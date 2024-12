Röviden – Volkswagen Polo (9N) használtan Mi ez? Városi kisautó, amely alkalmas a mindennapi rohangáláshoz, de akár autópályára is ki lehet merészkedni vele, bár nem az a természetes közege. A negyedik generációs Polo 9N 2001-től 2009-ig volt elérhető. Mibe kerül? A legolcsóbb, széria elejéről való darabok 350 ezer forint környékén mennek, míg a legdrágábbak körülbelül 2 millió forintba kerülnek. Vannak azonban különleges GTI verziók, amikért akár 4 millió forintot is elkérnek. Kinek jó? Azoknak, akik nem vágynak hatalmas méretű autóra, mert úgysem használnák ki, és az esetek 90 százalékában egyedül utaznak. Jól parkolható, könnyen manőverezhető és csendes utazást nyújt. Melyik motor legyen? Ha benzines a cél, akkor inkább a facelift utáni 1,4-es ajánlható. Aki dízelre vágyik, az az egyik leghíresebb konstrukciót kapja, az 1.4 és 1.9 PD TDI-ket. Az 1,6-os és 1,8-as benzinesek viszont elég ritkák.

Nem a legolcsóbban fenntartható, de nem is a legtöbb típushibával rendelkező városi kisautó a Volkswagen Polo. Összeszerelési minősége és menetkomfortja a kategóriája legjobbjai közé tartozik, ez pedig az árán is meglátszik. Jó választás lehet, ha a megfelelő motorral és a lehetséges hibákra odafigyelve választasz a vásárlás során.

Modelltörténet

A Volkswagen Polo sztorija mai értelemben régen, még 1975-ben indult, az első széria megjelenésével. Hat év után érkezett a második generáció, ahol már a Classic elnevezésű szedán és a Coupe kivitel is megjelent. A Polo III 1994-es megjelenésével elindult a szögletesből a gömbölyded formavilág felé, ezzel pedig számos női vásárló kegyeit elnyerte.

A cikkünk témáját is adó negyedik, Hartmut Warkuß dizájner által tervezett 9N széria 2001-ben érkezett, amely 2005-ben esett át ráncfelvarráson. A 9N az egyik legkönnyebben felismerhető a Polo típusok közül, a facelift előtti, dupla kerek első fényszóróval szerelt változatot mini Pápaszemes Mercinek is hívták. Aztán jött az ötödik Polo 2009-ben, majd a hatodik 2017-ben.

Milyen használni?

A negyedik generációs Polo pont azt nyújtja, amit egy ilyen méretű autótól várnánk. Kis kabinjából kihozták a maximumot, számos tárolórekesz, pohártartó és üreg van a cuccok elnyeléséhez, két 185 centinél nem magasabb felnőtt pedig hátul is rendesen elfér. A képeken is szereplő példány egy 2008-as, 1,4-es benzines verzió, amelyben jelenleg 95 ezer kilométer van. Menet közben nem zörög, nem nyöszörög benne semmi, a beltérben azonban így is vannak gyenge pontok. A műszerfal közepére felvitt puha borítás hajlamos lemállani egyes példányokban, ami nem nyújt túl esztétikus látványt. Az ajtó könyöklőjének kárpitján el tud válni a ragasztó, de az üléshuzatok sem annyira strapabíróak, a varrás mentén több helyen is elszakadhatnak.

Az oldalvillogók könnyen beázhatnak
A ráncfelvarrás leginkább az első lámpatesteken érhető tetten
Nem öregedett rosszul a formája
14"-os kerekeken gurul ez a Polo
Nem arról hírhedt a négyes Polo, hogy nagyon rozsdásodna
2460 mm a tengelytáv
A hátsó lámpákat is módosították a 2005-ös ráncfelvarrás alkalmával
A csomagtérajtó is egy gyenge pont
VW-logó a fényszóróban
Az 1,4-es benzinessel el lehet járni 7 literes fogyasztás alatt
270-1030 liter közt használható a csomagtér
Hátul 185 centis magasságig lehet normálisan elférni
Könyöklő is van
A három pohártartóból kettő az ülések közt van
Hosszabb távon is egészen kényelmesek az ülések
Rengeteg pakolóhely van a műszerfal alsó felén is
Kicsit komor a beltér a sok fekete elem miatt
A legfontosabb információk a műszeregységben
Váltózár is van ebben a példányban
Az első ülések aljából fiók húzható ki
A kartámaszról hajlamos elválni a kárpit
A váltókar nem a legfinomabban jár
Ötletes a műszerfalból kiugró pohártartó
Nincs túlzsúfolva a motortér

