert a család második autójából a harmadikká vált.

Ezen az ötajtós N16-os Almerán enyhe, de javítandó korróziót látni a jobb hátsó kerékíven és a küszöb végén. amit meg kell fogni, mielőtt elemésztene nagyobb fémrészeket. A motortérben megnyugtató a hossznyúlványok, a tűzfal és a rugótornyok jó állapota, itt nyoma sincs rozsdásodásnak.

A hátsó lökhárító illesztése bal oldalon kicsit csálé, de az autó nem egy lelakott darab, jóllehet a félmillió alatti ársávban mélyen lehangoló autókra számíthatunk. Az orrában az egyengetéstől mentes, szépen futó élek, az érintetlen rugótornyok és hossztartók azt jelzik, hogy az autó jól megúszta az elmúlt 21 évet.

Belső tere a váltógombon a fokozatkiosztást jelző sáv kifehéredésén kívül szinte érintetlen, üléseit védőtakarók óvták a szennyeződéstől, kiülve sincsenek. Tulajdonosa elmondása szerint a légkondi nem működik, nagyjából másfél év alatt eltűnik belőle a klímagáz.

Ha sokat kell cuccolni, akkor a G Astra Caravan, a Citroën Xsara kombi vagy a Xsara Picasso, az I-es Focus kombi és társaik sokkal jobb megoldást jelentenek.

Ebből az Almerából nem is volt kombi, elődjéből is a régebbi Sunny pótolta. Klasszikus melósautónak az Almera nem ideális, aminek megvan az előnye, hogy nem keserítenek el a kínálatban brigádszállítónak használt, megmentésre aligha érdemes példányok.

98 lóerejével az 1,5-ös motor lustának hat, ami a hosszú váltó-áttételezésen is múlik. A fogyasztás átlagos, 100 kilométerre a 7,36 literes nagyátlag vállalható, a 90 lóerős hétgenes Civic 1,4 benzinigénye 7,03, a Focus II eredménye a 80 lóerős 1,4-essel 7,74 liter a Spritmonitor szerint, a 98 lóerős Almerához jobban illő 1,6-osok átlaga 7,83.

Egy Nissan Almera átlagos kvalitásokkal bíró autó, normális térkínálattal, vállalható felszereltséggel, közepes futóművel és tartós technikával. Nincs benne semmi finesz, de szívócső-befecskendezős benzines szívómotorjával sokáig hű társ a mindennapi darálóban.

Megbízhatóság, típusproblémák: Nissan Almera N16

Sajnos a második generációs Almerák pont azokat a bajokat képesek produkálni, mint sok más japán kortársuk. Ezek a viszonylag költségesen javítható hibák csúnyán összekuszálják a használtautó-vásárlókban a hosszú élettartamú, a kötelező karbantartásokkal elketyegő japán autókról szövődő ábrándokat.

Éles a különbség a modellfrissítés előtti és utáni autók lakkozásában. Míg a 200-2002-es autók fényezésének fedőlakkja sok esetben lehámlott és az ériontett autók borzalmasan festenek, a 2003-tól gyártott, nagyrészt szintúgy 20 éven felüli autók lakkozása sokkal tartósabbnak bizonyult. Futárkodni – főleg LPG-üzemmel – ezek is érdekesek lehetnek, de egy újrafényezés többszörösen meghaladja a használt Nissan Almerák értékét.

Nemcsak a Nissanok hibája a korabeli autók közül a küszöbök rozsdásodása, a Lancerek, Mazdák, Xsara Picassók, Octaviák is érintettek lehetnek a külső küszöbök látványos korróziójában. Itt a hátsó kerék felőli küszöbvégtől halad a rozsda az autó orra felé és elemészti a hátsó sárvédőívet is.

Az ülőlap és a háttámla szivacsát fedő kárpit hullámossá válhat, de a szövet elég tartós, 350-400 ezer kilométeres autókban sem jellemző a szakadása. A vezetőülés ülőlapjának ajtó felőli széle szokott meggyűrődni.

Bent a váltógombról idővel lekopik a festék, kifehéredik a középső sávja, mint a 2002-2006 közötti Corollákon. A kapcsolások pontatlanabbá válhatnak a váltókulissza kopása miatt, de ennél nagyobb veszély a váltóhiba, ami előfordul az N16-os Nissan Almerákkal. A próbaúton oda kell figyelni a sebességváltó működésére. A cikkez fotózott autóban nincs jele váltóbajnak, de nem minden tulaj ilyen szerencsés.

A dízelekre egyáltalán nem jellemtő a megugró olajfogyasztás, ami a benzinesek leggyakoribb hibája, akár szerepel a hirdetésben, akár kimarad a kocsi leírásából. Jó esetben a szelepszárszimmering cseréje megoldja az olajevést. A javítási költségeket mérsékli, hogy mindkét Otto-motor láncos és a vezérműlánc tartóssága miatt a láncot valamint a vezetősíneket nem feltétlenül kell cserélni, szemben a szíjas vezérléskészlettel.

A szelepszérszimmeringezés nagyjából 250-300 ezres szervizművelet és azért is kell megcsináltatni a motorolaj szimpla utántöltögetése helyett, mert az olajevésre gyorsan rámegy a katalizátor. Mint minden benzines motornál, itt is hibaforrás a gyújtótrafó, ám ez egyszerűen és elfogadható költséggel javítható.

A benzinesek életben tartása hosszabb távon még a fokozott olajfogyasztás okának elhárításával is olcsóbb lehet, mint az öngyulladású motorokat javíttatni.

Aki dízel Almerát venne, maradjon nyugodtan a Renault 1461 köbcentis motorjánál, mert annak egytömegű a lendkereke, míg a nagyobban kettős tömegű, ami alkatrészárban körülbelül 400 ezer forintos tétel.

Ezért a pénzért lehet jó az N16-os Almera

Keveseknek jut eszébe használt autóként a második generációs Nissan Almera, pedig nyomott ára miatt érdekes lehet. Az olcsó használt autók között nincsenek csodák, így költségmentes autók sem. A típus előnye, hogy automatikusan elkerülik mindazok, akik hajszolják az autót és gyorsan mennek, mert ez reménytelen vele.

Akit az autózás élvezeti értéke hidegen hagy és csak egy szívós technikájú, egyszerűen javítható mindenest keres, gondoljon a Nissan kompakt autójára is, amelyből örvendetesen sok a magyarországi példány. Ezek előélete többnyire jobban követhető a külföldről behozott autókénál és vannak köztük jó állapotú rozsdásodási szempontból bőven menthető példányok.