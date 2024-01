Ha fejből kellene alsó középkategóriás vagy kompakt autókat sorolni, az Astra, a Corolla, a Focus, a Golf vagy a Mégane első körös lehetne, eszünkbe juthat a FIAT Bravo és a Tipo, a Hyundai i30, a Kia Ceed, Mazda3, a Nissan Almera, a Peugeot 308, a SEAT Leon és még jó pár típus, de a Pulsar spontán említésére kevés az esély.

Keveseknek juthat eszébe családi autót keresve a Nissan Pulsar, pedig egy autó ritkasága, csekély elterjedtsége nem jelent egyet azzal, hogy rossz volna. Az Almera és a Tiida kései utóda Barcelonában készült. A kompakt autó piacra dobásával a Nissan kvázi elismerte, hogy kár volt parlagon hagyni a kategóriát, mert nem minden ügyfelüknek alternatíva a Qashqai, még akkor sem, ha az Almeránál, pláne a sajátságos esztétikájú, de állítható hátsó üléspadjával igazán praktikus Tiidánál ezerszer keresettebb autó.

A csak ötajtós karosszériával értéksített kompakt Pulsar annyira nem volt jó, hogy elkápráztasson bárkit is, de hamar képes lehet meggyőzni egy józan vásárlót. Újonnan jó áron adták, használtan is az alacsonyabb árfekvésű autók egyik a kategórián belül. Elsődleges előnye a praktikus karosszéria és a tágas utastér a rendkívül nagyra sikerült hátsó lábtérrel.

Típustörténet: hamar vége lett

Mindössze négy év adatott meg a Nissan Pulsarnak, 2014 és 2018 között gyártotta a Nissan spanyolországi üzeme Barcelonában. Ez az gyár, ahol a Nissan Praire egyterű, a Vanette kisteherautó, a Terrano II és a Pahtfinder terepjáró is készült.

C13 a modell kódjele, a számozáson látni a folyamatosságot felmenőként a Sunny-val, az Almerával és a Tiidával. A rövid modellcikluson belül a Nissan Pulsarnak nem volt köztes frissítése, említésre méltó eseményként a motorválaszték bővült felfelé az 1,6 DIG-T megjelenésével 2015 tavaszán.

Motorok, fogyasztás

Összesen háromféle motor volt elérhető az autóhoz, mindegyik soros négyhengeres. Ebből is látszik, hogy a japán márkák zöme azokat a motorokat dobja csak piacra, ami a leggyakoribb igények kielégítését szolgálja, nem cél rétegigények kielégítésével komplikálni a gyártási programot és rontani a kocsik jövedelmezőségét.

115 lóerős a HR12DDT kódjelű, 1197 köbcentis turbós benzines. Az itt 190 Nm nyomatékmaximumú motor a méretcsökkentés korának szülötte és a korszak számos Renault- és Dacia modelljében is rossz emléket hagyott.

110 lóerős az 1,5 dCi, a K9k kódjelű dízelmotor nyomatéka a legnagyobb házon belül 260 Nm-rel. A dízel Nissan Pulsar 11,5 mp alatt gyorsul 100-ra és 190 km/óra a végsebessége. A gyártásindítás után nagyjából fél évvel jött ki az MR16DDT, a Juke-ból ismert benzines 190 lóerős 240 Nm nyomatékkal. A kisebbik benzines átlaga 6,88 liter a Spritmonitoron, a kiforrott dízelé 5,09. Kiugróan takarékos a csúcsmodell, 100 kilométerre 7,29 literes átlaggal nagyon keveset kér teljesítményéhez képest a 190 lóerős Nissan Pulsar.

Szerviztapasztalatok, megbízhatóság

Új korában sem volt jó a Pulsar utastéri minőségérzete, az ezüstre dukkózott felületek kopása, a műanyagok karcolódása, az ülés szivacsának gyűrődése lelakottabbnak mutathatja az autót valós állapotánál. Futóműve nem viszi a pénzt, kézi sebességváltóira egyelőre nemigen volt panasz, arra pedig a jövő ad választ, hogy milyen a korrózióvédelme. Mindenesetre eddig jónak tűnik, de még csak 5-9 évesek ezek az autók.

Bonyolult dolgokban nincsenek egyszerű igazságok, csak a valóságot elferdítő politikusok ígérnek ilyesmit. A dízel vagy benzines kérdést típusról típusra kell értelmezni, mert nem ugyanaz a jó válasz. Nemrég a 2012 utáni Mazda6-ról azt írtuk, hogy a benzinesek szinte problémamentesek belőle, a dízel viszont kerülendő. Itt épp fordított a helyzet: nem városi használatra – a modern dízelmotorokkal felmerülő gondok ismeretében – a dízelt nyugodtan meg lehet venni, a kisebbik benzines viszont kerülendő.

Papíron jó lehetne az 1,2 DIG-t és az 1,2 TCe

Ha az autóvásárlás célja egy használt Nissan Pulsar, a DIG-T jelű 1,2-es turbós benzinessel legyetek nagyon óvatosak! A HRA12DDT kódjelen is futó négyhengeres a Nissan és a Renault közös fejlesztése, egy kis súrlódású, takarékos és megfelelő erőben lévő motor.