Csendes a kabin, a szél- és futóműzaj sem jelentős, a 14″-os kerekek a 185/60-as gumikon pedig nem túl nagyok ahhoz, hogy kényelmetlen legyen autózni vele a rossz minőségű magyar utakon (a maximális kerékméret egyébként 18″-os a GTI verzió esetében). Hátul középső könyöklő is van, a csomagtartó pedig a kategóriában átlagosnak mondható, 270-1030 liter közt használható.

A kormányzás városi kisautóktól megszokott módon erős szervorásegítéssel ellátott, visszajelzést nem sokat ad az útról. A fékek szerencsére nem alulméretezettek, mint néhány kategóriatársánál, így jó a fékhatás, az adagolhatóságával sincs gond. Az ötsebességes váltó karja elég karcosan jár, olykor kicsit akadós is, nem ez legjobb a kategóriában.

Motorkínálat

Benzines téren 1,2-es, 1,4-es, 1,6-os és 1,8-as motorokkal gyártották, míg dízelből az 1,4-es és az 1,9-es volt rendelhető. Mai értelemben tehát elég széles volt a motorpaletta, 55-től 180 lóerőig sokfajta verziója volt. A benzinesek szívómotorok (kivéve a GTI 1,8-asa, amely turbós), hengerenkénti szívócső befecskendezéssel (kivéve az 1.4 FSI, ami már közvetlen befecskendezéses). A TDI dízelek szintén turbósak, közvetlen befecskendezéssel.

Ennyit fogyaszt a VW Polo a különböző motorokkal

A német Spritmonitor.de oldalon tankolási naplót vezető felhasználók több száz tankolási ciklust tartalmazó adatai alapján ezek a fogyasztási adatok jellemzik a Polo motorváltozatait 100 kilométerenként:

1,2-es benzines: 6,7 liter

1,4-es benzines: 6,9 liter

1,6-os benzines: 7,3 liter

1,8-as benzines: 9,1 liter

1,4-es dízel: 5 liter

1,9-es dízel: 5,4 liter

Típushibák, hibalehetőségek

A negyedik generációs Polo kapcsán felkerestem Orosz Krisztiánt, a Volkswagen-csoportos modellekre specializálódott Doni Motors szerviz vezetőjét, aki elmondta tapasztalatait a modellel kapcsolatban. Ezekről a Polo modellekről tudni érdemes, hogy gondok lehetnek a csomagtérajtó nyitójának mikrokapcsolójával, valamint az zárral, de utóbbival nemcsak hátul, hanem az oldalajtóknál is lehetnek gondok. Az elektronikus hibákhoz tartozik a vezetékszakadás és az oldalvillogók meghibásodása, amit a tükrök beázása okoz.

A légkondi hőmérséklet érzékelője is tönkre megy olykor, a kipufogó flexibilis csöve pedig elszakadhat. Itt vagy nagyon sok pénzért a katalizátorral együtt cserélik gyári alkatrésszel, vagy csak szimplán kivágják a rezgőcsövet és egy azonos méretűvel helyettesítik, ez is szakszerű megoldás, de sokkal olcsóbb.

Főbb Volkswagen Polo visszahívások Mint sok más márka modelljei, a Polo is benne volt a Takata-légzsákok visszahívási akciójában. A gázolajos kiviteleknél az üzemanyagrendszer szivárgása miatt rendelték szervizbe az érintett darabokat, de a 9N Polo esetében a zárlatos ülésfűtés kapcsán is lépnie kellett a gyárnak. A gáz- és fékpedállal szintén voltak problémák. Vásárlás előtt tehát célszerű azt is megnézni szakszervizben, hogy a kiszemelt példány érintett volt-e valamelyik akcióban, és hogy átesett-e a szükséges beavatkozásokon. Így könnyebben elkerülhető, hogy kellemetlen pillanatokat éljünk át a frissen vásárolt Polóval.

Ami a futóművet illeti, elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros felfüggesztéssel rendelkezik. A hátsó lengéscsillapítók porvédői egy idő után elkopnak és lecsúsznak, így a szimmering védtelen marad és a bejutott kosz miatt tönkremegy. Elöl a rossz magyar utakon a stabpálcák sem bírják nagyon sokáig, valamint a lengőkar hátsó szilentje is egy gyengébb pont. Krisztián szerint ezt az Audi azonos méretű tömör szilentjével érdemes javítani, utána már nem lesz gond vele. A fékek esetében hátul, a dobféknél fordulhat elő a munkahenger folyása.

A manuális váltó rudazata bowdenes rendszerű, a csuklópontjainak zsírzására pedig érdemes odafigyelni. A kuplung alsó munkahenger is okozhat gondot, de cseréje szerencsére nem túl bonyolult, a váltón kívül helyezkedik el. Az ötfokozatú váltóban a duplacsapágy is tönkre szokott menni, ennek cseréje elég borsos összeg, simán lehet 150-200 ezer forint, hibáját pedig zúgó hang jelzi. Rozsda tekintetében nem kifejezetten kényes autó, jellemző rohadási pontja a küszöbök és a sárvédőívek találkozásánál van.

Az 1,4-es benzinesnél érdemes megemlíteni, hogy a facelift előtti verziókban van csak (BBY és BKY motorkód) kipufogógáz-visszavezető, amelyek általában meg is szoktak hibásodni. Krisztián ezekbe csak a Pierburg márkájú EGR-szelepeket javasolja, tapasztalatai szerint a többi nem elég megbízható. Szintén a ráncfelvarrás előtti változatokra jellemző a dugattyúkopás, ami a motor hangosabb járásán kívül más problémát nem okoz, nem lesz tőle magas olajfogyasztás. Ami viszont utóbbit eredményezheti, az az olajlehúzó gyűrűk letapadása és az olajáteresztő furatok eltömődése. Ez a jelenség az autó nem megfelelő használatából ered (rendszeres rövid úton való használat, amelyek során a motor nem tud rendesen bemelegedni).

Egy dugattyúcserés motorgenerál, amelynek során mondjuk vezérlést is kell cserélni, elég drága lehet, ez simán 400 ezer forint feletti összeget jelent. Ha már a vezérlésről van szó, ez egy elég bonyolult rendszer. Két szíjas, a főtengely hajtja a szívó vezérműtengelyt egy nagyobb szíjjal, onnan egy kicsi hajt át a kipufogó vezérműtengelyre. Sajnos jellemzően nem mennek el 120 ezer kilométert a cseréig, általában a kicsi szíj lefogazódik, ezáltal elveszíti a szinkronját a két vezérműtengely, és összeveri a kipufogószelepeket a motor. Egy ilyen károsodás orvoslása is lehet 400 ezer forint környéke, de még több is. Ezért Krisztián azt javasolja, 90-100 ezer kilométernél többet ne menjünk egy vezérléssel, és vízpumpából csakis gyárit vegyünk, mert a többi hamarabb széteshet.

Típushiba még a gyújtótrafók problémája, amelyek általában egymás után, néhány hónap eltéréssel adják meg magukat. Éppen ezért érdemes egyszerre cserélni őket a négy gyertyával együtt, így megspórolhatjuk azt a pénzt és időt, hogy négy különböző alkalommal kelljen szervizbe vinni emiatt az autót. Mivel ez a benzinmotor hengerenkénti szívócső-befecskendezésű, nem kifejezetten kényes az üzemanyagrendszere. 300 ezer kilométer felett az üzemanyagpumpa meghibásodására kell számítani, valamint olykor egy-egy befecskendező is elszállhat. Olajfolyás a kartergáz lecsapatójánál fordulhat elő, valamint az olajteknő elfáradó pasztázásánál. A hengerfej menetirány szerinti bal oldalán pedig vízszivárgás lehetséges.