Változó szállítási kapacitású olajszivattyút kapott, gyémántkeménységű szénbevonat csökkentette a súrlódást a vezérműtengelyek bütykein, szívó- és kipufogóoldalon is változó a szelepvezérlése, szóval igazi hightech gyöngyszemként indult, de megbízhatósági szempontból csúf kudarcnak bizonyult.

Fajsúlyos hibaként a szívósorból túl csekély nyomással beáramló levegő rontotta a hengerek töltését, emiatt a motor alulról, a forgattyúsház felől szívott be levegőt, motorolajjal együtt. A kenőanyag elégett a benzinnel együtt, a kipufogószelepekre rakódó koksztól a kipufogószelepek túlmelegedhettek, elolvadhattak és ha ez bekövetkezett, tönkretette a szelepvezetőket és a szelepülékeket, ezzel esetleg a hengerfejet is.

A kipufogószelepek túlhevülése miatt apróbb darabok letörhettek a szeleptányérból, amitől az adott hengerben megszűnt a kompresszió. Ezzel a nyomatékleadásból is kiesett az a henger, a motor elvesztette erejét.

Olajfogyasztás, láncbaj, motorhibák

Nem ritka az erős olajfogyasztás és ismertek a láncos vezérlés hibái is. A szívó- és kipufogó oldalon is változó szelepvezérlés állítása sem egy életbiztosítás, cseréje költséges. A közvetlen benzinbefecskendezéses motorban a kokszolódó kipufogószelepek kiadós hidegindítási gondokat okozhattak, problémás a forgattyúsház-szellőzés tömítőgyűrűje is.

A Que Choisir című fogyasztóvédelmi lap remek cikke idéz egy belső Renault-szervizutasítást, miszerint 2012. október 1-e és 2016. július 20-a között készültek a problémás motorok A kenési gondokat súlyosbítja az is, hogy a tökéletlen égés miatt az el nem égő benzin, bejut a kenőanyagba és hígítja a motorolajat, tovább rontva a motor kenését.

Ha ez a motor nem szenvedne ennyi konstrukciós ballépéstől, akkor sem élhetne túl sokat, mert mind a Nissan, mind a Renault 2 éves vagy 30 000 kilométeres olajcsere-periódust szabott meg rá. Ennek márkától függetlenül pusztító következményei lehetnek. 30 000 km még akkor is sok, ha az autó minden motorindítással több száz kilométert megy el. A jó szívvel vállalható olajcsere intervallum 10-15 ezer km.

Az elégtelen olajozás nemcsak a dugattyúkat és a hengerfalakat koptatja, a vezérműlánc is megsínyli a kenési bajokat. A vezérműlánc eleve nem egy masszív darab, megnyúlása elég gyakori, ami szintén ront a motor működésén.

Ezzel a 114-132 lóerős, 190-205 Nm nyomatékú motorral a Nissan és a Renault a konszern összes márkájánál kitolt a vevőivel, a Renault (Captur, Clio IV. Kadjar, Kangoo 2, Mégane III, Scénic III) és a Dacia (Dokker, Duster, Lodgy) modellekben is bőven volt baj velük, de a Kangoo rokonság miatt még a Mercedes-nek is kijutott a bajból a Citannal. A motorkód a francia autókban H5FT.

Fontos, hogy ez a motor nem tévesztendő össze a szintén 1,2 literes, de háromhengeres turbómotorral, ami többek között az új Renault Australban van és semmi köze a sok sebből vérző négyhengeres H5F-hez. A három márka magyar vezérképviselete a végig márkaszervizben karbantartott vagy igazolhatóan szervizelt modellekre méltányosságból a garanciaidőn túl is vállalt javításokat. A Renault-k orrában 2018 végén az 1,33 TCe váltotta ezt a motort.

Idővel ennek a motornak is megszületett a javított kivitele, szakértő forrásunk szerint a motorcsere utáni verziók már működőképesek, tehát olyan benzines Pulsart, amelyben igazolható a garanciális motorcsere megtörténte (vagy ugyanezzel a motorral más autót a Renault-Nissan konszernből), óvatosan, de meg lehet venni.

Nagy szerencse, hogy a konszern francia ágáról egy valóban öt liter körül fogyasztó és kiforrott dízelmotor is elérhető volt a Pulsarhoz. Az 1,5 dCi-ből itt csak egyféle volt nincs kettős tömegű lendkerék nélküli alapverzió belőle, csak a 110 lóerős. Egyenletes sebességgel országúton négy liter köré le lehet vinni a fogyasztását, ami nagyjából két literrel kedvezőbb, mint a kisebbik benzines üzemanyagigénye.

Használt Nissan Pulsar árak

Szokatlan módon a használt dízelek ára valamivel magasabban szór, mint a benzineseké, tehát a legolcsóbb használt Nissan Pulsarokban az 1,2 DIG-T van. A fent leírt hibahalmaz tükrében nem meglepő, hogy a dízelek ázsiója magasabb, de a csekély darabszámok miatt nehéz irányárakat megállapítani.

Benzinest a cikk írásakor nagyjából 2,7-3,1 millió forinttól kapni, a dízelek ára 3,2-3,5 millió forinttól megy felfelé. A legtöbbe kerülő autókat is dízelmotor hajtja, irányáruk 4-4,5 millió Ft körül mozog. Alig bukkan fel a 190 lóerős benzines a kínálatban, ha igen, akkor a dízelek ársávjában vagy valamivel feljebb.