Az 1,2-es, háromhengeres motor elég egyszerű konstrukció. Láncos a vezérlése, ennek a cseréjére is oda kell figyelni, szerencsére nem bonyolult rendszer. Ami viszont komoly probléma lehet ennél a motornál az a szelepek beégése, amely kompresszióvesztést eredményez.

Az 1,4-es és 1,9-es PD TDI dízelmotorok nem véletlenül lettek híresek, sokszor előfordul a 6-800 ezres futásteljesítmény ezeknél. Könnyen szerelhetőek, persze az üzemanyagrendszerre érdemes odafigyelni itt is. Olykor PD-elemek és a légtömegmérő kérheti a cserét, de a kipufogógáz-visszavezetéssel is lehet gond. A kisebbik dízelnél az olajpumpa láncának feszítője kényes pont, 4-500 ezer kilomémter felett megadhatja magát, ami a lánc elszakadásához és motorkárhoz vezethet.

Használt Volkswagen Polo-árak

Jelenleg a netes hirdetésekben a legolcsóbb, 2002 környéki példányok 350 ezer forint környékén indulnak, míg a legdrágább, széria végi, jól felszerelt darabok ára 1,8-2 millió forint is lehet akár. A kettő közt széles a skála évjárat, futásteljesítmény, állapot és felszereltség tekintetében is, a GTI kivitelekért pedig akár 4 millió forintot is elkérnek.

A Jóautók.hu keresőjében 17 használt VW Polo keres gazdát a negyedik szériából a cikk írásának idején. 2023-ban a Datahouse adatai szerint 7657 tulajdonosváltás történt negyedik generációs Polo modellek kapcsán a hazai használtpiacon. Az esetek kevesebb mint 15 százalékában cserélt gazdát gázolajos kivitel, így elmondható, hogy a benzinesek keresettebbek.

Alkatrészárak és szervizköltségek

Hogy egy megközelítő képet kapjunk arról, milyen összeget jelent karbantartani egy ilyen Polót, egyrészről lássuk néhány fontosabb kopóalkatrész árát a nagy hazai alkatrészüzletláncok egyikében, mondjuk a Bárdinál. Egy szett első fékbetét a cikkben is szereplő 1,4-es kivitelhez a közepes minőségű Juratek márkából 9 ezer forint környékén van, a hozzá tartozó két tárcsa pedig 14 ezer forint. Az első lengéscsillapítók ára Bilstein gyártmányként 35 ezer forint oldalanként, egy LUK kuplungszett pedig 81 ezer forint. Ezeknél persze olcsóbb és drágább megoldások is vannak, a felsoroltakat viszonyítási alapként érdemes tekinteni.

Ami a szervizdíjakat illeti, itt is a Doni Motors szakszerviz segítségét kértem, hogy néhány fontosabb karbantartási és javítási munkára adjanak ajánlatot. A vezérlés cseréje ebben az 1,4-es benzinesben nem a legolcsóbb, hiszen csak a készlet 80-90 ezer forint körül van. A munkadíja nagyjából 50 ezer forint. A kuplung cseréjének munkadíja 80 ezer forint körül fékeknek pedig 20 ezer forint körül mozog.

Összességében elmondható, hogy a Volkswagen Polo negyedik szériája használt autóként a középmezőnyben van megbízhatóság terén, a kisautók közt vannak azért kevesebb törődést igénylő modellek. Nincsenek persze millió forintos típushibái, de a benzineseknél is több kritikus pontra oda kell figyelni, akkor viszont hosszú ideig jó társ a mindennapokban komfortos utasterével. Persze itt is körültekintően kell vásárolni (adásvételi előtt célszerű lekérdezni a kiszemelt példány előéletét és elvinni átvizsgálásra egy szakszervizbe), akkor több az esély, hogy nem fogunk nagyon mellényúlni.